Petro convoca a una concentración en Bogotá tras la absolución del ex presidente Uribe

Petro considera que algunos sectores políticos y magistrados de altas cortes siguen apegados al concepto de "Estado de derecho" propio de la anterior Constitución de 1886.

El presidente colombiano insta a los ciudadanos a apoyar con su firma la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente

Bogotá/El presidente colombiano, Gustavo Petro, llamó este martes a la ciudadanía a concentrarse el viernes en la Plaza de Bolívar de Bogotá para iniciar una recolección de firmas con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tras la absolución del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

"Espero a Bogotá entera este viernes a las 4 en la Plaza de Bolívar. Vamos por la Soberanía Nacional. Vamos por el Poder Constituyente", escribió el mandatario en X.

"Espero a Bogotá entera este viernes a las 4 en la Plaza de Bolívar. Vamos por la Soberanía Nacional. Vamos por el Poder Constituyente"

En otra publicación, en la que rechazó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al ex presidente Álvaro Uribe, dijo que la convocatoria es "para comenzar la recolección de las firmas del Poder Constituyente".

Ese tribunal dio a conocer ayer el fallo de segunda instancia que revocó una sentencia que en agosto pasado convirtió a Uribe en el primer ex presidente colombiano condenado penalmente, a una pena de doce años de cárcel domiciliaria, tras hallarlo culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Petro afirmó que la decisión del tribunal "tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia" y de quienes "llegaron al poder aliados con el narcotráfico y desataron el genocidio en Colombia".

"Ahora (el presidente estadounidense, Donald) Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia", agregó Petro, en medio de la nueva crisis diplomática con Estados Unidos por la lucha antidrogas.

"Ha llegado la hora de las definiciones y quien defiende no es Trump, sino el pueblo", concluyó durante un consejo de ministros televisado al país.

En su intervención, Petro amplió su crítica a Washington y vinculó directamente la concentración del viernes con la tensión diplomática.

"Invito a toda la ciudadanía, en este caso Bogotá, a encontrarse en la Plaza de Bolívar el viernes a las 4 de la tarde en la manifestación que espero sea inmensa, por la soberanía y por la dignidad de Colombia, en respuesta a la inmensa cantidad de calumnias que se han levantado en boca tanto del presidente de los Estados Unidos, (Donald) Trump, como de sus amigos más directos, ubicados casi todos en el estado de Florida", dijo.

"Por la soberanía y por la dignidad de Colombia, en respuesta a la inmensa cantidad de calumnias que se han levantado en boca tanto del presidente de los Estados Unidos como de sus amigos más directos, ubicados casi todos en el estado de Florida"

Esta no es la primera vez que Petro propone la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución, pues en junio pasado anunció que en las elecciones legislativas de marzo de 2026 "será entregada una papeleta para convocar" ese mecanismo.

La iniciativa ha sido fuertemente rechazada por distintos sectores, incluidos expertos en derecho constitucional, que no la consideran necesaria porque, en su opinión, la Constitución colombiana ofrece las garantías y derechos al ciudadano.

El argumento de Petro es que la Constitución vigente, de 1991, establece un "Estado social de derecho", pero, según él, algunos sectores políticos y magistrados de altas cortes siguen apegados al concepto de "Estado de derecho" propio de la anterior Constitución de 1886.