Oposición venezolana cuestiona "omisiones graves" en proyecto de amnistía del Gobierno

Caracas/La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) cuestionó este viernes las “omisiones graves” y la exclusión de casos en el proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y aprobado el jueves en primera discusión por el Parlamento.

En un comunicado publicado en X, la coalición opositora advirtió que el texto deja por fuera a “amplios grupos de presos políticos, tanto civiles como militares”, así como a períodos de “significación histórica” que no están incluidos dentro de las coyunturas contempladas por la iniciativa. Asimismo, señaló que el proyecto no deroga normas como la Ley contra el Odio ni la Ley Simón Bolívar, que —a su juicio— forman parte del “marco legal represivo” en Venezuela.

La PUD también afirmó que la propuesta no garantiza el “retorno seguro” de los exiliados ni el levantamiento de las inhabilitaciones políticas contra dirigentes opositores. Además, consideró “preocupante” que la aplicación de la amnistía quede en manos del Ministerio Público y del actual sistema de justicia, al asegurar que ambos “han sido instrumentos de la persecución política”.

“No puede llamarse reconciliación a un proceso en el que la libertad de los perseguidos dependa de quienes ordenaron, ejecutaron o validaron su encarcelamiento”, sostuvo la organización.

La plataforma reiteró que todos los presos políticos deben ser liberados de forma “inmediata y sin más dilaciones”, y subrayó que una amnistía “incompleta o condicionada” no puede considerarse “verdadera”.

Por otro lado, este viernes, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró a los familiares de presos políticos concentrados en las afueras de una cárcel en Caracas —conocida como “Zona 7”—que la ley será aprobada de manera definitiva el próximo martes y que, “a más tardar” el viernes, serán liberados “todos” los detenidos. Añadió que, una vez aprobada en segunda discusión, “ese mismo día salen todos”.

El proyecto de ley, cuyo contenido aún puede modificarse antes de la segunda discusión, consta de 13 artículos y prevé una amnistía para casos vinculados a diez períodos de crisis política en el país desde 1999. Entre otros aspectos, plantea la anulación de los procesos contra presos políticos, da por finalizadas las investigaciones y ordena la eliminación de “registros y antecedentes”.

La iniciativa fue presentada en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero, cinco días después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores. Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde entonces y aún permanecen detenidas 687 personas, mientras que el Gobierno encargado asegura que las liberaciones ascienden a 895, sin publicar listados oficiales.