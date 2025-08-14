"La perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites", dice EE UU

Managua expropió un colegio que pertenecía a la orden religiosa Congregación Hermanas Josefinas alegando que allí se “torturó y asesinó a compañeros” sandinistas

Washington/La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo este miércoles que la expropiación de un colegio religioso por parte del Estado de Nicaragua es “una prueba más de que la perversidad de la dictadura” de los “tiranos” esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, “no tiene límites”.

“Una prueba más de que la perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites. Rosario Murillo acaba de confiscar otro colegio religioso, el colegio San José, de Jinotepe”, señaló esa oficina adscrita al Departamento de Estado, a través de su cuenta en X.

“Su obsesión con 'todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado', solo acelerará el colapso de su régimen”, valoró esa oficina, en referencia a Ortega y Murillo.

“El poder de la fe y el deseo del pueblo nicaragüense de liberarse de la tiranía prevalecerá más allá de esta dictadura”, agregó el mensaje

“El poder de la fe y el deseo del pueblo nicaragüense de liberarse de la tiranía prevalecerá más allá de esta dictadura”, agregó el mensaje.

En la víspera, la copresidenta Murillo informó que habían expropiado en Nicaragua un colegio que pertenecía a la orden religiosa Congregación Hermanas Josefinas, donde, según dijo –sin presentar pruebas–, se “torturó y asesinó a compañeros” sandinistas en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.

Murillo, designada copresidenta por una reforma constitucional, dijo a través de medios oficiales que el antiguo colegio San José, ubicado en la ciudad de Jinotepe, departamento (provincia) de Carazo (Pacífico), pertenece ahora al Estado con el nombre de centro educativo 'Bismarck Martínez', en honor a un militante sandinista asesinado en el marco de esas protestas, y al que tildó de “símbolo de paz y victorias”.

La esposa de Ortega explicó que el colegio San José, con más de 40 años de trayectoria, que pertenecía y estaba a cargo de las hermanas de la Congregación Josefinas, “ha sido trasladado al Estado por ser emblemático de la barbarie, pero al mismo tiempo de la lucha digna y victoriosa, en este caso de las familias de Jinotepe que vencimos el golpismo”.

Ese colegio no es el primero de una orden religiosa o de la Iglesia católica que es expropiado por el Estado de Nicaragua

Ese colegio no es el primero de una orden religiosa o de la Iglesia católica que es expropiado por el Estado de Nicaragua.

En enero pasado, dos edificios propiedad de la Iglesia católica de Nicaragua: el seminario San Luis Gonzaga, de la diócesis de Matagalpa (norte) y el centro de retiro espiritual La Cartuja fueron expropiados por el Gobierno de Ortega y Murillo, en medio de tensiones entre el Ejecutivo sandinista y la Santa Sede.

Las relaciones entre la Ciudad del Vaticano y Managua atraviesan momentos de gran animadversión, caracterizadas por la expulsión, el encarcelamiento y la desnacionalización de obispos y sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y procesiones, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.