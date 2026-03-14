El petróleo se dispara 37% en dos semanas por la guerra con Irán y amenaza la economía mundial

Vista de un buque petrolero que tuvo que desviarse para no pasar por el estrecho de Ormuz.

Las tensiones en el estrecho de Ormuz y el ataque estadounidense a la isla iraní de Kharg elevan la volatilidad del crudo y amenazan con más inflación global

Madrid/La guerra que se libra por parte de EE UU e Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero ha disparado el precio del petróleo en tan solo dos semanas un 37%, con el barril en torno a los 100 dólares y una subida en el año del 64%.

Desde el estallido de la guerra, el precio del petróleo brent, de referencia en Europa, ha tenido un continuo vaivén según la evolución de la tensión en Oriente Medio y las distintas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la duración del conflicto.

El pasado lunes, el brent escaló un 30 % y llegó a 119,50 dólares, lo que produjo el desplome de los mercados bursátiles, sin embargo, ese mismo día Trump afirmó que la guerra con Irán estaba prácticamente terminada y el crudo comenzó a caer y llegó a los 90 dólares.

La volatilidad de ese día permitió que el brent registrara primero la mayor subida de su historia, de 26,7 dólares, y después también la mayor caída intradía.

El martes, el brent siguió retrocediendo posiciones y se desplomó un 11,28%, hasta 87,80 dólares, aún con la idea lanzada por Trump de que la guerra sería breve.

La volatilidad permitió que el brent registrara primero la mayor subida de su historia, de 26,7 dólares, y después también la mayor caída intradía

Estas bajadas no duraron mucho ya que un día después, el miércoles, el petróleo volvía a subir más del 5% y el barril se aceraba a los 93 dólares, a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) había anunciado que liberaba 400 millones de barriles, la mayor intervención de reservas de la historia.

En la madrugada del jueves, el barril alcanzaba los 101,59 dólares, un alza que se moderaba a lo largo de la mañana, pero que volvía a coger fuerza después de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, dijera que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado, lo que llevó de nuevo al crudo a los 101 dólares.

En paralelo al brent, el West Texas, de referencia en Estados Unidos, ha registrado fuertes oscilaciones, y actualmente cotiza en el entorno de los 97 dólares.

Las exportaciones de crudo de Oriente Medio, que normalmente dependen del estrecho de Ormuz, son de aproximadamente 16 millones de barriles diarios.

Un conflicto largo en Irán con interrupciones prolongadas en Ormuz llevaría al brent a los 120 dólares

Los analistas de XTB han analizado varios escenarios posibles en los que podría moverse el brent, entre los que estiman con un 50 % de posibilidades que se mueva en torno a los 100-110 dólares en un marco de contención en Irán, mientras que el alto el fuego o el acuerdo político, con un 25 % de probabilidades, podría llevar al crudo a los 80 dólares.

El escenario más improbable, el de un conflicto prolongado en Irán, con riesgo de interrupciones más duraderas en Ormuz, situaría el barril brent por encima de 120 dólares.

La ralentización casi total del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz ha comenzado a poner a prueba la resiliencia de la economía mundial con el riesgo de un crecimiento más lento acompañado de una inflación más alta.

El director de Sistemas de Información y el de asesoramiento y asignación de activos de UBP, Michael Lok y Nicolás Laroche, respectivamente, han destacado la mayor afectación por el conflicto en Irán a Europa y Asia, debido a su condición de importadores netos de energía, en contraste con Estados Unidos, que es un exportador neto y el mayor productor de petróleo a nivel mundial.

El Ejército iraní aseguró que destruirá “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con EE UU” si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas

El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.

“Si se produce un ataque contra la infraestructura petrolera, económica y energética de la República Islámica de Irán, como ya hemos advertido, toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos será destruida y convertida en un montón de cenizas”, dijo un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya.

El comunicado, en respuesta a “las declaraciones del agresivo y terrorista presidente de Estados Unidos”, llega después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijera en redes sociales que sus fuerzas armadas ejecutaron uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia de Oriente Medio contra “objetivos militares” en la isla de Kharg, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Trump aseguró que había optado por “no destruir la infraestructura petrolera de la isla”, una decisión que puede reconsiderar si se mantiene el bloqueo en el golfo Pérsico.

“Si Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión”, advirtió en su cuenta de Truth Social.

Kharg, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, es descrito como un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

De acuerdo con medios locales, la isla también es conocida por tener grandes tanques de almacenamiento de petróleo para distribuir al mercado internacional.