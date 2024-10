La Policía de Bolivia detiene al padre de la menor que sufrió abusos de Evo Morales en 2016

La víctima pertenecía a un grupo juvenil creado por el ex presidente durante su mandato, llamado Generación Evo.

El ex presidente tampoco asistió a prestar declaración el día del juicio pero no ha sido detenido

La Paz/El comandante general de la Policía de Bolivia, Álvaro Álvarez, informó este viernes de que fue detenido el padre de la supuesta víctima de "trata de personas" y "estupro" en una investigación que involucra al ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), quien no asistió el jueves a una citación de la Fiscalía para declarar sobre este caso. Álvarez indicó a los medios locales que por ahora no tiene una orden de captura contra Morales, el líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

"El día de ayer (jueves) se ha generado un movimiento, una aprehensión a una de las personas que está siendo investigada. Es el papá", indicó el comandante general, haciendo referencia a la menor presuntamente abusada por el ex mandatario. Ni Morales ni los padres de la supuesta víctima asistieron el jueves a una citación de la Fiscalía para declarar, por lo que la fiscal departamental Sandra Gutiérrez dijo que “el mandamiento de aprehensión se va a emanar para que ellos se puedan apersonar a presentar su declaración informativa”. No obstante, hasta el momento solo el padre ha sido detenido.

Según la denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana, Morales habría cometido los delitos de "trata de personas" y "estupro" en 2016 con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo. La víctima pertenecía a un grupo juvenil creado por el ex presidente durante su mandato, llamado Generación Evo, y sus padres la habrían entregado a Morales a cambio de "favores" políticos.

El padre de la supuesta víctima fue detenido durante la noche del jueves en su residencia en Yacuiba

El padre de la supuesta víctima fue detenido durante la noche del jueves en su residencia en Yacuiba, en el departamento de Tarija. Álvarez confirmó que también se busca a la madre para que declare en el caso.

Las organizaciones sociales afines a Morales advirtieron de que si la Fiscalía emite una orden de detención contra el ex presidente comenzarán un bloqueo nacional de carreteras. Moroales, que está distanciado del Gobierno del presidente Luis Arce, ha manifestado que se defenderá en la “batalla jurídica”, que en su opinión es una “persecución política” para evitar su candidatura presidencial a las elecciones de 2025.

La Defensoría del Pueblo en Bolivia alertó este viernes sobre la "constante vulneración" de los derechos de las niñas en el país suramericano, donde en los últimos tres años se reportaron 252.613 embarazos de niñas y adolescentes, la mayoría de ellos producto de violaciones sexuales. En un pronunciamiento por el Día Internacional de la Niña, la entidad señaló que la realidad de las menores en Bolivia "se caracteriza por la constante vulneración a sus derechos y los obstáculos que atraviesan para ejercerlos", lo que tiene como consecuencias la violencia sexual, uniones forzadas, embarazos y matrimonios infantiles.

La Defensoría manifestó su "alta preocupación por la situación de los derechos humanos" de las niñas bolivianas y mencionó datos del Ministerio de Salud que indican que entre 2020 y octubre de 2023 se reportaron 252.613 embarazos" de menores de 10 a 14 años.

En el país rige desde 2014 una ley que establece los 16 años como la edad mínima para la formalización de una unión. "Entre 2014 y septiembre de 2023, el Servicio de Registro Cívico (Sereci) reportó 487 matrimonios de niñas (entre 12 y 15 años), lo que contradice lo establecido en el Código de las Familias y del Proceso Familiar y devela la alta vulnerabilidad de esta población", agregó.

La entidad instó al Estado a modificar el marco legal "para eliminar todas las excepciones que permiten el matrimonio infantil" en el país y poner en marcha programas de prevención y atención integral para niñas y adolescentes "en riesgo de violencia sexual", con prioridad para las "víctimas". También recomendó que se promueva la aprobación de una ley "que garantice el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral y la interrupción legal del embarazo".

El aborto en Bolivia tiene pena de cárcel salvo en casos de embarazos por violación sexual o si la vida de la mujer corre peligro

El aborto en Bolivia tiene pena de cárcel salvo en casos de embarazos por violación sexual o si la vida de la mujer corre peligro, aunque para interrumpir la gestación se requería una orden judicial que podía demorar meses en ser emitida. En 2014, el Tribunal Constitucional dispuso que no es necesaria esa orden y que basta con una copia simple de la denuncia de violación o un informe médico, según corresponda, para la interrupción de la gestación, pero ese fallo no se cumple plenamente.

La Defensoría pidió fortalecer las políticas públicas de reducción de la pobreza "con enfoque en el empoderamiento de las niñas" mediante la promoción de su acceso a la educación y "evitando que el matrimonio infantil se perciba como una solución a las dificultades económicas". Además, exhortó al Estado a "tomar medidas urgentes contra la violencia sexual" hacia las menores, para lo cual vio necesario reforzar la aplicación de la ley contra la violencia machista que rige en el país desde 2023 y el Código Niña, Niño y Adolescente para garantizar la protección de las víctimas y las sanciones a los agresores.

"En este Día Internacional de la Niña, reafirmamos nuestra convicción de que cada niña y adolescente en Bolivia tiene derecho a una vida libre de violencia, bajo el cuidado del Estado y su núcleo familiar, desarrollándose plenamente en un entorno que respete y proteja sus derechos", agregó.