Ortega ofrece "combatientes sandinistas" a Venezuela si se arma una "contrarrevolución"

San José/Caracas/El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ofreció este lunes a su aliado y homólogo venezolano, Nicolás Maduro, enviar "combatientes sandinistas" en caso de que se arme una "contrarrevolución" en Venezuela.

Durante una cumbre virtual con jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), Ortega dijo a Maduro que no descarte una guerra civil en Venezuela, como la que se libró en Nicaragua en la década de 1980 del siglo pasado, en medio de la Guerra Fría.

"Quiero alertar a Nicolás, y seguro que ustedes ya eso lo tienen pensado, analizado y están preparados (...), como a ellos (oposición venezolana) ya les fracasó esta maniobra (de revertir los resultados electorales), y no hay vuelta atrás, no hay paso atrás que Nicolás es el presidente legítimo", puedan ahora pasar a las armas, como ocurrió en el país centroamericano, indicó el dirigente sandinista.

Según Ortega, Colombia podría ser el escenario donde se arme una "contrarrevolución" venezolana por la extensa frontera que comparte con Venezuela, y en donde, dijo, Estados Unidos tiene bases militares.

Ortega dijo que la "batalla" en Venezuela "sería mucho mayor" que la que se dio en Nicaragua, "porque se involucra al Ejército de Colombia"

El mandatario nicaragüense comentó que no ve al presidente colombiano, Gustavo Petro, "alimentando" a ese posible "ejército mercenario", pero sí a otros ex gobernantes, entre los que mencionó a Álvaro Uribe (2002-2010) y a Iván Duque (2018-2022).

"Allá (en Colombia) hay bases militares yanquis y, por lo tanto, no descarten, porque el imperialismo hoy está más herido que nunca por esta victoria (en Venezuela), no descarten que organicen una contrarrevolución armada, como las que nos organizaron a nosotros" durante el primer Gobierno sandinista, indicó

Por tanto, el líder sandinista aconsejó a Maduro "prepararse para dar la batalla y derrotarlos, porque estoy seguro que si se da esa batalla los van a derrotar".

"Y tengan la seguridad que si se llegara a esa batalla, van a contar con combatientes sandinistas acompañándolos en esa batalla", ofreció. "Y tengo la seguridad que así como se sumaron miles de combatientes (extranjeros) a la batalla de Nicaragua contra (Anastasio) Somoza (Debayle) también se van a sumar miles de combatientes latinoamericanos y caribeños a la defensa de la revolución bolivariana", agregó.

Además, Ortega dio por rotas las relaciones con Brasil, y tildó a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de "arrastrado" y de querer ser el "representante de los yanquis" en América Latina.

Lula es uno de los presidentes de América Latina que ha tenido una "reacción brutal" y "cobarde" por no reconocer el triunfo de Maduro

El dirigente sandinista dijo que Lula es uno de los presidentes de América Latina que ha tenido una "reacción brutal" y "cobarde" por no reconocer el triunfo de Maduro, y que forma parte de los "Gobiernos serviles, traidores, arrastrados". Es un "Gobierno que se ha presentado como muy progresista como muy revolucionario. Ahora que hay que repetir las elecciones (en Venezuela), dicen. Lo dice Brasil, Lula", reprochó.

Ortega dijo que Lula "de una forma vergonzosa" anda "repitiendo las consignas de los yanquis y de los europeos, y de los Gobiernos arrastrados de América Latina".

"¡Te estás arrastrando también, Lula! ¡Te estás arrastrando, Lula!", exclamó Ortega, que también criticó la anterior gestión de Gobierno del mandatario brasileño. Recordó que en su primera Administración estallaron "alborotos" de corrupción como "los escándalos Lava Jato".

"Acordate bien de todo eso (...). Aparentemente no fue un Gobierno muy claro, muy limpio. Acordate Lula y te podría mencionar una docena de cosas más", continuó. "Si querés que te respete, respetame Lula. Si querés que te respete el pueblo bolivariano, respeta la victoria del presidente Nicolás Maduro y no andes ahí de arrastrado", agregó.

