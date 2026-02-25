Los países del Caribe temen que la crisis en Cuba afecte a la migración, la seguridad y la estabilidad de la región

"El ambiente geopolítico está cambiando y Caricom puede jugar un papel constructivo, no como un bloque ideológico, sino como una comunidad de Estados democráticos ofreciendo cooperación, reforma económica y desarrollo social".

Los miembros del Caricom buscan coordinarse para apoyar a la Isla y promover el diálogo con EE UU en una reunión a la que acude Marco Rubio

Castries/Los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) abogaron este martes por "tomar acción colectiva" para apoyar a Cuba, en medio de la crisis que sufre por el asedio petrolero de Estados Unidos, en la quincuagésima edición de su conferencia anual en San Cristóbal y Nieves, a la que asistirá este miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el fin de promover la agenda de su Gobierno.

"Debemos abordar la situación en Cuba con claridad y coraje. Cuba es nuestro vecino caribeño. Sus médicos y profesores han servido en toda nuestra región. Debemos tener claro que una crisis prolongada en Cuba afectará a la migración, la seguridad y la estabilidad económica a través de la región caribeña", subrayó Andrew Holness, el primer ministro de Jamaica, durante su intervención en la conferencia de Caricom.

El mandatario jamaicano, que fue el presidente de turno de la Caricom en 2025, destacó durante la ceremonia de apertura de la reunión que se realizará entre el 24 y el 27 de febrero, que "es importante considerar este asunto con cuidado y tomar acción colectiva" respecto a Cuba.

"Jamaica está firmemente a favor de la democracia, los derechos humanos, la responsabilidad política y una economía basada en un mercado abierto"

"Jamaica está firmemente a favor de la democracia, los derechos humanos, la responsabilidad política y una economía basada en un mercado abierto. No creemos que la estabilidad a largo plazo pueda existir donde la libertad económica es restringida y la participación política limitada", aseveró Holness.

La presión estadounidense desde que Washington amenazó con aranceles a los países que suministren petróleo a La Habana, está paralizando aún más la situación en la Isla, que se encontraba ya en una situación muy precaria tras seis años de crisis.

"Jamaica apoya el diálogo constructivo entre Cuba y Estados Unidos con objetivos de desescalada, reforma y estabilidad", sentenció el primer ministro de Jamaica.

A su juicio, "el ambiente geopolítico está cambiando y Caricom puede jugar un papel constructivo, no como un bloque ideológico, sino como una comunidad de Estados democráticos ofreciendo cooperación, reforma económica y desarrollo social".

Holness también hizo hincapié en que Caricom "tiene un papel crítico en apoyar los pilares políticos, humanitarios y de seguridad de la recuperación" de Haití y urgió a los 15 miembros a estar unidos frente al cambio climático y los desastres naturales como el huracán Melissa que impactó Jamaica como categoría 5 en 2025.

Por último, el primer ministro de Jamaica instó a Caricom a estar preparados para los nuevos retos tecnológicos como la Inteligencia Artificial.

Por su parte, el presidente de turno de Caricom, Terrance Drew, hizo un llamado a los países miembros a aunar fuerzas en "diseñar los mecanismos necesarios para ayudar al pueblo de Cuba en este momento particular" porque la comunidad puede brindar ayuda "directamente y convertirse en un foro de conversación".

Asimismo, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas del Nuevo Partido Democrático (NDP), Godwin Friday, apostó por promover "la paz y la seguridad en Haití y en toda región. Enfrentando la crisis humanitaria que está afectando a Cuba".

Por otro lado, la secretaria general de la Caricom, Carla Barnett, señaló que la preocupación de la comunidad por la situación en Haití, ha ayudado a "transformar una preocupación regional en una prioridad global" y por ello, deben continuar alzando la voz por la paz en los países caribeños.

"Nuestro deber es movilizarnos como el tema de esta reunión exige, debemos ir más allá de las palabras y tomar acción para una Caricom sostenible y viva", concluyó Barnett, en el inicio de la conferencia de tres días.

"Nuestro deber es movilizarnos como el tema de esta reunión exige, debemos ir más allá de las palabras y tomar acción para una Caricom sostenible y viva"

En la apertura de la quincuagésima edición de este encuentro también estuvo el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, que se reunirá de forma bilateral con varios dirigentes caribeños y con Rubio "con el fin de consolidar las relaciones de amistad, cooperación y solidaridad entre Haití y los Estados miembros de la Caricom".

Marco Rubio viajará a San Cristóbal y Nieves el 25 de febrero para mantener un encuentro con los líderes de la región caribeña para tratar grandes retos estratégicos relacionados con la seguridad, la inmigración ilegal, el narcotráfico, el tráfico ilícito, la economía, la resiliencia climática y el refuerzo de la cooperación política.

En este contexto, el secretario indicó que durante su visita reafirmará el compromiso de Estados Unidos de colaborar con los Estados miembros de Caricom.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.