Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales en España al 29 de noviembre

Madrid/El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución de las Cortes Generales y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.

Sánchez tomó esta decisión tras la derrota parlamentaria de dos decretos sobre vivienda presentados al Congreso por su Gobierno el pasado viernes, y la movilización social producida por el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años de la casa donde vivía.

En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez defendió el trabajo de su gobierno durante la legislatura y convocó a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que el país siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

Sánchez, que informó ayer al rey del adelanto electoral, aseguró que su Gobierno había tomado "medidas valientes" durante estos años para reforzar el Estado del bienestar, sin sacrificarlo a un aumento del gasto militar de 5%, como exigen EE UU y la Otan, también para construir "un mundo mejor" frente a "tiranos", "tecnooligarcas" y "genocidas".

Reconoció, sin embargo, "errores", y dijo que el Ejecutivo no ha podido cumplir todo lo que se había propuesto, por lo que decidido convocar elecciones, para dotarse de una mayoría más amplia progresista para "doblegar a las élites", conquistar nuevos avances sociales y "seguir transformando" España.

Reconoció, sin embargo, "errores", y dijo que el Ejecutivo no ha podido cumplir todo lo que se había propuesto, por lo que decidido convocar elecciones, para dotarse de una mayoría más amplia progresista para "doblegar a las élites"

El jefe del Ejecutivo abrió el viernes un periodo de análisis y reflexión para decidir si adelantaba o no los comicios, después de que el Congreso rechazara esos dos decretos sobre alquiler de vivienda, un sector que sufre precios elevados desde hace varios años.

Votaron en contra de los decretos los dos principales partidos de la derecha (PP y Vox), además de los independentistas catalanes de Junts, que fueron clave en el resultado final para el rechazo de las medidas propuestas por el Gobierno para paliar la carestía del alquiler y frenar los desahucios.

El debate parlamentario y la votación posterior de las medidas se produjo en un ambiente de protesta social creciente de grandes manifestaciones y acampadas en ciudades, la principal de ellas en Madrid, para reclamar el derecho a una vivienda digna y a un precio asequible, y para que se impida el desahucio de los inquilinos que se encuentren en situación personal de precariedad socioeconómica.

Sánchez había repetido hasta ahora que las elecciones serían en 2027, cuando terminaba la legislatura, que comenzó en 2023, a pesar de las dificultades políticas. El Gobierno, formado por una coalición del PSOE y Sumar (izquierda), carece de mayoría parlamentaria y cada vez tenía más complicado sacar adelante las leyes por los vetos cruzados de los partidos que forman parte del legislativo.

A ello se añaden las investigaciones sobre corrupción que salpican al Partido Socialista y los casos judiciales que afectan a familiares directos de Sánchez.

El presidente aseguró que en los tres últimos años ha tenido que "lidiar con la peor oposición" de la historia democrática española, "sin ningún sentido de Estado", a la que acusó de "cuestionar hasta incluso la legitimidad" del sistema electoral.

También le reprochó "bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país" y de "usar su poder autonómico (regional) y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie".

Por el contrario, agradeció el apoyo de otras fuerzas parlamentarias que "han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social".

No obstante, admitió que, en parte de esa mayoría social, hoy hay "insatisfacción", pues a esas personas "les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos", comentó en alusión a que la oposición votara en contra de los decretos citados sobre el alquiler de vivienda.

Por ello, emplazó a buscar, con el anticipo electoral, una mayoría progresista más amplia. Según Sánchez, el mundo se enfrenta a una época de "grandes peligros", con "mucha tensión" debido a la emergencia climática, los cambios sociales y una inteligencia artificial "muy disruptiva". Y añadió a los electores españoles les toca decidir.

Poco después compareció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este lunes apeló al cambio para cerrar esta "negra etapa" y emprender una "reconstrucción nacional". Tras asegurar que la convocatoria responde al "miedo" y que ahora intentará "esparcirlo" entre la población, ha afirmado que la gestión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, merece "el mayor de los castigos".

Tras asegurar que la convocatoria responde al "miedo" y que ahora intentará "esparcirlo" entre la población, ha afirmado que la gestión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, merece "el mayor de los castigos"

"Por fin. Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar la mayoría. Por fin, decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles", ha manifestado Feijóo en una declaración institucional en la sede del PP, sin admitir preguntas.

Feijóo ha dicho estar "plenamente seguro" de que la convocatoria del día 29 responde al "miedo". "Miedo a que se conozca hasta el último detalla de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia", ha enfatizado, para añadir que es además un "último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo entre la población".