El pasado 8 de agosto, el embajador de Brasil en Nicaragua, Breno de Souza Brasil Días da Costa, salió del país tras ser expulsado por el Gobierno de Ortega, de acuerdo con la versión oficial, por no asistir al acto de celebración del 45 aniversario de la revolución sandinista el pasado 19 de julio. En reciprocidad, el Gobierno de Brasil decidió expulsar a la embajadora de Nicaragua, Fulvia Castro.

Lula ha tenido en el pasado una estrecha relación con Ortega desde 1980, cuando el líder brasileño viajó a Managua para el primer aniversario de la revolución sandinista, una ocasión en la que además conoció personalmente al entonces presidente cubano, Fidel Castro.

En los últimos meses, sin embargo, la relación se ha deteriorado, sobre todo debido a la "persecución política" que el Gobierno de Managua mantiene sobre antiguos sandinistas y religiosos.

El propio Lula explicó la situación el mes pasado, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Brasilia, en la cual reveló que Ortega no le atiende el teléfono desde que el papa Francisco le pidió que abogue por la situación de un obispo detenido en Nicaragua.

Al respecto, Ortega confirmo que no le respondió la llamada a Lula porque para recibir un mensaje del Vaticano, el cual dijo es un Estado "a favor del imperio", la Santa Sede podía comunicarse directamente con él. "No necesitamos intermediarios. No le pedimos a Lula que fuera intermediario. No le respondimos a Lula y él se molestó", indicó.

Lula lamentó que eso ocurra con "un tipo que hizo una revolución como la que Ortega hizo para derrotar a Somoza", y dijo que hoy no sabe "si esa revolución fue porque quería el poder o porque quería mejorar la vida de su pueblo".

Al respecto, Ortega dijo que si él es dictador, Lula también lo es: "Qué te podría decir Lula, ya que vos lo has hablado esto públicamente, y ¿vos cuántos periodos lleva ya de Gobierno?. Ya dos periodos de Gobierno. Es decir, parece que te gusta ser presidente".

"Y desde esa presidencia de ese gran país, que es Brasil, querés convertirte en representante de los yanquis en América Latina", añadió.

Ortega dijo que "por eso rompimos relaciones con Brasil", porque a pesar de Nicaragua es un país pequeño, "tenemos dignidad".

Con Lula, Ortega ve a Gustavo Petro, "compitiendo" por ser el "representante" de los Estados Unidos en América Latina

"Petro, ¿qué le puedo decir a Petro?. Pobre Petro, pobre Petro. Yo a Petro lo veo como compitiendo con Lula en ver quién va a ser el líder que va a representar a los yankis en América Latina", declaró el líder sandinista.

Lula y Petro insistieron el sábado en la necesidad de difundir las actas electorales "desglosadas por mesa de votación", tras el aval del Tribunal Supremo de Venezuela a la victoria de Maduro, del que "tomaron nota".

"Ambos presidentes siguen convencidos de que la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables", según una declaración conjunto de ambos países.

Lula y Petro acordaron una posición común sobre el proceso electoral venezolano tras sendas conversaciones telefónicas mantenidas el viernes y el sábado, según la información divulgada por la Presidencia brasileña.

Los dos jefes de Estado reafirmaron que "la normalización política de Venezuela" pasa por "el reconocimiento de que no existe una alternativa duradera al diálogo pacífico y a la convivencia democrática en la diversidad". Asimismo, llamaron "a todos los involucrados a evitar recurrir a actos de violencia y represión".

"Hoy no puedo decirles el momento exacto en el que vamos a concretar la victoria, pero sí, con absoluta convicción, les digo que el destino de esta lucha es la liberación de Venezuela"

Por otro lado, Lula y Petro "tomaron nota" de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de convalidar la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuestionada por buena parte de la comunidad internacional. En este sentido, reiteraron que "siguen aguardando" la publicación, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), de "las actas desglosadas por mesa de votación".

El CNE proclamó ganador a Maduro sin haber publicado los resultados desagregados, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura que Edmundo González Urrutia, ganó la contienda con un amplio margen.

La declaración de ambos países era esperada después del comunicado que divulgaron el viernes once países americanos (Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá́, Paraguay, Perú́, República Dominicana y Uruguay) y en el que rechazaron el aval del Supremo a Maduro. Los Gobiernos de esos once países pusieron en duda el fallo de la corte venezolana, sobre la que alertaron de su "falta de independencia e imparcialidad".

