El partido de Bukele arrasa en el Congreso de El Salvador con 54 de 60 diputados

San Salvador/(EFE). -El partido oficialista Nuevas Ideas (NI), del presidente Nayib Bukele, logró 54 diputados de 60 en la Asamblea Legislativa, lo que le da mayoría en este órgano y seguirá siendo la primera fuerza política del país, según oficializó la noche de este lunes el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los partidos aliados de NI en el Congreso, el Partido de Concertación Nacional (PNC) y el Demócrata Cristiano (PDC) obtuvieron 2 y 1 escaño, respectivamente.

Los opositores Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el minoritario Vamos (centroderecha) lograron 2 y 1 parlamentarios, señaló la magistrada presidenta del ente colegiado, Dora Martínez, durante una cadena nacional de radio y televisión.

El izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que actualmente tiene 4 diputados, no logró ningún escaño

El izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que actualmente tiene 4 diputados, no logró ningún escaño, por lo que por primera en su historia desde la firma de los Acuerdos de Paz (1992) no tendrá representación en dicho órgano, pero no desaparece como partido político.

La derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), con el que el presidente Nayib Bukele alcanzó la Presidencia en 2019 y actualmente con 5 parlamentarios, y el centro derechista Nuestro Tiempo (NT), ahora con una representación, no obtuvieron ningún diputado para el período 2024-2027.

La presidenta del TSE afirmó por su parte que "cada voto ha sido contado de manera transparente".

El 4 de febrero los salvadoreños votaron para elegir a 60 diputados en lugar de 84, esto luego de una reducción de parlamentarios en el Congreso propuesta por el presidente Bukele y aprobada por el órgano Legislativo, actualmente de mayoría oficialista.

El polémico e inusual escrutinio final de los comicios legislativos concluyó el domingo y se realizó entre múltiples denuncias de irregularidades entre estas la intervención de agentes de la Policía Nacional, supuestas amenazas de detención a los vigilantes de partidos de la oposición por grabar irregularidades y restricciones a la prensa.

A diferencia de escrutinios anteriores, en este se realizó un recuento voto a voto debido a las fallas en el sistema de transmisión y divulgación de datos registradas el pasado 4 de febrero, lo que obligó al TSE a saltarse el escrutinio preliminar.

La misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó el sábado su preocupación por la "demora y la falta de uniformidad" en el escrutinio de las elecciones presidenciales y legislativas.

La misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó el sábado su preocupación por la "demora y la falta de uniformidad" en el escrutinio

La misión denunció además de que el partido de Bukele asumió "una actitud dominante e intimidatoria" en el escrutinio e incluso uno de sus trabajadores "obstaculizó el trabajo" de la misión.

Una mayoría absoluta en dicho órgano de Estado permitirá al mandatario salvadoreño continuar con su llamada "guerra contra las pandillas", su principal carta electoral para los comicios del 4 de febrero, de los que salió victorioso con un aplastante resultado sobre sus oponentes.

En las elecciones legislativas y municipales de 2021, Nuevas Ideas logró 56 diputados de 84 en el Congreso.