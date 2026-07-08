Con la próxima salida de Siria de la lista de patrocinadores del terrorismo, quedan Cuba, Irán y Corea del Norte

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, este miércoles, durante una rueda de prensa en la cumbre de la OTAN 2026, en Ankara (Turquía).

EE UU inicia el proceso de retirada del país árabe de la lista negra tras la reunión de Trump con Ahmed Al Sharaa

Washington/Estados Unidos inició este miércoles el proceso para retirar a Siria de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo a los que Washington impone sanciones y limitaciones de ayuda exterior, el mismo día de la reunión en Ankara entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo sirio, Ahmed Al Sharaa.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó en un comunicado que Trump informó al Congreso estadounidense de la "intención de su Administración de revocar la designación de Siria como Estado Patrocinador del Terrorismo, tras un periodo de notificación previa de 45 días".

Trump ya había adelantado esta posibilidad durante el encuentro bilateral con Al Sharaa en los márgenes de la cumbre de líderes de la Otan, en Ankara, donde el presidente estadounidense alabó al sirio, al que calificó como un gobernante fuerte y respetado que transformó a un país que era "un verdadero desastre".

El presidente estadounidense alabó al sirio, al que calificó como un gobernante fuerte y respetado que transformó a un país que era "un verdadero desastre

"El levantamiento de las sanciones a Siria permitirá reactivar el comercio y la inversión internacionales, dará a Siria la oportunidad de reconstruirse y abrirá un nuevo capítulo para el pueblo sirio. Una Siria estable, unificada y en paz consigo misma y con sus vecinos beneficia no solo a la región, sino al mundo entero", insistió Rubio.

El inicio de este proceso se produjo tras un alivio de sanciones a Damasco ordenado por Trump en junio de 2025, los "cambios positivos y las acciones antiterroristas" del gobierno de Al Sharaa y sus "garantías formales" de que Siria "no apoyará actos de terrorismo internacional", agrega el comunicado.

"El día de hoy marca un hito significativo en la renovada relación bilateral entre Estados Unidos y Siria, así como en la historia de Siria como nación. Elogiamos al gobierno de Siria por trazar un nuevo rumbo y esperamos fortalecer nuestra asociación con Siria y su pueblo", concluyó Rubio, que viajó con la comitiva presidencial a Ankara.

Siria fue incluida en la lista negra de países patrocinadores del terrorismo en 1979, pero legisladores y políticos estadounidenses han pedido su retiro basándose en las mejoras registradas tras el derrocamiento del régimen de Bachar Al Asad en 2024.

En julio de 2025, la Administración de Trump retiró de su lista de grupos terroristas a la coalición islamista HTS, el grupo insurgente con orígenes en Al Qaeda que fue liderado por Al Sharaa y en diciembre, el Congreso derogó la Ley César de 2019, que impuso duras sanciones económicas a Siria en respuesta a los crímenes de guerra de Al Asad.

Con la próxima salida de Siria, solo quedarían en la lista negra Irán, incluida en 1984; Corea del Norte, añadida en 2017, y Cuba, retirada en 2015 por el entonces presidente, Barack Obama, y restituida por Trump en 2021. El presidente Joe Biden (2021-2025) volvió a sacar a Cuba justo antes de terminar su mandato, pero Trump la incluyó nuevamente nada más tomar posesión, en enero de 2025.