Los partidarios de Evo Morales bloquean las principales carreteras de Bolivia

La Paz/Los seguidores del ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) cumplen este martes el segundo día de bloqueos de carreteras en el centro del país, en defensa del también líder del oficialismo ante una investigación iniciada por la Fiscalía en su contra por un presunto caso de trata de personas y estupro. Los cortes de vías se concentran en la región central de Cochabamba, que en esta jornada registra cuatro puntos de bloqueo y hay un quinto en el límite de esa región con la oriental Santa Cruz, el motor económico del país.

Uno de los lugares con la mayor cantidad de bloqueadores es la localidad de Parotani, donde en la víspera la Policía Boliviana evitó que un grupo cerrara el paso. No obstante, esta madrugada los manifestantes lograron instalar el bloqueo con el apoyo de mineros que hicieron retroceder a la Policía con detonaciones de dinamita. En el lugar hay una fila larga de vehículos parados, entre autobuses y camiones de alto tonelaje, que no pueden transitar por esa vía, una de las principales conectoras del oriente y el occidente bolivianos.

La protesta fue convocada por los sectores del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) leales a Morales, después de que la Fiscalía boliviana lo citara a declarar por un caso en el que es investigado por posible trata de personas y estupro con una menor de edad con la supuestamente tuvo un hijo. También protestan para pedir al Gobierno de Luis Arce que resuelva problemas como la falta de dólares y combustibles y el encarecimiento de algunos alimentos, pero además, para exigir que se reconozca el congreso partidario de 2023 en el que Morales fue nombrado "candidato único" para las elecciones generales de 2025.

El ex gobernante debía declarar el jueves ante la Fiscalía de la región sureña de Tarija, donde ocurrieron los hechos, sin embargo, no acudió y su defensa presentó una excusa legal. La Fiscalía anunció la emisión de una orden de aprehensión contra Morales para obligarlo a declarar, aunque se desconoce si el documento fue emitido. El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, indicó este martes que por ahora la Policía Boliviana no ha recibido la orden de aprehensión contra Morales y aseguró que cuando les llegue, las fuerzas del orden la cumplirán.

Morales, que no acudió a una convocatoria para dialogar la víspera, ha acusado al Gobierno de Arce de ejercer una persecución política en su contra

Morales, que no acudió a una convocatoria para dialogar la víspera, ha acusado al Gobierno de Arce de ejercer una persecución política en su contra, de querer "arrebatarle" la sigla del MAS e inhabilitar su anunciada candidatura a las elecciones de 2025. Sus grupos afines pusieron como requisito para cualquier diálogo que el Ejecutivo reconozca el congreso partidario donde se ratificó a Morales como presidente del MAS, que les garanticen que está habilitado para postularse en 2025 y que "levanten los procesos" en contra del ex mandatario.

El Gobierno considera que el bloqueo es "político" y "por temas personales", y advirtió de que esa medida afecta a la economía popular que Morales y sus seguidores dicen defender.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), una de las afectadas por el bloqueo de carreteras, indicó este martes que 300 camiones de combustible están atascados en los puntos cerrados que mantienen los seguidores del ex presidente y alertó sobre el riesgo de que esto genere accidentes y desabastecimiento. El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, dijo en una rueda de prensa que "existe un riesgo de accidentes" al tener los camiones cisterna expuestos a "altas temperaturas" en las carreteras, a lo que se suman los problemas de abastecimiento de carburantes en las distintas regiones bolivianas.

Dorgathen pidió a los manifestantes "que puedan levantar los bloqueos" o que "dejen pasar las cisternas" ya que consideró que esto es un peligro para las mismas personas que mantienen esa medida de reclamo.

Los bloqueos de los partidarios del ex mandatario se concentran en el departamento de Cochabamba, el principal bastión político de Morales y el eje que comunica las carreteras del oriente y el occidente del país. "Si las cisternas no pueden ir pasando los puntos de bloqueo, seguramente vamos a tener algunos retrasos en los despachos, pero no quiere decir que no tengamos el producto", recalcó el presidente de YPFB.

Dorgathen indicó que el contenido de los 300 camiones es de unos 1,2 millones de litros de combustible, los cuales deben proveer a las plantas y estaciones bolivianas.

Desde la víspera, en ciudades como Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba, que forman parte del eje central de Bolivia, comenzaron a reportar filas en las estaciones de combustible en las que comenzó a faltar las provisiones de gasolina y diésel.