Sin embargo, Brasil y Colombia no entraron a valorar el fallo del Supremo y, en cambio, insistieron en que "mantienen abiertos sus canales de comunicación con las partes" y reforzaron "su disposición a facilitar el entendimiento entre ellas".

"Nuestras tácticas son tan diversas que no van a poder contenerlas, y vamos a actuar con precisión para que ellos no puedan evitar nuestro avance"

Por su parte, la líder antichavista María Corina Machado expresó este lunes que "el final del régimen del horror se acerca" en Venezuela, donde "una nueva fase de la estrategia" opositora ha comenzado, con el fin de "concretar la victoria" que obtuvo Edmundo González Urrutia.

"Hoy no puedo decirles el momento exacto en el que vamos a concretar la victoria, pero sí, con absoluta convicción, les digo que el destino de esta lucha es la liberación de Venezuela, la construcción de un país luminoso donde podamos vivir bien, con dignidad", dijo en un audio publicado en YouTube.

En ese sentido, llamó a los venezolanos a prepararse para "una nueva forma de organizar y movilizar la calle" que, explicó, será "altamente" efectiva para correr "el menor riesgo posible".

"Nuestras tácticas son tan diversas que no van a poder contenerlas, y vamos a actuar con precisión para que ellos no puedan evitar nuestro avance", dijo la exdiputada, quien volvió a denunciar una "represión criminal", sobretodo, tras las pasadas elecciones.

Asimismo, expresó que Maduro y "su entorno criminal", luego de la "avasallante e indiscutible victoria" de González Urrutia, buscaron "justificar su fraude" a través del TSJ, cuya Sala Electoral convalidó la reelección del chavista para un tercer sexenio consecutivo en el poder.

"Nicolás Maduro llegó al final de su camino, perdió todo contacto con la realidad, no entienden nada de lo que está pasando en Venezuela", agregó Machado, principal valedora de González Urrutia.

La PUD convocó a una manifestación el próximo 28 de agosto, tras un mes de los comicios, contra el "fraude" electoral y para insistir en el triunfo que otorga a su abanderado con base en "el 83,5 % de las actas" recabadas la noche de la votación por testigos y miembros de mesa, documentos que el Gobierno califica de "falsos". Posteriormente, el chavismo también llamó a actos de calle ese mismo día, pero para celebrar la controvertida reelección de su líder.

"Hemos sido testigos de una confabulación de los poderes públicos para armar un tinglado de complicidades que impide el acceso público a los resultados"

Mientras tanto, los dirigentes tradicionales del Partido Comunista de Venezuela (PCV) alertaron este lunes sobre lo que consideran una conspiración de las instituciones del Estado –"controladas abiertamente" por el Gobierno– en contra de la voluntad expresada en las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria al presidente Nicolás Maduro.

El PCV, formación intervenida por el TSJ, señaló que la Corte no es imparcial y, por tanto, su confirmación de la reelección de Maduro no despeja las dudas ni resuelve los reclamos de transparencia hechos al CNE.

La convalidación dictada por el TSJ "es una nueva demostración de la existencia de una conspiración urdida desde las altas esferas del poder político y económico contra la Constitución y la soberanía popular expresada en el voto", sostuvo el partido en una nota de prensa.

De esta forma, reiteraron su exigencia para que el CNE publique los resultados desagregados que confirmen la victoria de Maduro, tal como estaba previsto en el cronograma de las elecciones, si bien el TSJ dictaminó, en su sentencia del jueves pasado, que mantendrá bajo resguardo las actas de votación.

"Hemos sido testigos de una confabulación de los poderes públicos para armar un tinglado de complicidades que, mediante procesos pseudolegales, impide el acceso público a los resultados impresos en las actas de escrutinio y a las cajas donde está resguardado el voto físico de cada elector", prosiguen los comunistas.

Además, condenaron que la sentencia del TSJ "sea utilizada como justificación para ampliar la represión", en alusión a las protestas y operativos policiales posteriores a las elecciones que han dejado un saldo de 25 muertes y más de 2.400 detenidos, según fuentes estatales.

Por todo lo anterior, el PCV pide a la Fiscalía que realice "las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades del órgano electoral", toda vez que "no cumplió con sus funciones al no publicar los resultados desglosados por mesa y al suspender las auditorías posteriores".