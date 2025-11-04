Perú rompe relaciones diplomáticas con México por dar asilo a la ex primera ministra de Castillo

El Gobierno de Sheinbaum lamenta y rechaza la "decisión unilateral" ante una decisión tomada "en pleno apego al derecho internacional"

Ciudad de México/ Lima/El Gobierno de Perú anunció este lunes su decisión de romper relaciones diplomáticas con México a raíz del asilo otorgado a Betssy Chávez Chino, ex primera ministra del izquierdista Pedro Castillo (2021-2022) y procesada junto a él por el fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022.

El Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó y rechazó este lunes la "decisión unilateral" como respuesta a un acto legítimo. En un comunicado, México explicó que otorgó asilo diplomático a Chávez Chino "en pleno apego al derecho internacional", en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que tanto México como Perú son Parte.

"Chávez Chino ha mencionado que ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023", apuntó la SRE.

Y dijo que conforme a la Convención de Caracas, "el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante, México en este caso".

La Cancillería explicó que la decisión de otorgar asilo diplomático a Chávez Chino fue tomada al amparo del artículo 11 de la Constitución mexicana "tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido para ello" en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en atención a los principios constitucionales de política exterior.

México reafirmó, como ha sido reconocido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, "que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado".

Ante lo expuesto, la SRE precisó que México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser "excesiva y desproporcionada" frente a un acto legítimo de México y apegado al derecho internacional, "el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú".

México señaló que seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas, y siempre privilegiará el diálogo y la solución amistosa de controversias, indicó la Cancillería al tiempo que reiteró los "históricos lazos de amistad" que unen a los pueblos de México y Perú.

Previamente, el presidente de transición de Perú, José Jerí, anunció que se dio un “plazo perentorio” a la encargada de la Embajada de México en Lima para abandonar el país, tras romper relaciones diplomáticas por el asilo otorgado a Chávez Chino.

El mandatario informó en la red social X que "la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornelas, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país".

Ornelas asumió la conducción de la legación mexicana en Lima tras la expulsión del país, en diciembre de 2022, del entonces embajador Pablo Monroy luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) calificara de "usurpadora" a Dina Boluarte, quien había asumido la jefatura de Estado peruana tras la destitución de Castillo.

Tanto la actual presidenta mexicana Claudia Sheinbaum como López Obrador han exigido en varias oportunidades la libertad de Castillo al considerar que fue este quien en realidad sufrió un golpe de Estado que atribuyen a los grupos de poder peruanos que dominan el Congreso.

El canciller peruano Hugo De Zela precisó que la ruptura de las relaciones diplomáticas "no significa" que se hayan "roto relaciones consulares" con México.

La escalada de tensiones ya comenzó en el momento de la detención de Castillo, que se produjo cuando se dirigía aparentemente a refugiarse en la Embajada de México al no surtir efecto su mensaje en el que ordenaba cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente mediante decretos.

Días después, el Gobierno de México confirmó que había concedido asilo diplomático a toda la familia de Castillo. Perú otorgó el salvodoncucto para que viajaran a México y expulsó al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy.

En febrero de 2023, Andrés Manuel López Obrador anuncia su intención de no entregar a Perú la presidencia rotatoria de la Alianza del Pacífico, el mecanismo integrado por Chile, Colombia, México y Perú, al no reconocer la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte, sucesora de Castillo, y de su Gobierno.

Además, el mandatario pidió que se liberase a Castillo "que ilegal e injustamente está preso y que se le restituya en su cargo porque fue electo democráticamente"

En respuesta a esas declaraciones, Boluarte retiró al embajador peruano en México, Manuel Gerardo Talavera, por las expresiones de López Obrador. A su vez, este afirmó que no quería mantener relaciones económicas con Perú y llamó "usurpadora" a Boluarte.

En los meses posteriores, López Obrador insistió en su idea, llegando a decir que México no podía "quedarse callado ante la injusticia que se cometió al destituir a Pedro Castillo". Claudia Sheinbaum inició su mandato presidencial hace un año en una ceremonia a la que no fue invitado Perú, que la declaró persona no grata el pasado septiembre.

Ese mismo mes, el día 3, el Tribunal Constitucional de Perú ordena la excarcelación de Betssy Chávez al considerar que fue víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía solicitó fuera de plazo la prórroga de su prisión preventiva.