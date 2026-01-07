Pekín denuncia “intimidación” de EE UU al supuestamente exigir a Venezuela romper con China

Trump también habría pedido a Caracas que ponga fin a sus relaciones con Rusia y Cuba, según ABC

Pekín/China denunció este miércoles lo que calificó de “intimidación” por parte de Estados Unidos al supuestamente exigir a Venezuela que rompa sus relaciones económicas con Pekín como condición para explotar y comercializar su petróleo, y defendió que el país sudamericano es un Estado soberano con pleno control sobre sus recursos naturales.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó en rueda de prensa que Venezuela “es un país soberano y goza de plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas dentro de su territorio”, al ser preguntada por las informaciones publicadas por la cadena estadounidense ABC News sobre supuestas exigencias de Washington a Caracas.

Según esos reportes, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, habría reclamado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ponga fin a sus vínculos con China, Rusia, Irán y Cuba, y que se asocie exclusivamente con Estados Unidos en el sector petrolero.

Mao calificó esa supuesta presión como un “uso descarado de la fuerza” y sostuvo que la pretensión de que Venezuela disponga de sus recursos energéticos conforme a un enfoque de “Estados Unidos primero” constituye “un caso típico de intimidación”, que “viola gravemente el derecho internacional”, “infringe de manera seria la soberanía de Venezuela” y “perjudica los derechos del pueblo venezolano”.

“China condena firmemente este comportamiento”, subrayó la portavoz, quien añadió que “debe enfatizarse que los derechos e intereses legítimos de China y de otros países en Venezuela deben ser protegidos”.

La portavoz reiteró asimismo la posición de Pekín en defensa de la cooperación económica entre Estados soberanos y recalcó que China “siempre ha llevado a cabo intercambios y cooperación con otros países sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco”.

De acuerdo ABC, China no sería el único país al que exigiría Estados Unidos romper relaciones a Venezuela. Trump habría comunicado a Delcy Rodríguez que el país deberá cumplir con finalizar relaciones también con Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo.

De acuerdo con los funcionarios citados por la cadena, Venezuela debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba como parte de las exigencias de Estados Unidos que busca ser la única relación petrolera y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesado.

De acuerdo con uno de ellos, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una sesión informativa privada con legisladores que EE UU cree poder presionar a Caracas porque sus petroleros están llenos y advirtió que Venezuela tendría solo un par de semanas antes de caer en insolvencia financiera si no logra vender sus reservas.