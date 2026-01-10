El presidente Donald Trump se reunirá con María Corina Machado en Washington

“Tenemos a una joven que recibió el Premio Nobel de la Paz. Va a venir a presentar sus respetos a nuestro país, en realidad a mí”, consideró.

Washington/El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que hablará con la líder opositora venezolana María Corina Machado sobre su capacidad para jugar un posible rol en el futuro de Venezuela, cuando ambos se encuentren la semana próxima en Washington.

“Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Creo que es muy amable por su parte querer venir”, aseguró Trump al ser cuestionado por la prensa sobre si su postura en cuanto al rol de Machado en el Gobierno de Venezuela podría cambiar si ella le entregara su Premio Nobel de la Paz. “No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras”, dijo Trump en respuesta.

Machado, que ya había dedicado simbólicamente el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó este lunes en una entrevista en la cadena estadounidense Fox News que “ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él”. Ante estas declaraciones, el Instituto Nobel noruego explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.

Trump insistió en que se siente “muy honrado” por la visita de la opositora venezolana. “Tenemos a una joven que recibió el Premio Nobel de la Paz. Va a venir a presentar sus respetos a nuestro país, en realidad a mí”, consideró. Estas declaraciones contrastan ligeramente con lo que él mismo dijo anteriormente, cuando cuestionó la capacidad de Machado para liderar Venezuela al afirmar que “no tiene apoyo ni respeto” en el país.

El mandatario también aprovechó para criticar al ex presidente Barack Obama (2009-2017), galardonado con el Premio Nobel de la Paz al inicio de su mandato. “Obama recibió el Premio Nobel. No tenía ni idea de por qué. Todavía no tiene ni idea. Anda por ahí diciendo: ‘¿por qué recibí un Premio Nobel?’. Lo recibió casi inmediatamente después de asumir el cargo, no hizo nada y fue un mal presidente”, criticó Trump. El mandatario, que suele insistir en que ha puesto fin a ocho conflictos internacionales, consideró que este galardón debería concederse en función del número de guerras resueltas.

Estados Unidos ha dejado por el momento al margen a la oposición venezolana y se ha decantado por el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, para pilotar una transición que estará teledirigida desde Washington.

Trump consideró que probablemente se reunirá con representantes del Gobierno interino venezolano. “Probablemente me reuniré con varios representantes de Venezuela muy pronto. Aún no lo hemos programado, pero la relación que tenemos con quienes gobiernan Venezuela es muy buena”, dijo durante la reunión en la Casa Blanca con representantes de grandes petroleras para explorar el futuro del sector en el país caribeño.

“Las gestiones con ellos están yendo muy bien. Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros, francamente, porque todo ese lugar podría haber sido arrasado con un solo ataque más, y no queríamos hacer eso”, indicó Trump, quien ese mismo día aseguró haber cancelado la opción de acometer un nuevo operativo militar en Venezuela.

Tras la operación con la que el Ejército estadounidense capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Trump advirtió que tenía preparado un segundo ataque si el Gobierno de Rodríguez no se “portaba bien”. El magnate neoyorquino anunció que cancelaba esa opción después de que Caracas informara la víspera sobre la liberación de presos políticos. Añadió que considera que el Gobierno interino venezolano parece “ser un aliado” de Washington y que probablemente “seguirá siéndolo”.