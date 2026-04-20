El pueblo del que Fidel Castro es concejal honorífico encabeza una manifestación contra el "asedio imperialista"

Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros e "hijo adoptivo de La Habana", estuvo en la cabecera de la marcha en Santiago de Compostela este domingo

Madrid/Cerca de 200 personas marcharon este domingo por el centro de Santiago de Compostela tras un cartel con el mensaje “Dejen vivir a Cuba. Galicia contra el asedio imperialista”. La marcha fue convocada por más de 40 organizaciones de izquierda en la Alameda, frente a la muralla de la ciudad, y enfilaron una de las cuestas más famosas del mundo cristiano, que acaba ante la catedral donde supuestamente reposan los restos del apóstol Santiago. Allí, rodeados de turistas y con decenas de banderas cubanas –entre otras–, los manifestantes corearon consignas de apoyo al régimen y contra la “guerra económica, comercial y financiera que llega hasta hoy, elevada a bloqueo naval de la mano de personajes tan infames como Trump y Rubio”.

El manifiesto lo leyó Paco Sebio, presidente de la convocante Asociación de Amistad Galego-Cubana Francisco Villamil, aunque la cara más visible de la protesta volvió a ser Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros y uno de los principales valedores del régimen cubano en la tierra natal de los Castro. García Seoane, vestido con chándal rojo y blanco, se colocó en el centro tras la pancarta; no en vano, su localidad aportaba dos convocantes a la lista: el propio Gobierno municipal y el partido por el que García Seoane es regidor desde hace 23 años ininterrumpidamente, Alternativa dos Veciños (AV).

Oleiros, con casi 40.000 habitantes, es uno de los municipios con más crecimiento económico y de población gracias a su proximidad con la capital de la provincia, A Coruña, a solo 15 minutos en coche. Allí residen multitud de personas que trabajan y estudian en la ciudad, conocida –como la denominó el diario El Mundo en un reportaje– como el municipio “con más ricos por metro cuadrado y alcalde del Che”. De hecho, allí tiene casa Marta Ortega, presidenta del grupo Inditex e hija de su fundador, Amancio Ortega, el hombre más rico de España y décimo del mundo. También algunos futbolistas de primera división y otros empresarios vinculados al imperio de Ortega tienen casas millonarias en esta población cuyas calles llevan nombres de revolucionarios cubanos.

También algunos futbolistas de primera división y otros empresarios vinculados al imperio de Ortega tienen casas millonarias en esta población cuyas calles llevan nombres de revolucionarios cubanos

Paradójicamente, desde 1985, Alternativa dos Veciños, partido fundado por García Seoane, gobierna sin alternancia en el municipio, del que Fidel Castro fue nombrado concejal honorífico. Los candidatos del partido se eligen en asambleas y, además, el resto de candidaturas apenas suponen competencia, ya que AV ha obtenido mayorías absolutas en 1991, 2011, 2015, 2019 y 2023. En estas últimas elecciones municipales, celebradas hace tres años, obtuvo más del 54% de los votos y tiene 13 concejales, frente a los 5 del Partido Popular, el siguiente más votado.

García Seoane solo estuvo apartado del poder entre 1996 y 2003, y no porque perdiera, sino porque fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por prevaricación, tras ordenar el derribo de una vivienda protegida por Patrimonio. Cumplida la pena, volvió a la alcaldía como candidato del partido.

Afiliado al Partido Comunista de España tras su legalización, en 1977, después de la dictadura, Gelo –como se le conoce– ha viajado más de cincuenta veces a Cuba y es hijo adoptivo de La Habana. En la Isla, el régimen tiene bastante que agradecerle, ya que en pleno Período Especial fue un facilitador de las relaciones entre Manuel Fraga –ex ministro de Franco– y Fidel Castro, que no solo forjaron una gran amistad personal con viajes de ida y vuelta, sino que supuso un importante impulso para algunas inversiones españolas en Cuba.

En Oleiros hay, desde 2008, una enorme estatua con el rostro de Ernesto Che Guevara que ha sido vandalizada en varias ocasiones. En 2015, varias personas lanzaron botellas de cristal llenas de pintura horas antes de un acto de homenaje al guerrillero organizado por colectivos portugueses, gallegos y cubanos con motivo del 48 aniversario de la muerte del revolucionario. García Seoane tildó de “pendejos” –una palabra poco usada en España– a los responsables.

Vecinos del municipio exhibieron lucieron carteles específicos –amarillos, con las palabras Oleiros y Cuba, con la enseña de la Isla en el centro– demostrando un apoyo al régimen que está muy presente en las actividades de la corporación, que organiza habitualmente actos para recaudar dinero hacia la Isla y otras iniciativas no poco imaginativas.

En Oleiros hay, desde 2008, una enorme estatua con el rostro de Ernesto Che Guevara que ha sido vandalizada en varias ocasiones

El Ayuntamiento de Oleiros colocó a principios de marzo carteles satíricos que representaban a Trump como un jabalí y anunciando que se abría la veda de caza. García Seoane dijo que el objetivo era posicionarse contra un animal que hace lo que "le da la gana": "Es un terrorista de los más grandes del mundo ya que este ataca, mata y secuestra", sostuvo. Ya en noviembre hizo otra campaña en la que se ofrecía una recompensa por 0,50 euros por el presidente estadounidense.

Hace solo un mes, el regidor dijo que Cuba tiene que cambiar y en eso está, aunque sin muchas más explicaciones.

En Madrid, también se celebró este domingo una concentración de colectivos de izquierda a favor del régimen de la Isla, aunque la convocatoria, que terminó frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, fue menos vistosa. En el comunicado, el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba pidió que se acabe con el bloqueo del combustible, “un castigo colectivo contra el pueblo cubano, una violación masiva del Derecho Internacional que busca asfixiar a la Isla impidiéndole acceder al petróleo y otros recursos energéticos esenciales”.