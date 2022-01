El presidente peruano descarta el modelo cubano para su país en una entrevista en CNN

"¿Presidente, usted adoptaría el modelo cubano, el nicaragüense o el venezolano?" "Jamás". En la segunda parte de la entrevista al mandatario peruano Pedro Castillo, que CNN emitió este miércoles, se habló de política internacional y sólo cuando se le hizo esta pregunta respondió de forma veloz, clara y contundente. Aunque eludió durante casi dos minutos criticar a cualquiera de los Gobiernos de estos tres países, su respuesta a importarlos a Perú fue negativa.

"Porque lo que tengo que hacer es lo que el Perú emana, lo que el Perú dice, tengo que estar en sintonía con el peruano", contestó cuando el entrevistador le pidió los motivos.

La primera parte de la entrevista con Fernando del Rincón en el programa Conclusiones, fue emitida el martes y en ella Castillo había hablado de política nacional y las primera polémicas de su mandato, iniciado el pasado 28 de julio de 2021 tras un ajustado resultado electoral con su oponente, Keiko Fujimori, que tardó aún un mes más en reconocer su derrota.

"Habrá que preguntarles a los cubanos. No quisiera que ningún otro país o persona se entrometa en la vida de los peruanos"

Del Rincón preguntó directamente a Pedro Castillo su opinión sobre Cuba. "A mí me gustaría tener una América Latina bien unida", respondió inicialmente, pero el entrevistador concretó y le pidió que dijera si el Gobierno de la Isla es una dictadura. "Cuba es un país hermano", se desentendía de nuevo, pero el entrevistador no cejaba en su empeño y repreguntó con insistencia. "Habrá que preguntarles a los cubanos. No quisiera que ningún otro país o persona se entrometa en la vida de los peruanos", siguió el presidente eludiendo posicionarse.

"¿Y qué piensa de Venezuela?", siguió Del Rincón. "Lo mismo, tengo muchos venezolanos acá, el problema no son los venezolanos, son los delincuentes", se evadió Castillo. El periodista le preguntó por qué motivo había migrantes procedentes de ese país en Perú, a lo que el mandatario volvía a resistirse: "También hay muchos peruanos que viven allá", siguió.

La conversación continúa con interrupciones hasta que Del Rincón corta inquiriendo: "¿Por qué tiene tanto miedo a pronunciarse sobre tres países Cuba, Nicaragua y Venezuela?" Castillo, tras volver a intentar salirse por la tangente, por fin responde: "Yo jamás voy a traer un modelo de fuera. Pienso crear un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos".

Castillo afirma que por supuesto hay que censurar las actitudes antidemocráticas que ocurren en algunos países y niega que no pronunciarse suponga complicidad. "No soy parte de ese problema y no me gustaría que Perú se convirtiese en alguno de esos modelos", afirma tajante por primera vez, antes de pronunciar ese jamás a la pregunta sobre implantar un sistema similar.

"Las ideologías no salvan a los países, las ideologías no priorizan las necesidades del país (...) creo que la decisión no solamente personal o de un Gobierno sino también de un pueblo que aspira a ser distinto, sin ningún modelo de afuera

El presidente peruano tampoco respondió a la pregunta, más evidente, de si se identifica con una ideología de izquierdas o de derechas. "Soy un hombre del pueblo. Ideológicamente soy un provinciano, soy un maestro andino que abraza las necesidades de este país", dijo.

Ante la insistencia del entrevistador, Castillo aclaró: "Las ideologías no salvan a los países, las ideologías no priorizan las necesidades del país, creo que la buena voluntad, creo que la decisión no solamente personal o de un Gobierno sino también de un pueblo que aspira a ser distinto, sin ningún modelo de afuera solo así podríamos contribuir con el desarrollo del país", aseguró.

El mandatario peruano tampoco quiso posicionarse cuando se le preguntó si el presidente venezolano era Nicolás Maduro o Juan Guaidó. "¿Quién es? Al que han elegido los venezolanos, pasa por una situación de elección. Preguntémosle a los venezolanos. El problema de los venezolanos lo resuelven los venezolanos", dijo.

Aunque Castillo fue evasivo y demostró su poca soltura comunicativa a lo largo de una tensa entrevista, en los hechos sí ha tenido oportunidad de tomar partido frente a Nicaragua, un país al que incluso los más afines –a excepción, claro, de Cuba y Venezuela– empezaron a abandonar hace tiempo.

Su cancillería no pudo ser más clara cuando, el pasado noviembre, Daniel Ortega se hizo de nuevo con el poder tras encarcelar a la mayoría de la oposición y señaló que había "seguido con preocupación los acontecimientos previos a las elecciones presidenciales y parlamentarias que se desarrollaron el domingo 7 de noviembre en Nicaragua".

Por ese motivo, aseguró que los comicios no cumplían "los criterios mínimos de elecciones libres, justas y transparentes que establece la Carta Democrática Interamericana, vulneran su credibilidad, la democracia y el Estado de Derecho y merecen el rechazo de la comunidad internacional".

La cancillería peruana dijo haber "seguido con preocupación los acontecimientos previos a las elecciones presidenciales y parlamentarias que se desarrollaron el domingo 7 de noviembre en Nicaragua"

Además, añadía que Perú ha apoyado todas las resoluciones adoptadas en la Organización de los Estados Americanos (OEA) "para evitar esa grave situación, así como todos los esfuerzos colectivos" que buscaron "el restablecimiento del diálogo y el entendimiento entre los nicaragüenses, la liberación de los candidatos y presos políticos y la implementación de las reformas electorales acordadas".

El Gobierno peruano anunció que "seguirá trabajando" en el Consejo Permanente de la OEA para "preservar el derecho del pueblo nicaragüense de celebrar elecciones libres, justas y transparentes en consonancia con la Carta Democrática Interamericana y de contribuir a una solución pacífica y sostenible a la crisis política en ese país".

Castillo no se ha pronunciado con la misma contundencia sobre Cuba y Venezuela y la entrevista deja claro que intentará no hacerlo, pero tampoco apunta a que La Habana y Caracas puedan contar con él como uno más del trío.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.