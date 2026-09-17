El Parlamento Europeo aprueba otra resolución para suspender el Acuerdo Político con Cuba

Es la séptima vez que la Eurocámara hace esta solicitud en los últimos cinco años y ha contado con 374 votos a favor, 198 en contra y 19 abstenciones

Madrid/El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves al Consejo Europeo que suspenda la aplicación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que estructura las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, apuntando a "violaciones sistemáticas" de los Derechos Humanos por parte de las autoridades de la Isla contra presos políticos y sus familiares.

La resolución, aprobada por la Eurocámara con 374 votos a favor, 198 en contra y 19 abstenciones, se centra en el caso de Félix Navarro, de 72 años, y su hija Saylí Navarro –cofundadora de las Damas de Blanco, galardonada con el Premio Sájarov en 2005-–, detenidos en 2021 y posteriormente condenados a nueve y ocho años de cárcel, respectivamente.

Esta semana, la plataforma Cuba Siglo 21 y su comité gestor de ex presos políticos propuso formalmente la candidatura de ambos al Premio Sájarov.

Los eurodiputados han denunciado "la ausencia de juicios justos, el recurso a la tortura durante las detenciones y el uso sistemático del exilio forzoso como condición para la liberación de los opositores", al tiempo que han mostrado su preocupación por el deterioro de la salud de Navarro y han pedido su liberación, junto con la de "todos los demás presos políticos".

La resolución se centra en el caso de Félix Navarro, de 72 años, y su hija Saylí Navarro

"En ausencia de pasos concretos y verificables por parte del régimen hacia la democracia multipartidista, el Parlamento reitera su llamamiento para que se suspenda inmediatamente el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación y que se apliquen sanciones a los responsables de la represión en Cuba, empezando por el presidente, Miguel Díaz-Canel", recoge la resolución.

El documento aprobado por el Parlamento Europeo reseña que Cuba mantiene en prisión "a 1.339 presos políticos", entre ellos 38 menores de edad. El texto apunta además que entre estas personas hay 463 que padecen "enfermedades físicas graves" y 54 que "sufren trastornos mentales graves", pese a lo que "no reciben la atención médica adecuada".

En los últimos cinco años, la Eurocámara ha votado al menos siete resoluciones de este tipo, la más reciente el pasado junio. Sin embargo, estos actos son jurídicamente no vinculantes, ya que quien tiene la potestad para tomar la decisión es el Consejo, en un complejo procedimiento que debe ser impulsado por la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad o por la Comisión Europea.

Las resoluciones, sin embargo, tienen un carácter simbólico y su presión puede acabar motivando un movimiento en los órganos ejecutivos, aunque hasta la fecha no ha sucedido.