El presidente Arce lamenta que Evo Morales se haya convertido en su "principal opositor"

(EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, lamentó este jueves que el expresidente Evo Morales (2006-2019) se haya convertido en el "principal opositor" de su Gobierno.

"Hemos visto las encuestas, hemos visto que claramente el compañero Evo se ha convertido en nuestro principal opositor, así lo identifica la población. Lamentamos que haya pasado eso", manifestó Arce en un encuentro con los medios en la Casa Grande del Pueblo, el Ejecutivo del país.

El presidente boliviano enfatizó que la principal diferencia con Morales es el respeto "a las organizaciones sociales", ya que a su juicio el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Gobierno, no tiene un "dueño".

Recalcó que son las "organizaciones sociales fundadoras" las que lideran el "instrumento", el MAS, y son ellos los que tienen que "decidir", pero que lamentablemente "se los ha dejado al margen, se los ha excluido de la gestión de su propio instrumento".

"Es como que uno está construyendo su casa con mucho esfuerzo y viene alguien, lo saca de su casa y se entra ahí a vivir. Eso es lo que está pasando. No es correcto que no se respete a nuestras organizaciones sociales", subrayó el mandatario boliviano.

Enfatizó que los fundadores del MAS son las organizaciones sociales como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la confederación de Interculturales, campesinos que migran a otras regiones del país y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa.

Además, señaló que Morales incumplió su palabra, ya que se había decidido en una reunión en la que estaban presentes las organizaciones sociales de no hablar sobre las candidaturas para las elecciones generales de 2025 hasta un año antes, pero que esto se incumplió. En octubre se realizó el congreso del MAS en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba el bastión político y sindical de Evo Morales, en el que no participó Arce ni el vicepresidente David Choquehuanca ya que las organizaciones sociales fundadoras no estaban debidamente representadas.

Ante esta situación, esas organizaciones convocaron a un cabildo en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz.

En el congreso en Cochabamba se ratificó a Morales como presidente del partido y se le nombró "candidato único" para las elecciones de 2025, aunque luego ese congreso fue anulado por el Tribunal Supremo Electoral por no cumplir con ciertos requisitos y convocó a hacer uno nuevo.

Arce y Morales están distanciados en medio de las tensiones internas en el oficialismo que comenzaron a finales de 2021 ante los pedidos del exmandatario de cambiar a algunos ministros que el presidente ha ignorado.La división interna del partido ha hecho que unos sean los que apoyen a Morales, los "evistas" y otros que respaldan a Arce, "arcistas".

