La petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela

Llegarán a los puertos de José y Bajo Grande para cargar crudo, dos más que en diciembre

Nueva York/La petrolera Chevron envió al menos 11 buques cisterna a Venezuela y se espera que arriben a dos puertos controlados por el Gobierno del país caribeño en medio de los cambios tras la detención de Nicolás Maduro, por Estados Unidos, informó este martes Bloomberg.

Los buques fletados por Chevron, la única petrolera con licencia de exportación ante las sanciones de EE UU a la industria venezolana, llegarán a los puertos de José y Bajo Grande para cargar crudo, dos más que en diciembre, indica esa agencia de noticias utilizando datos preliminares propios.

“Chevron sigue centrada en la seguridad y bienestar de nuestros empleados, así como la integridad de nuestros activos. Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes”, indicó un portavoz a EFE al ser preguntado por el asunto, y que rechazó abordar temas comerciales.

“Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes”

De acuerdo con Bloomberg, al menos 12 buques cisterna dirigidos a Venezuela han tenido que dar media vuelta debido a la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Las exportaciones de crudo venezolano cayeron a su nivel más bajo en 17 meses en diciembre, en medio del bloqueo impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los petroleros que transporten crudo venezolano, agrega.

El mandatario ha dicho que Estados Unidos “controlará” Venezuela hasta que haya que “una transición segura”, que recuperarán los activos petroleros para las empresas estadounidenses y, además, ha amenazado con nuevos ataques, si el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez “no se porta bien”.