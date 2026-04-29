La Policía de Ecuador detiene a dos personas que trataban de transportar cocaína a Cuba

Captura del video de la Policía en el que se muestra la droga incautada que iba a Cuba.

La droga incautada equivale a 21.023 dosis y tendría un valor estimado de 84.074 dólares

Quito/La Policía de Ecuador detuvo en el aeropuerto internacional de Quito, capital del país, a dos personas que presuntamente trataban de transportar a Cuba dos kilos de cocaína ocultos en productos para el cuidado del cabello.

Según informó este martes la Policía ecuatoriana, la droga fue detectada durante operativos realizados en la terminal aérea con un perro especializado, que identificó varias bolsas plásticas con sustancias estupefacientes dentro de dos bolsas de equipaje.

La institución señaló que la droga incautada equivale a 21.023 dosis y tendría un valor estimado de 84.074 dólares en el mercado estadounidense.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

La pasada semana, la Aduana de Cuba informó de la incautación de 22.800 dosis de químico, procedente de Estados Unidos. "Se evitó el consumo de 22.800 dosis, resultado que reafirma la efectividad de las acciones de control en frontera", señaló el vicejefe primero de la Aduana, Wiliam Pérez González.

En los últimos años, el consumo de drogas en la Isla ha pasado de ser algo escondido por las autoridades a motivo de preocupación ante el visible aumento. La información en la prensa oficial se ha multiplicado a la vez que las campañas dirigidas a los jóvenes, pero también se difunden abundantemente los juicios ejemplarizantes a –generalmente– pequeños traficantes y las incautaciones en aduanas.

En 2025 se halló de un total de 507 kilogramos de droga, principalmente cocaína, y se detuvo a 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

El jefe del órgano antidrogas del Ministerio del Interior, Juan Carlos Poey, dijo en diciembre que 51 jóvenes y 72 menores de edad estuvieron implicados en "83 hechos de tráfico y consumo de drogas". Casi todos eran adolescentes de entre 13 y 16 años que consumen químico (el 47%).

El Código Penal cubano sanciona "la tenencia y el tráfico de drogas ilícitas con penas desde cuatro a 30 años de cárcel, incluso prisión perpetua y hasta la condena de muerte", lo que no ha podido evitar el aumento de su circulación y consumo.