Las políticas de deportación de Trump cuentan con una aprobación del 59%, según una encuesta

Nueva York/Las políticas de deportación de inmigrantes ilegales en Estados Unidos del presidente de este país, Donald Trump, cuentan con una aprobación del 59 % entre los estadounidenses, frente al 41% que muestra su desacuerdo, según la encuesta de YouGov para CBS News.

En sus primeros días como mandatario de Estados Unidos, Trump ha puesto de relieve en diversos eventos y ruedas de prensa los "cientos de inmigrantes ilegales criminales" deportados durante sus primeros días de mandato, incluidos, según dijo, miembros de la organización venezolana Tren de Aragua y de la centroamericana Mara Salvatrucha.

En su primera semana de mandato, las autoridades migratorias estadounidenses han detenido al menos a 2.382 inmigrantes indocumentados y cursó 1.797 órdenes de captura contra ciudadanos susceptibles de ser deportados, de acuerdo a cifras oficiales.

En las urnas, la mayoría de los votantes estadounidenses, y abrumadoramente los votantes de Trump, apoyaron la idea de su nuevo programa de deportación masiva.

Además, y según la encuesta, el 64% de los estadounidenses consultados están a favor de enviar tropas estadounidenses a la frontera con México.

No obstante, están divididos sobre la idea de crear grandes centros de detención donde se retendría a las personas, ya que el 52% se opone.

Según la misma encuesta, el 69% de los encuestados describen al presidente como "duro"; el 63% como "enérgico"; el 60% como "centrado" y el 58% como "eficaz".

La calificación de su trabajo en general es positiva, ya que el 53% de los encuestados dijeron que lo aprueban.

Esta encuesta se realizó con una muestra representativa a nivel nacional de 2.175 adultos estadounidenses entrevistados entre el 5 y el 7 de febrero de 2025 y tiene un margen de error de ±2,5 puntos.

A finales de enero, el índice de aprobación inicial del trabajo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos era del 47%, mientras que el 48% de los adultos estadounidenses desaprobó el trabajo que está haciendo como mandatario, según un sondeo publicado por la encuestadora Gallup.

Este índice es similar al 45% de aprobación que recibió Trump al comienzo de su primer mandato (2017-2021), y está por debajo de todos los demás presidentes de Estados Unidos desde 1953, de acuerdo con la encuesta.

Por otra parte, un juez federal estadounidense ha bloqueado en las últimas horas el traslado de tres inmigrantes venezolanos detenidos en un centro del ICE (servicio de control de inmigración y aduanas) a la base militar de Guantánamo en Cuba, adonde ya han llegado varios grupos de inmigrantes en situación ilegal.

Según reportan este lunes varios medios locales, el juez admitió así la petición de emergencia que presentó el Centro de Derechos Constitucionales (CCR) en nombre de los tres venezolanos detenidos en el centro del ICE situado en el Condado de Otero (Nuevo México), alegando que en los tres casos había pendiente un recurso contra su detención prolongada mientras solicitaban asilo en EE UU.

Algunos de los compañeros de detención en ese mismo centro de Otero ya han sido trasladados a Guantánamo, y han sido reconocidos por las imágenes de video de esos primeros traslados, según dijo al CCR uno de los tres venezolanos, que se niega a ser trasladado a un lugar "donde los derechos humanos se violan constantemente".

Se calcula que medio centenar de inmigrantes han llegado ya a la base de Guantánamo, famosa por albergar a musulmanes sospechosos de vínculos con Al Qaeda, en muchos casos sin haber sido formalmente acusados ni juzgados.

El 29 de enero, el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Seguridad Interior y al Departamento de Defensa que acondicionaran la base de Guantánamo para "proporcionar espacio de detención adicional para inmigrantes criminales de alta prioridad presentes ilegalmente en Estados Unidos".

El rotativo The New York Times puntualiza que la orden del juez solo bloquea el traslado de los tres venezolanos, y no los traslados en general de inmigrantes a Guantánamo, por lo que el alcance de su orden es muy limitado.