“Nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se están agotando”, advierte EE UU a Maduro

Madrid/Al tercer día, EE UU cambió su tono sobre Venezuela. La cautela con la que el secretario de Estado, Antony Blinken, se expresó después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano proclamara la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del domingo 28 de julio se terminó este miércoles, cuando la Casa Blanca amaneció advirtiendo sobre su hartazgo a la hora de esperar las actas del proceso electoral y se acostó con la petición de reconocer la victoria de la oposición.

“Nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se están agotando, se está agotando la espera de que las autoridades electorales venezolanas sean sinceras y publiquen los datos completos y detallados de esta elección para que todos puedan ver los resultados”, expresó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby en una rueda de prensa matinal.

Era el preámbulo a la expresión de unas palabras más duras de Brian Nichols, encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"Con la evidencia irrefutable basada en las actas de votación, que todo el mundo puede ver, está claro [que la oposición] derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos" de ventaja, señaló el diplomático. El alto funcionario se refería a las actas electorales publicadas por la oposición en las que se observa que, con el 81% de los documentos aportados, entre Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro hay casi cuatro millones de votos de diferencia a favor del primero.

"Esto no es una proyección, incluso si Maduro gana el 100% de los votos en el menos del 20% de actas que quedan por publicar, no podría sobrepasar a González", subrayó Nichols, que exhortó tanto al candidato chavista como a los demás países "del mundo" a reconocer la victoria del opositor. "Quienes no lo hagan, están permitiendo que Maduro y sus representantes lleven a cabo un intento de fraude masivo y al menosprecio por el orden de la ley", agregó.

La cita de la OEA no tuvo, pese a todo, una conclusión optimista. Los países miembros no alcanzaron el consenso necesario para aprobar una resolución que pedía a las autoridades venezolanas publicar “de inmediato” las actas de las elecciones. Aunque no hubo ningún voto en contra, la ausencia de México y varios países del Caribe, sumada a la abstención de 11 países, incluidos Brasil, Colombia y Bolivia, llevó a que no se consiguieran los votos necesarios para aprobar el documento en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente.

Los representantes de los países miembros negociaron durante más de cinco horas el documento pero fue imposible ponerse de acuerdo en una frase que lo frustró todo. La resolución pedía que se llevara a cabo una “verificación integral” de los resultados “en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados”, que ya había sido solicitada por “los actores políticos venezolanos relevantes”.

Según contaron a EFE fuentes diplomáticas, varios países –que finalmente se abstuvieron– pidieron suprimir esta última frase, a lo que otros –como Panamá y Perú– se opusieron. Ante esa situación, la unanimidad fue imposible.

La abstención de Colombia generó una ola de críticas internas por parte de ex presidentes y políticos colombianos, que acusaron al Gobierno de Gustavo Petro de ser “cómplice” del “fraude”, lo que forzó las explicaciones de su canciller en el organismo. Luis Ernesto Vargas señaló que Venezuela no tiene representación en la OEA, por lo que se trataría de un “saludo a la bandera”. Bogotá, además, considera que las declaraciones del secretario general, Luis Almagro, impiden presentar a la OEA como un organismo “imparcial”.

Esta posición es la misma que Andrés Manuel López Obrador adujo para no asistir a la cita. Ambos países están, junto con Brasil, dialogando con el chavismo “para crear las condiciones necesarias y buscar un acuerdo por la convivencia y la paz política”, según contó el canciller a EFE. Otras fuentes diplomáticas aseguran que EE UU trabaja con estos países para buscar una salida negociada al régimen. “La operación política más importante y difícil de este siglo en América”, dijo un participante en las conversaciones a El País.

A la resolución de este miércoles votaron a favor Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Mientras se abstuvieron Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía. No participaron en la sesión Dominica, México, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago.

Cuba, que tampoco pertenece a la OEA, hizo público un comunicado a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores en el que acusa al organismo de falta de “autoridad moral o legal para dirimir asuntos que solo atañen a los venezolanos”. El texto denuncia el “largo historial de la OEA al servicio del imperialismo estadounidense”, su intromisión en los asuntos internos de los Estados soberanos y su apoyo a “golpes de Estado, dictaduras militares, represión y tortura”.

