Petro dice que cometió un error al tratar de construir un Gobierno "plural"

Cali/El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este viernes que cometió un error al tratar de construir un Gobierno "plural" con fuerzas políticas del centro que, según él, buscaban impedir "que los programas de la transformación no se volvieran realidad".

"Comenzamos a cometer errores nosotros en el Gobierno, yo como presidente. Construí primero un Gobierno que llamé plural, invité a los candidatos presidenciales del centro (…) lo hice ingenuamente pensando que fuerzas que no habían triunfado podían sumar, ampliar aún más el campo popular pero no para que el programa de Gobierno se volviera en babas", expresó el mandatario.

Petro afirmó que pretendía que estas personas que incluyó en el comienzo de su Gobierno lo ayudaran

Petro, que participó en un acto en Puerto Resistencia, barrio de Cali que fue el epicentro de las protestas sociales de 2021, afirmó que pretendía que estas personas que incluyó en el comienzo de su Gobierno lo ayudaran "a transformar a Colombia, para que se metieran en el camino difícil de pensar un país diferente, una sociedad diferente y un Estado diferente".

"No lo pensaron así, empezó lo que ya vemos en público: no nos querían, estaban ahí para aprovechar el puesto, para ver cómo se impedían que los programas de la transformación no se volvieran realidad. Equivocación del presidente, nadie más, por ingenuo, por creer que al ganar uno tiene que ser bondadoso y no usar el triunfo como una especie de venganza que no ha anidado en mi corazón", añadió.

Aunque no lo mencionó por su nombre, el comentario del presidente parece hacer alusión a Alejandro Gaviria, quien fue su primer ministro de Educación y llegó al gabinete procedente de las filas de la Coalición Centro Esperanza, con la cual aspiró a la Presidencia en 2022.

Gaviria, que también fue ministro de Salud durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2012 y 2018, y solo estuvo seis meses en el gabinete de Petro, se preguntó este viernes en la red social X si el presidente es "un demócrata".

"Hasta hace unas semanas respondía a esta pregunta recurrente con una frase simple: creo que sí. Hay tengo dudas. Por varias razones", afirmó.

Gaviria dijo que las intenciones de Petro de "hacer las reformas por decreto, a la fuerza", como "algunos de los actos administrativos ya emitidos o publicados son abiertamente ilegales"

El exministro argumentó que los recientes cuestionamientos de Petro al sistema electoral colombiano afectan "adversamente la confianza en la democracia y prepara el camino para un posible desconocimiento de los resultados electorales del futuro".

"Su idea de contraponer a la democracia representativa la movilización popular, constituye claramente una forma de presión indebida al Congreso", añadió.

Finalmente Gaviria dijo que las intenciones de Petro de "hacer las reformas por decreto, a la fuerza", como "algunos de los actos administrativos ya emitidos o publicados para comentarios son abiertamente ilegales".

"Hay que estar alertas. Estos indicios antidemocráticos son preocupantes", concluyó el exministro.