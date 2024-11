Plataformas y expertos critican la ley australiana que prohíbe a los menores en las redes

TikTok o Meta están afectados por la ley, mientras que no lo están los juegos 'online' ni YouTube.

La norma establece multas de hasta unos 32,1 millones de dólares a las plataformas que no implanten medidas para impedir el acceso hasta los 16

Sidney/Plataformas digitales como TikTok y Meta y expertos criticaron este viernes los retos de aplicación y posibles consecuencias negativas de la futura ley australiana que prohíbe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, considerada la iniciativa más restrictiva de este tipo en un país democrático.

La ley, aprobada ayer en el Senado y que entrará en vigor en noviembre de 2025, busca proteger la salud mental de los niños y adolescentes y establece multas de hasta unos 32,1 millones de dólares a las plataformas que no implanten medidas para impedir el acceso de los menores.

En un comunicado, la plataforma TikTok, muy popular entre los jóvenes por los vídeos cortos, expresó hoy que "de cara al futuro, es importante que el Gobierno colabore estrechamente con la industria para solucionar los problemas creados por este precipitado proceso" en Australia.

"Queremos trabajar juntos para mantener a los adolescentes seguros y reducir las consecuencias imprevistas de este proyecto de ley para todos los australianos", acotó un portavoz de TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance.

Mientras que Meta, compañía que controla Facebook e Instagram, remarcó que "respeta" la ley aprobada, al tiempo que critica «la acelerada aprobación sin tener en cuenta las pruebas de manera adecuada».

"La industria (tecnológica) ya trabaja para garantizar experiencias apropiadas para la edad y las voces de los jóvenes", recalca la compañía estadounidense en un comunicado enviado a EFE.

Meta incide en que la tarea actual debe centrarse en analizar las reglas asociadas a la ley para "garantizar un resultado técnicamente factible que no suponga una carga onerosa para los padres y los adolescentes" y pide que todas las pautas se apliquen de manera "uniforme" en todas las redes sociales.

Por su lado, Jonathon Hutchinson, catedrático en Medios y Comunicación de la Universidad de Sídney, remarcó hoy que la ley solamente motivará a los jóvenes a "adentrarse en los espacios más oscuros y no moderados de Internet".

"Las plataformas, y no los jóvenes y sus cuidadores, tienen que rendir cuentas de sus contenidos, y la reacción precipitada de la política ha provocado el caos en la industria, ha enfurecido a los usuarios y exigirá un trabajo sustancial de una serie de partes interesadas", acotó el experto en un comunicado de su universidad.

La ley, cuyas normativas serán publicadas por la Comisión de Seguridad en Línea de Australia, obligará a plataformas digitales como Facebook, Instagram, X, TikTok o Snapchat, a tomar "medidas razonables" para controlar el acceso a los menores de 16 años.

Sin embargo, excluye a otras plataformas consideradas de "bajo riesgo", como podría ser YoutTube, o los juegos en línea.

La ley tiene muchos flecos por resolver como el aclarar cuáles son las "medidas razonables", así como a qué plataformas afectará esta ley, según apuntó la directora de la Plataforma de Impacto del Cambio Social de la Universidad RMIT, Lisa Given.

"Por ejemplo, mientras que los servicios que proporcionan ‘interacción social en línea’ estarían incluidos en la prohibición, esta no incluiría la ‘interacción comercial en línea'", agregó Given en un artículo publicado anoche en la revista académica The Conversation.

Asimismo, Given indicó que la ley obligará a las plataformas a verificar las edades de todos los usuarios de sus redes, no solamente de los menores de 16 años, creando un reto logístico y tecnológico.

Con esta ley, Australia se suma a la de países como España, que fijó la edad mínima para abrirse una cuenta en redes sociales primero en 14 años y está en proceso de subirla a 16, y otros lugares del mundo como Puerto Rico y Nueva York que han adoptado medidas similares.