Más de 380.000 personas esperan para patrocinar a un cubano en una "avalancha" de solicitudes de 'parole'

Más de 380.000 solicitudes para apadrinar a cubanos estaban pendientes a finales de abril de obtener su permiso de entrada a través del parole humanitario de EE UU, vigente desde enero de este año. En apenas cuatro meses, el país ha recibido más de 1,5 millones de peticiones de personas que aspiran ayudar a quienes vengan desde Haití, Nicaragua, Venezuela y la Isla a obtener el estatus migratorio legal, según documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenidos por CBS News.

La cadena estadounidense afirma que los trabajadores sociales de Uscis (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE UU) están "abrumados por la avalancha", ya que, además, el límite es de 30.000 permisos mensuales y cada día reciben en torno a las 12.000. Junto con las más de 100.000 solicitudes ya aprobadas, en el primer cuatrimestre se acumulan más de 580.000 peticiones para haitianos, 120.000 para venezolanos y más de 20.000 a nicaragüenses, además de las ya citadas para los cubanos.

El Gobierno estadounidense considera un éxito el programa, que permite las entradas de manera segura y ha reducido el tránsito ilegal por la frontera, aunque el volumen no es pequeño y este mismo lunes trascendió que más de 41.000 salvadoreños, hondureños y guatemaltecos fueron deportados por México y EE UU.

El volumen de aspirantes a patrocinar un parole humanitario es mucho mayor de lo esperado y pone en entredicho la sostenibilidad del programa

En cualquier caso, el volumen de aspirantes a patrocinar un parole humanitario es mucho mayor de lo esperado y pone en entredicho la sostenibilidad del programa, ya que los tiempos para procesar la documentación se han incrementado y los migrantes pueden volver a retomar la vía ilegal.

"Los migrantes que están desesperados, y son migrantes desesperados, esperarán un tiempo antes de decir 'esto no está funcionando y me arriesgaré a conseguir otra cosa', ya sea ingresando clandestinamente o simplemente apareciendo en la frontera y ver si se les puede dejar entrar", declaró a CBS News Theresa Cardinal Brown, ex funcionaria del DHS y actualmente analista de inmigración en Washington.

Intentando poner una solución, el pasado 11 de mayo, el Gobierno estadounidense anunció una modificación del plan, de manera que de los 1.000 cupos que están disponibles cada día, la mitad se procesan de manera aleatoria en una lotería. "Cualquier persona que está esperando puede ser elegida", explicó Blas Núñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional. Mientras, la otra mitad de las citas será gestionada en función del orden de llegada.

Los documentos obtenidos por CBS afirman ahora que "si no se eleva el tope mensual, la efectividad del programa podría disminuir", pero Washington no contempla aún aumentar el cupo.

"Esta Administración ha liderado la mayor expansión de vías legales en décadas, y los procesos de libertad condicional para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela son solo una de las muchas vías ahora disponibles para personas que buscan ingresar legalmente a los Estados Unidos", dijo este lunes DHS a la cadena.

El organismo se refería a una demanda interpuesta por 20 estados republicanos, encabezados por Texas, que sostienen que el Gobierno está abusando de sus competencias

El Departamento de Seguridad Nacional añadió en su declaración que el programa sigue funcionando y reduciendo el tránsito irregular de los migrantes de estos países, pero que sigue habiendo "desafíos", incluidas las denuncias para intentar bloquear vías migratorias introducidas por el Gobierno. El organismo se refería a una demanda interpuesta por 20 estados republicanos, encabezados por Texas, que sostienen que el Gobierno está abusando de sus competencias, ya que la "libertad condicional" solo puede ser usada en casos extraordinarios.

El programa de parole humanitario comenzó de manera experimental el pasado octubre de 2022 con venezolanos que volaran directamente en avión y a principios de enero se abrió a cubanos, haitianos y nicaragüenses que cuenten con un patrocinador que los apoye económicamente. A su llegada, los migrantes reciben permiso de trabajo durante dos años.

Junto con esta iniciativa hay un acuerdo con México para devolver a quienes intenten cruzar la frontera de manera ilegal.

"30.000 por 30.000 es algo que ha demostrado funcionar, y nos hemos comprometido, ambos países, a continuar con ese acuerdo después del 11 de mayo", dijo un alto funcionario estadounidense a los periodistas a principios de este mes. Sin embargo Núñez-Neto advirtió hace pocos días de las consecuencias si un tribunal bloquea el programa, ya que México dejará posiblemente de cumplir su parte.