"El temor a la alternancia es un comportamiento profundamente antidemocrático pero tiene un antídoto infalible. Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos", ha exclamado, para mostrarse convencido de que la mayoría de los españoles quieren "pasar página".

Por eso, ha dicho que ahora depende de que completen el trabajo. "Ya no está en sus manos, está en las nuestras. Y si la gente responde, sé que tras las elecciones, en buena medida estará en las mías", ha manifestado.

Feijóo considera que con las elecciones tienen la oportunidad de que "por fin" pueda irse "quien nunca debió llegar tan lejos". A su entender, la fecha de los comicios es "la única buena noticia que Sánchez podía dar a estas alturas".

"No son unas elecciones más. La disyuntiva del 29 de noviembre es algo más que escoger entre dos partidos. Se trata de elegir entre un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país", ha afirmado, para añadir de que esto "no va sencillamente de que el PP le gane al PSOE" porque "no son unas elecciones como las anteriores en democracia".

Según Feijóo, la pregunta que deben responder los ciudadanos es si quieren cuatro años más de lo que están viviendo o si quieren dar una oportunidad al cambio". En su opinión, estos años han sufrido "una política sin escrúpulos", "una ambición de poder sin límites" y "un Gobierno dispuesto a cualquier cosa con tal de resistir".

El líder de los conservadores ha asegurado que "mantener el poder ha sido el único fin" y ha añadido que "los ciudadanos han sido rehenes y el dinero que tributan, con el fruto de su esfuerzo, un recurso del que apropiarse". En su opinión, el Estado ha dispuesto de más recursos que nunca y sin embargo hoy, "ocho años después, el coste de la vida es insoportable", con el precio de la vivienda "inalcanzable", las infraestructuras "decantes", la inmigración "está descontrolada" y hay "más inseguridad".

Además, ha destacado que "la mayor recaudación de impuestos no ha servido ni siquiera para atender como es debido el ataque a la integridad territorial" en Ceuta", en alusión a la entrada masiva de inmigrantes irregulares de finales de julio.

"Los retos de la siguiente legislatura solo son comparables con los que España tuvo que afrontar hace 50 años", ha aseverado, para subrayar que quien "ha creado los problemas está incapacitado para resolverlos".

Tras asegurar que él quiere un Gobierno "para la mayoría", ha afirmado que España "no necesita cuatro años más de resistencia" sino que "necesita un proyecto que reúna de nuevo las energías de toda la nación".

"Lo que está en juego en las próximas elecciones ya no es la mera alternancia. Es la necesidad imperiosa de abordar una reconstrucción nacional", ha proclamado, para agregar que los españoles necesitan reconstruir su "autoestima colectiva" y "recuperar el orgullo de pertenecer a un país que no se resigna".

Por eso, el presidente del Partido Popular ha insistido en que que el próximo 29 de noviembre se elige entre "decadencia o cambio", "mentira o cambio", "incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio".

Feijóo ha dicho ser consciente de la dimensión del trabajo que habrá que hacer y ha garantizado que no le "temblará el pulso". "Si los españoles me dan su confianza, yo no la traicionaré. Se sabrá todo lo que queda por conocer. Se hará todo lo que hay que hacer y se reparará todo lo que deba repararse", ha manifestado.

Los partidos a la izquierda del PSOE, que hasta ahora eran la tercera fuerza del Congreso a través de la coalición llamada Sumar, se presentarán a estas elecciones con el nombre Frente Amplio

Finalmente, ha llamado a los ciudadanos a acudir a las urnas el día 29 para que en España se produzca un cambio "profundo, honesto y necesario. "Por fin podremos votarlo. Por fin podremos elegir. Por fin, la palabra la tiene España. Vamos a por ello", ha reclamado.

Los partidos a la izquierda del PSOE, que hasta ahora eran la tercera fuerza del Congreso a través de la coalición llamada Sumar, se presentarán a estas elecciones con el nombre Frente Amplio y no han decidido aún quién será su candidato. Con las encuestas vaticinando una importante caída de este bloque, su principal apuesta pasa por capitalizar las enormes movilizaciones de la última semana por la situación de la vivienda.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado cauteloso y ha pedido al electorado estar "alerta", "no confiar en las encuestas" y "no vender la piel del oso antes de cazarlo", en alusión a una eventual victoria del PP y Vox.

"Yo ya he aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas y a no vender la piel del oso antes de cazarlo, porque ya ocurrió en el año 2023, las encuestas decían lo mismo que hoy (vaticinan una mayoría holgada de PP y Vox) y Sánchez logró formar una mayoría", ha advertido Abascal.