Un pelotero cubano dispuesto a combatir regresa a Kiev tras poner a salvo a su familia

Luego de "poner a salvo" a su familia en Polonia, el pelotero cubano Raidel Arbelay Becerra retornó a Kiev, la capital de Ucrania, dice a través de un video que subió a sus redes sociales. "Aquí la situación está controlada", menciona mientras recorre en su vehículo el puente sobre el río Dnieper y pasan una tanqueta con soldados y un camión.

Arbelay, quien solicitó unirse a las reservas del Ejército ucraniano para combatir a Rusia pero le dijeron que no era necesario, lee algunos de los mensajes que aparecen en la pizarra del puente, en que se pide a los soldados rusos no ser cómplices de Vladímir Putin: "No mates a favor de Putin, en lugar de flores, te van a esperar las balas", "Soldado ruso, regresa a casa", son algunos de ellos.

A través de sus redes sociales el pelotero compartió este lunes la destrucción que dejó un misil ruso en Ucrania. Las imágenes evidencian los daños en una escuela de formación profesional de Vasylkiv. "Es una pena. Acabamos de hacer una moderna renovación, nuevos y geniales lugares de aprendizaje para los niños de toda la región de Kiev. Pero no pasa nada, lo reconstruiremos, tenemos trabajadores de la construcción", explica el director de la institución.

El jugador, quien llegó a Ucrania en 1996, expone molesto: "De esta forma los agresores rusos están defendiendo a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que siempre pertenecieron a territorio ucraniano". No olvida que hace unos días pasó la peor noche de su vida cuando un avión no tripulado cayó cerca de su vivienda.

Lamenta el atleta que en esta guerra, un grupo de "pequeños peloteros ucranianos de la ciudad de Nikolaev, al sur de Ucrania" tenga que cambiar los campos de entrenamiento para jugar por "refugios para salvar su vida"

En otro de los mensajes compartió un video en que exhibe la fuerza de los civiles ucranianos ante los soldados rusos. "La ciudad sureña de Berdyansk fue tomada hace poco por las tropas agresoras rusas, sin embargo el pueblo salió a la calle pidiéndoles que se vayan a casa pues ese ejército es una marioneta de Putin".

El video muestra, según Arbelay, "que muchos soldados rusos abandonaron la ciudad y se ve claramente que no desean mucho pelear contra el pueblo ucraniano". Una muestra de que "cuando el pueblo se une ni el mismo diablo aguanta".

Arbelay dice que "Putin necesita acercarse a los pies de dios, de lo contrario sé que no tendrá paz en su corazón nunca y todas las noches en sueños le saldrán los soldados fallecidos de ambos lados y el llanto de los niños asesinados" y pide orar para que "cese la guerra".

