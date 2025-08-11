La Policía venezolana defiende a su “amado comandante en jefe, Nicolás Maduro”

La líder opositora María Corina Machado confía en que la nueva recompensa por la captura de Maduro ayude “rápidamente” a resolver el conflicto en su país

Caracas/El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela expresó este domingo su lealtad a Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto del líder chavista.

“Cuente con las armas de la Policía Nacional Bolivariana para defender la revolución”, manifestó el comandante general de la institución, Rubén Santiago, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El jefe policial calificó de “infame” e “inescrupulosa” la medida anunciada por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien comunicó la recompensa y acusó a Maduro de utilizar “organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia” en el país norteamericano.

“En un acto vil, en un acto vulgar, que trata de mancillar la soberanía suprema que tiene Venezuela, impusieron una recompensa contra nuestro querido, amado y respetado comandante en jefe, Nicolás Maduro”, expresó Santiago, quien repudió, en nombre “más de 93.000” funcionarios, la medida contra Maduro.

En los últimos días, varias instituciones, funcionarios y cuerpos militares venezolanos –además de Cuba, Bolivia, Irán y Nicaragua– se han pronunciado en favor de Maduro y han rechazado la acusación de la fiscal general de Estados Unidos.

Este sábado, el comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Javier Marcano Tábata, afirmó que la declaración de Bondi pasará a la historia como un “monumento permanente a la mentira y falsedad que emplea el Gobierno supremacista de los Estados Unidos”.

Asimismo, aseguró que la acusación de narcotráfico por parte de Estados Unidos es “una innoble narrativa que busca posicionar una mentira como verdad” y expresó la lealtad de las instituciones que lidera al manifestar que están “listas y dispuestas” para “servir donde considere” Maduro y en “cualquier tiempo” y “cualquier circunstancia”.

Por su parte, la líder opositora venezolana María Corina Machado confió en que la nueva recompensa ayude “rápidamente” a resolver el conflicto en Venezuela e, incluso, motive al mandatario a abandonar el país.

“Pienso que las cosas van a moverse realmente rápido, el mensaje no solo ha llegado a Maduro, sino también” a los líderes cercanos a él, declaró Machado en una entrevista con el canal estadounidense Fox News que la opositora compartió este domingo.

A pregunta expresa de la presentadora, Machado consideró que la presión sobre Maduro será tan grande que lo forzará a hacer un acuerdo con un Gobierno extranjero para abandonar Venezuela y evitar su captura.

La líder opositora expresó su “inmenso agradecimiento” al presidente estadounidense, Donald Trump, por duplicar el jueves a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, lo que supera el dinero ofrecido por el fallecido líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, también reveló que el Departamento de Justicia ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

Con ello, la “Administración de Trump sabe que Maduro es el cabecilla de una organización terrorista criminal”, el Cartel de los Soles, comentó Machado.

“Él es la principal fuente de inestabilidad de la región y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, así que este es un punto de inflexión que envía un mensaje claro a Maduro”, opinó la opositora.

Machado también resaltó que la estabilización de Venezuela representa una oportunidad de negocios de 1,7 billones de dólares con inversión de compañías estadounidenses, en particular en energía, pues el país puede ser “el hub energético de las Américas”.

Cuestionada sobre si esto es un “cambio de régimen” impulsado por Estados Unidos, la opositora expresó que eso “absolutamente no es cierto”, pues “el cambio de régimen ya lo ordenaron los venezolanos” en las elecciones presidenciales de 2024, cuando la oposición sostiene que ganó el candidato Edmundo González Urrutia.