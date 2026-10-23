La oposición venezolana presiona en las calles después de tres ciclos de diálogo sin fecha para elecciones

En la marcha de este jueves, la oposición pidió además el regreso de Machado sin la inhabilitación que pesa sobre ella.

EE UU destaca los avances y cifra en más de 1.000 los presos liberados

Caracas/La oposición de Venezuela liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia presionó este jueves por la celebración de elecciones presidenciales en 2027 durante una marcha convocada en todo el país, un día después de que el chavismo y un sector opositor concluyera su tercer ciclo de diálogo.

Desde un punto del oeste de Caracas, los manifestantes avanzaron al grito de "elecciones ya" y se congregaron en una plaza de la ciudad, acompañados de dirigentes de varias facciones que integran la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, así como de activistas de derechos humanos y líderes del partido de Machado, Vente Venezuela (VV).

El activista de VV Carlos Fernández anticipó que van a "sacar con votos" a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas en enero pasado.

Al término de esta marcha, VV denunció la detención de siete personas que estuvieron a "cargo de los camiones de sonido" utilizados en la movilización de Caracas y pidió su liberación.

Al término de esta marcha, VV denunció la detención de siete personas que estuvieron a "cargo de los camiones de sonido" utilizados en la movilización de Caracas y pidió su liberación

La marcha de este jueves también sirvió para exigir el regreso de Machado a Venezuela y que lidere una eventual transición con ella en la Presidencia. La opositora, quien se encuentra fuera del país desde el pasado diciembre, ha intentado regresar hasta en siete ocasiones, según denunció su equipo de comunicaciones recientemente, pero se lo han impedido.

El pasado 8 de octubre, VV exigió que su líder pueda regresar al país sin la inhabilitación política que pesa en su contra, algo que le impidió competir en las presidenciales de 2024, pese a haber ganado las primarias opositoras del año anterior.

En paralelo, el chavismo marchó este jueves en Caracas, tras una concentración en Plaza Venezuela, una zona céntrica de la capital. El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien suele convocar marchas cuando la oposición lo hace, aseguró que la manifestación fue para respaldar a las mujeres en este mes de la lucha contra el cáncer de mama.

La jornada también estuvo marcada por la reunión de Rodríguez con los jefes negociadores del chavismo y la oposición en el diálogo, su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y la ex diputada Dirorah Figuera.

El canal estatal transmitió imágenes de la llegada de ambos al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano en la capital venezolana, sin dar más información sobre el encuentro.

Tras la reunión, Delcy Rodríguez reconoció lo alcanzado en la mesa diálogo para "avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos"

Tras la reunión, Delcy Rodríguez reconoció lo alcanzado en la mesa diálogo para "avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos". "Ponerse de acuerdo para avalar y seguir estos caminos, en estos distintos ámbitos, es fundamental", declaró la mandataria encargada en un video.

Figuera manifestó el miércoles que la "gran demanda" de Venezuela es que se celebren unas presidenciales, que ha planteado sean en 2027, y aseguró que tiene la voluntad para que esto se concrete.

Ni Machado ni González Urrutia participan directamente en estas negociaciones, pero han expresado su deseo de que estas conversaciones logren un "cronograma electoral presidencial oportuno".

El Parlamento de Venezuela, además, juramentó este jueves a los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán, junto a 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar los perfiles de los aspirantes a magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), actualmente señalado de ser afín al chavismo, en atención a lo acordado en el diálogo con la oposición.

Según una investigación de la ONG Transparencia Venezuela, dos de estos integrantes tienen vínculos con el chavismo, con lo cual el Comité de Postulaciones Judiciales tendrá 10 perfiles afines al oficialismo, contando a los ocho diputados vinculados con el partido de Gobierno.

Los otros nueve ciudadanos no tienen vínculos políticos y de una persona no hay información, según Transparencia. Ellos se suman a los tres diputados opositores que también forman parte del comité.

El Comité de Postulaciones Judiciales tendrá 10 perfiles afines al oficialismo. Los otros nueve ciudadanos no tienen vínculos políticos y de una persona no hay información, según Transparencia. Ellos se suman a los tres diputados opositores que también forman parte del comité.

Estados Unidos destacó los avances de la tercera ronda de diálogo político en Venezuela y afirmó que más de 1.000 presos políticos han sido liberados desde enero pasado, aunque reiteró su exigencia de que sean excarcelados todos los presos políticos que permanecen detenidos. "Seguimos instando a la liberación inmediata de todos los presos políticos", señaló el Despartamento de Estado en un comunicado.

El texto, firmado por el portavoz Tommy Pigott, destacó que el proceso de reconciliación busca "fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y sentar las bases para elecciones libres, justas y creíbles".

Entre los resultados de la última ronda, el Departamento de Estado señaló el compromiso de revisar varias leyes que considera "represivas" para ampliar las libertades políticas y sociales y garantizar la participación de todos los actores políticos.

Las delegaciones también acordaron crear una comisión paritaria para gestionar el oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra.

Washington también destacó los avances hacia la selección de los 32 nuevos magistrados para reconstruir un Tribunal Supremo independiente, la recuperación del acceso a más de 70 páginas web previamente bloqueadas y los esfuerzos para reformar la Ley contra el Odio.

Sin embargo, no se ha alcanzado un acuerdo electoral como demanda gran parte de la oposición. Las próximas reuniones están previstas entre el 11 y el 15 de noviembre, según anunció Jorge Rodríguez.