Salen a la luz nuevos datos sobre las misiones cubanas en México

México ha reconocido que pagó más de los seis millones de dólares que dijo haber desembolsado por 585 médicos cubanos que estuvieron trabajando en el país del 24 de abril al 24 de julio del año pasado.

En total, no fueron solamente los 135 millones de pesos de los que informó la secretaría de Salud estatal, Oliva López Arellano, ni los 135.875.000 que precisó después la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, sino casi 15 millones más. En total, el pago fue de 150.759.867 pesos (más de siete millones y medio de dólares).

La información fue proporcionada al medio digital mexicano La Silla Rota solamente a través de una solicitud al portal de transparencia InfoCDMX –al que las instituciones públicas están, en principio, obligadas a contestar por ley– y después de una espera de medio año (iniciaron la solicitud el 8 de septiembre, aseguran).

Según ese medio, en las cifras que dio el Gobierno local inicialmente no se incluían el hospedaje y la alimentación de los cubanos, que también corrieron por parte de México: un total de 14.884.785 pesos (unos 744.000 dólares).

La respuesta de InfoCDMX también detalla que aquel contingente de la Brigada Henry Reeve se dividió en 292 habitaciones y dos hoteles: el Benidorm, de la colonia Roma, y el Fiesta Inn, en el Centro Histórico.

"Aunque los médicos cubanos se fueron el 24 de julio de acuerdo con la información oficial, las fechas de emisión de las facturas son distintas", se extraña La Silla Rota. "En el Benidorm, la factura fue emitida el 10 de julio de 2020 y en el Fiesta Inn el 29 de julio".

No es la única incongruencia de datos que presenta la contratación de las misiones cubanas a México. Para empezar, las últimas cifras hechas públicas solo se refieren a 585 sanitarios que sirvieron en la capital, no a los casi 200 más que estuvieron destinados en Veracruz en las mismas fechas, de cuyo gasto no se sabe nada.

Tampoco se conoce cuánto ha pagado el Gobierno de México por el medio millar de médicos de la Isla que llegó en diciembre. De ellos, 160 volvieron a Cuba a principios de este marzo, pero del resto no hay noticias.

Igualmente, se ignora qué dependencia gubernamental realizó el desembolso. La respuesta vía transparencia nombra a la secretaría de Salud de la capital mexicana, pero lo cierto es que en su momento, tanto la titular, López Arellano, como la jefa de Gobierno Sheinbaum hicieron hincapié en que se contrataba a los cubanos "a través de un convenio con el Insabi", el Instituto de Salud y Bienestar creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha recibido numerosas críticas en el país, principalmente por el desabasto de medicamentos para niños enfermos de cáncer.

Dada la opacidad con la que han tratado el tema ambas naciones, el único recurso de los medios mexicanos ha sido acudir a los portales de transparencia gubernamentales

Dada la opacidad con la que han tratado el tema ambas naciones, el único recurso de los medios mexicanos ha sido acudir a los portales de transparencia gubernamentales. El pasado septiembre, Latinus logró saber por esta vía que los casi 700 médicos que llegaron a México en abril para ayudar a combatir la pandemia de covid-19, 585 de ellos en la capital y el resto en Veracruz, estuvieron trabajando sin permisos migratorios.

No existe evidencia de una estancia "regular y documentada" de dichos doctores en México, como "tarjetas de residencia temporal, estudiante o permanente", ni tampoco documento que compruebe la estancia legal de los trabajadores de la salud en la base de datos del Instituto Nacional de Migración (INM), publicó el medio digital con sede en Estados Unidos, ni se encontraron "datos de nacionales cubanos que en mayo de este año hayan obtenido alguno de los citados documentos y que en el llenado de los formatos hayan indicado pertenecer al sector salud y servicios asistenciales", comunicó la Dirección del INM.

Ni siquiera el acceso a los portales de transparencia es infalible. La Silla Rota explica que realizó varias solicitudes de información que, al no ser respondidas por InfoCDMX, recurrieron.

En noviembre pasado, detallan, el portal desechó los recursos de revisión y, por lo tanto, no entregó la información desglosada que pidió el medio digital "por fecha de arribo, especialidad, institución médica o centro de investigación al que se le envió (entidad federativa), así como cuál fue su tarea, percepciones y prestaciones por sus servicios y, en caso de aplicar, su fecha y sitio de salida del país. También, si se amplió su estadía, por cuanto tiempo y los documentos en donde conste dicho acto".

________________________

