El presidente del Gobierno español dice que no irá a Cuba "solo como vendedor"

(Con información de agencias).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles en el pleno del Congreso que está dispuesto a defender los derechos humanos en su próximo viaje a Cuba, aunque no ha aclarado si se reunirá con representantes de la disidencia, tras ser preguntado por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Estoy dispuesto a defender los derechos humanos en Cuba. No voy solo como vendedor", le ha respondido Sánchez en su turno de réplica durante un pleno que, en principio, estaba previsto para hablar del Consejo Europeo de la semana pasada y de la venta de armas a Arabia Saudí. Rivera le había recordado que los disidentes de la Isla "no pueden hacer política en un país que no es democrático".

El presidente no dio más detalles de su viaje a Cuba, acordado con las autoridades cubanas para los días 22 y 23 de noviembre. Hasta el momento, el Gobierno no ha aclarado si habrá o no reunión de Sánchez con representantes de la disidencia interna, afirmando que todavía no se ha decidido la agenda, solo las fechas.

El líder del partido opositor también ha instado a Sánchez a que explique si va a defender los derechos humanos en Venezuela o si va a poner en marcha sanciones al régimen chavista como otros países.

"Nos avergüenza que Zapatero o su socio de Podemos culpe a EE UU del éxodo en Venezuela o que no condene que se lance por la ventana un opositor después de ser torturado", ha subrayado.

Rivera hacía referencia al caso del concejal venezolano Fernando Albán Salazar, que supuestamente estaba implicado en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro y que según la versión oficial se suicidó al lanzarse desde el décimo piso de un edificio policial cuando iba a ser trasladado a tribunales.

"Para mí es igual de deleznable lo que le ha pasado al periodista Khashoggi que lo que le pasó a Fernando Albán", ha dicho el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

Tanto Casado como Rivera utilizaron argumentos prácticamente calcados para pedir a Sánchez que no escuche al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que según el líder de Ciudadanos "avergüenza" con sus posiciones, ni tampoco a sus "socios" de Podemos.

Casado, como líder de la formación conservadora, ha pedido también a Sánchez que haga caso a los informes de la Organización de Estados Americanos que cifran en 12.000 las detenciones arbitrarias bajo el régimen venezolano, en 6.000 los asesinatos, en 300 las torturas documentadas y también en 300 los presos políticos.

"Eso le da igual porque es Venezuela, porque está Zapatero de asesor y porque sus socios de investidura y de Presupuestos le piden que con Venezuela no se meta", ha dicho.

