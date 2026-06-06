Petro sube el tono contra Trump por respaldar a De la Espriella, favorito en las elecciones del 21 de junio

El presidente colombiano asegura que Washington rompió un acuerdo de no intervenir en los comicios

Bogotá/El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a cuestionar este viernes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por expresar su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, y aseguró que el mandatario republicano rompió un acuerdo de no intervención en las elecciones.

Durante un acto público en el departamento caribeño de Córdoba, Petro criticó además al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y afirmó que no entiende la postura de Washington frente a la lucha contra el narcotráfico.

“No entiendo a Donald Trump ni al señor Rubio. Tienen que definirse. O vamos a luchar contra el narcotráfico o ustedes van a llevar el narcotráfico a la Casa Blanca para hacer leyes sobre el pueblo de Latinoamérica con los mismos narcotraficantes, y yo no lo acepto”, manifestó el mandatario.

“Me pueden meter 10.000 veces a la lista Ofac y, si me quieren llevar preso, inténtenlo"

Petro, que en octubre pasado fue incluido por Estados Unidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), conocida como Lista Clinton, también desafió posibles nuevas sanciones que puedan adoptar las autoridades estadounidenses en su contra.

“Me pueden meter 10.000 veces a la lista Ofac y, si me quieren llevar preso, inténtenlo. Pero no bajaré la voz”, afirmó.

El jefe de Estado sostuvo igualmente que quienes respaldan posiciones subordinadas a Washington aceptan tratos indignos hacia los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos.

Por su parte, la Cancillería colombiana expresó su “profunda preocupación” y rechazó cualquier manifestación de apoyo, presión o intervención externa que pretenda influir en las elecciones del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que las decisiones sobre el futuro político de Colombia competen “exclusivamente al pueblo colombiano”, mediante el ejercicio libre y soberano del voto, y advirtió que cualquier acción de actores extranjeros orientada a favorecer o perjudicar candidaturas constituye una “inadmisible injerencia” en la democracia nacional.

El comunicado se da cuatro días después de que Trump manifestara su “respaldo completo y total” a De la Espriella y calificara al aspirante como un líder “inteligente, fuerte y decidido”

La Cancillería reiteró además que el proceso electoral debe desarrollarse en un ambiente libre de toda interferencia externa, pues esta “socava el Estado de derecho, afecta la debida imparcialidad y erosiona la confianza ciudadana”.

En ese sentido, recordó que las relaciones amistosas entre las naciones exigen abstenerse de conductas que puedan interpretarse como una intervención en asuntos políticos internos.

El comunicado se da cuatro días después de que Trump manifestara su “respaldo completo y total” a De la Espriella y calificara al aspirante como un líder “inteligente, fuerte y decidido”, que podría fortalecer la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

El pronunciamiento se conoce a dos semanas de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en la que se enfrentarán De la Espriella, que el pasado domingo obtuvo 10,3 millones de votos, el 43,74%, en la primera ronda, y el senador Iván Cepeda, respaldado por Petro, que consiguió 9,7 millones de sufragios, el 40,90%.