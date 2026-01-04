Del palacio de Miraflores a la cárcel de Nueva York llamada el "infierno en la tierra"

La Fuerza Armada reconoció el domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, ratificando así la orden dada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

La Habana/En menos de 24 horas Nicolás Maduro ha pasado a vivir un “infierno”. El venezolano pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado este sábado por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como encargada del país.

Maduro está recluido en la llamada “infierno en la Tierra”, la prisión federal de Nueva York que ha albergado a reclusos como el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, alias El Chapo; el rapero Sean Diddy Combs y el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández. La MDC cuenta con la peor reputación de la ciudad junto con la de Rikers y fue objeto de denuncias por la falta de personal, la delincuencia dentro de sus instalaciones y las duras condiciones de vida en las celdas.

En la única prisión federal de Nueva York, alrededor de 1.200 reclusos esperan ser juzgados en tribunales federales desde que cerró el Centro Correccional Metropolitano en el sur de Manhattan. Mientras, Maduro enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.

Maduro fue trasladado desde Caracas a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, en Nueva York, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, que lo acompañó luego a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, donde fue procesado, y finalmente trasladado al centro de detención federal MDC.

La Casa Blanca publicó imágenes de su arresto y traslado, donde se ve a Maduro caminando por un pasillo con una alfombra azul que lleva la inscripción DEA NYD. En el video, Maduro parece desearle a alguien “Buenas noches, feliz Año Nuevo”.

Una antigua presa, la británica Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual ya fallecido Jeffrey Epstein, denunció condiciones “inhumanas, crueles y degradantes” en el MDC y comparó su celda con la del psicópata Hannibal Lecter en El silencio de los corderos.

Otro recluso, el ex secretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna, afirmó en una carta que había presenciado homicidios y apuñalamientos. A la larga lista de personajes se unió en 2024 Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, quien coincidió con el controvertido rapero Sean Diddy Combs.

El que fue asesor del presidente Donald Trump, Michael Cohen, también estuvo interno en la MDC en 2020, acusado de evasión fiscal, entre otros cargos, y recordó su estancia en la prisión con motivo del paso de Diddy por la misma. “(Combs) se despierta en una cama de acero con un colchón de una pulgada y media, sin almohada, en una celda de ocho por diez pies que puedo asegurarles que es repugnante”, aseguró además de añadir que en la primera etapa de reclusión no tuvo acceso a libros.

Actualmente, el presunto líder del Cártel de Sinaloa Ismael Zambada García, alias El Mayo, es otro de los presos que se encuentra a la espera de un juicio por cargos de asesinato y tráfico de drogas.

En 2019, la situación en la prisión federal generó protestas después de siete días parcialmente sin electricidad ni calefacción. Según videos subidos a las redes sociales, muchos reclusos pedían ayuda golpeando las ventanas con objetos tras varios días en los que el termómetro en Nueva York llegó a marcar quince grados bajo cero. Además, abogados de los reos denunciaron que no había servicios médicos.

El incidente de 2019 motivó una investigación del Departamento de Justicia para evaluar si la Oficina de Prisiones tenía “planes de contingencia adecuados” a fin de abordar las condiciones de vida de los reclusos. Por su parte, los prisioneros interpusieron una demanda colectiva, que resultó en la indemnización de 1.600 reclusos con unos diez millones de dólares por soportar frío y condiciones inhumanas por el corte de energía.

Mientras, en Caracas, la ciudad desde donde Maduro ha dirigido Venezuela durante casi trece años, el vacío de poder ha empujado a las instituciones del país a reestructurarse y ha encontrado en Delcy Rodríguez una figura que encarna el chavismo y que parece tener una línea de diálogo abierta con Washington.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó la noche de este sábado que la vicepresidenta ejecutiva asuma como presidenta encargada, la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo, “con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

Este domingo, la Fuerza Armada de Venezuela, bastión del gobierno que jura lealtad a Nicolás Maduro, reconoció a Rodríguez como presidenta encargada tras la caída de Nicolás Maduro la víspera en una operación estadounidense. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, leyó en televisión un comunicado en que que incluía el fallo en el que la Corte Suprema ordena a Rodríguez asumir el poder por 90 días.

Padrino llamó a la población a que "retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días". Además, precisó que "la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional", apuntó

En un pronunciamiento anterior, Rodríguez insistió en que el único presidente del país es Maduro, pero también reiteró su disposición a dialogar con Estados Unidos con una agenda constructiva. “Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su secretario de Estado, Marco Rubio, se ha comunicado con Rodríguez, algo que la vicepresidenta no confirmó durante su discurso, también declaró que no desplegará tropas en Venezuela si hace lo que Washington quiere.

Trump también desestimó una potencial presidencia de la líder opositora María Corina Machado argumentando que no tiene “apoyo ni respeto” en Venezuela. Machado pidió que sea Edmundo González Urrutia, el candidato que concurrió en las controvertidas elecciones de 2024, quien asuma el poder dado que lo considera el presidente legítimamente elegido en esos comicios.

Varios gobiernos conservadores de la región se han hecho eco de esta petición, como el de Javier Milei desde Argentina y el de Daniel Noboa en Ecuador, entre otros. El presidente francés, Emmanuel Macron, también depositó en González Urrutia unas esperanzas de una transición “pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano”.

En octubre del año pasado, el periódico Miami Herald aseguró que Rodríguez ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Maduro para preservar la estabilidad política del país. El mismo medio precisó que la vicepresidenta y su hermano Jorge Rodríguez, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración de Trump, con la intermediación de Catar. Delcy tachó entonces de falsa esa información y acusó al Miami Herald de favorecer la “mentira y la carroña”.

Rodríguez, de 56 años, es la segunda al mando del Gobierno suramericano desde junio de 2018, cuando reemplazó a Tareck El Aissami.

Además, desde agosto de 2024 es ministra de Hidrocarburos, lo que la ha convertido en una figura clave dentro del Ejecutivo chavista en el manejo de la economía y la ha acercado al sector empresarial privado del país.

Previamente, se había desempeñado como titular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; ministra de Comunicación e Información; canciller y también como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, establecida en 2017 al margen del Parlamento formado entonces por una mayoría opositora.

Su primer cargo fue como ministra del Despacho de la Presidencia en 2006, bajo el mandato del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013).