La oposición venezolana concurrirá a los comicios aunque no los considera justos

(EFE).- La oposición de Venezuela, incluido el sector que lidera Juan Guaidó, anunció este martes que se presentará a las elecciones regionales y locales tras hacer una consulta a sus militantes de base, que pidieron participar, aunque aseguraron que la contienda no será "justa ni convencional".

"Anunciamos a la comunidad nacional e internacional nuestra participación en el proceso de regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)", informó la Plataforma Unitaria en una rueda de prensa por Marianela Anzola, militante del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT).

Anzola estuvo acompañada por varios líderes opositores como Henry Ramos Allup, del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), o Tomás Guanipa, de Primero Justicia (PJ), organización de la que forma parte el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

"La gente de a pie quiere representación, quiere presencia, no quiere que dejemos otra vez el hueco para que el Gobierno siga copando todo a mansalva y quedemos absolutamente sin ninguna representación"

La Plataforma Unitaria indicó que las elecciones no serán "justas ni convencionales" ya que hay "obstáculos graves que ponen en riesgo la expresión de cambio del pueblo venezolano".

Sin embargo, Ramos Allup aseguró que la decisión se tomó tras hacer una consulta con las bases de los partidos que pidieron la participación en los comicios, porque eso es lo que les ha solicitado la gente.

"La gente de a pie quiere representación, quiere presencia, no quiere que dejemos otra vez el hueco para que el Gobierno siga copando todo a mansalva y quedemos absolutamente sin ninguna representación", dijo.

El secretario general de AD ratificó que la participación será con la tarjeta de la MUD, por ser el camino más expedito, ya que la mayoría de los partidos opositores fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela habilitó el pasado 29 de junio a la coalición MUD -inhabilitada desde 2018- que ya reunió a buena parte de los antichavistas y ganó las legislativas de 2015.

La MUD es la mayor coalición que ha conformado la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro y reunió a los partidos tradicionales como AD o PJ, así como a Voluntad Popular, (VP) del opositor Leopoldo López, y en el que militó durante casi toda su carrera Juan Guaidó o UNT, también definido como socialdemócrata.

Ramos Allup indicó que lo que han logrado hasta el momento ha sido gracias a la negociación entre el Gobierno y la oposición que empezó en México el pasado 13 de agosto

Ramos Allup indicó que lo que han logrado hasta el momento ha sido gracias a la negociación entre el Gobierno y la oposición que empezó en México el pasado 13 de agosto.



"No tenemos la totalidad de las garantías, pero tampoco podemos decir 'si no nos dan el 100% de las garantías no participamos', porque simplemente el Gobierno no te la da y automáticamente no participas", afirmó.

Asimismo, dijo que las inhabilitaciones políticas de dirigentes de la oposición se están discutiendo y "hemos logrado muchas rehabilitaciones", aunque no detalló más.

Añadió que están trabajando para que la Unión Europea (UE) envíe una misión de observación electoral para los próximos comicios. "Por supuesto si estas conversaciones siguen avanzando, siguen mejorando las cosas, va a haber observación de la UE", apuntó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que es "digno de aplaudir" que la oposición haya tomado la decisión de acudir a las elecciones locales y regionales.

"Yo pido un aplauso para el G-4 (grupo de los cuatro mayores partidos de la oposición) y para su anuncio, pido un aplauso porque es digno de aplaudir el gesto político de participar en las elecciones", dijo Maduro en un acto del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) transmitido por el canal estatal VTV.

Maduro consideró que la participación electoral de la oposición fue posible gracias a la mediación del presidente del Parlamento y jefe de la delegación gubernamental en la negociación con la oposición, Jorge Rodríguez.

Maduro llamó "a todos los votantes" para "que salgan a votar", y aseguró que tiene reservado ya un palco y "cotufas" (palomitas) para "ver a Juan Guaidó votando el 21 de noviembre"

"Los convenció, a mi nombre", comentó Maduro, quien afirmó que les envió "mensajes directos" y se reunió "con ellos varias veces".

Además, llamó "a todos los votantes" para "que salgan a votar", y aseguró que tiene reservado ya un palco y "cotufas" (palomitas) para "ver a Juan Guaidó votando el 21 de noviembre".

"Ahí aplaudiré porque logramos incluirle en la democracia otra vez", subrayó.

En todo caso, comentó que "la justicia tendrá que seguir su camino porque la justicia es la justicia" y su Gobierno no se mete "en los pasos que tenga que dar la justicia en el futuro".

________________________