La Cancillería cubana destaca que la “actitud digna de un grupo de países impidió que se aprobara el documento injerencista”, pero al mencionar que “el pueblo venezolano decidió mantener su apoyo mayoritario a la opción que fundó el comandante Hugo Chávez Frías” ignora que se está quedando solo en su cierre de filas con un chavismo al que necesita imperiosamente, aunque solo sea por su petróleo.

El aislamiento es tan grande que este miércoles también el peronismo se adhirió a la postura ya casi universal entre la izquierda internacional. La Unión por la Patria argentina hizo público un comunicado en el que consideró “imprescindible la publicación de las actas de las elecciones” y señaló a Maduro como responsable “de garantizar que el escrutinio sea transparente con el correspondiente conteo de votos y exhibición de las actas ante veedores nacionales e internacionales”

También en España hubo un movimiento de posición en la izquierda más cercana a Maduro, especialmente en Podemos e Izquierda Unida (IU), que pasaron de exigir el reconocimiento inmediato de los resultados oficiales el lunes a adherirse a la posición colombiana y exigir “transparencia en los resultados”.

"Que se haga todo con transparencia", manifestó el secretario general de Podemos que reclamó la publicación de "todas las actas", pero denunció a la vez a la "derecha venezolana" de proferir un discurso "abiertamente golpista". El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, valoró como una propuesta "sensata" la postura del presidente de Colombia. “Es un buen camino sin duda. Desde la amistad de los pueblos y mirando el bien común”.

Los miembros del G7 (cuatro países europeos, EE UU, Canadá y Japón) también instaron ayer al madurismo a “publicar los resultados electorales detallados con total transparencia”, una mención que contó con el agradecimiento de González Urrutia, por “su solidaridad con el pueblo de Venezuela y su llamado a la publicación de los resultados electorales detallados”.

“Desde todos los rincones del mundo, respaldan la legítima exigencia de los venezolanos a respetar su decisión de cambio en paz”, agregó el líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para quien Maduro pidió este miércoles prisión, así como para su valedora, María Corina Machado.

“Si me preguntan mi opinión como ciudadano, te digo que esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de la reja, y tiene que haber justicia en Venezuela”, dijo el jefe de Estado en rueda de prensa.

“Ellos deberían, en vez de esconderse, presentarse ante la Fiscalía y dar la cara, en vez de huir como cobardes y seguir llamando a la insurrección a sus grupos criminales”, agregó Maduro, pese a que ninguno de los dos opositores está resguardado en lugar alguno, ya que este mismo martes encabezaron una multitudinaria actividad en una calle de Caracas.

El mandatario pidió además, ante una concentración de simpatizantes, que los ciudadanos denuncien a quienes participan en las protestas por “alterar el orden público”. “Vamos a abrir una ventana especial de la página VenApp, que utilizamos para el 1x10 del Buen Gobierno, con la página 58. Se va a abrir una especial para toda la población venezolana para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado el pueblo, que han atacado el pueblo, para ir por ellos, para que haya justicia pronta”. Aunque multitud de opositores afirman haber logrado que Google y Apple suspendan el servicio, no hay constancia aún de que la opción estuviera ya habilitada ayer, pese a los videos no verificados que circulan.

El Gobierno califica las manifestaciones como “terroristas” y ha detenido ya a más de 1.200 personas, según cifras oficiales. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) afirmó, sin aportar pruebas, que esas personas fueron “entrenadas con tiempo” en Perú y Chile, y señaló que también en “Texas” y en “Colombia”, con el objetivo de ir a Venezuela a “atacar, a quemar, (…) eso es terrorismo”.

En el esfuerzo por deslegitimar a quienes denuncian el fraude, el chavismo se ha visto obligado a abrir el arco político de la “derecha fascista”, en la que ya caben desde el presidente argentino, Javier Milei –a quien acusó de decir “estupideces”–, a su homólogo chileno, Gabriel Boric, de reconocida trayectoria izquierdista.

“No nos importa lo que ustedes digan”, sostuvo Diosdado Cabello, número dos del chavismo, en su programa Con el mazo dando, desde donde cargó principalmente contra Boric, al que llamó “bobo”, “gafo”, “balurdo” y “vendepatria”, así como “cachorrito muy triste del imperialismo”.