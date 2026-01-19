Putin y Lukashenko, invitados por Trump para integrar la Junta de la Paz para Gaza

La UE, Kazajistán y la India también confirmaron haber recibido sus invitaciones

Washington/ Moscú/El presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido invitado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, a integrar la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza, según informó este lunes el Kremlin.

"Efectivamente, el presidente Putin ha recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la paz. En estos momentos estudiamos todos los detalles de la propuesta", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov expresó su confianza en "aclarar todas las dudas" en los próximos contactos con los estadounidenses. Precisamente, Putin convocó este lunes una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, sin que se conozca la agenda de los temas a tratar.

También ha sido invitado el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, que recibió este lunes la invitación. "La parte bielorrusa ha recibido un mensaje personal del presidente de Estados Unidos dirigido al presidente, donde le propone que Bielorrusia se convierta en uno de los fundadores de la Junta de la Paz", comunicó el Ministerio de Exteriores bielorruso en su página web.

Las autoridades bielorrusas alabaron la propuesta, que consideran que servirá para "construir una paz duradera" e informaron de que Lukashenko la recibió positivamente. "Estamos dispuestos a participar en las actividades de la Junta de la Paz, teniendo en cuenta que esta organización amplíe su alcance y competencias mucho más allá del mandato propuesto en la iniciativa", afirmaron.

De este modo, confían en que este organismo se extienda a resolver otros conflictos internacionales y "contribuirá a construir una nueva arquitectura de seguridad".

Desde mediados de 2025 Lukashenko y Trump han tomado medidas para normalizar las relaciones entre ambos países, lo que incluyó en el caso de Minsk la liberación de cientos de presos, entre ellos varios líderes opositores.

Kazajistán, India y la UE están también entre quienes confirmaron este lunes que recibieron las mismas invitaciones.

"Hemos recibido la invitación, que apreciamos. La presidenta (de la CE, Ursula von der Leyen) está en contacto con los líderes europeos sobre las cuestiones geopolíticas", dijo el portavoz comunitario Olof Gill en la rueda de prensa diaria de esa institución. "La prioridad para nosotros es llegar a la paz y contribuir a un plan global para poner fin al conflicto en Gaza", añadió el mismo portavoz.

Añadió que esos contactos se prolongarán probablemente durante esta semana.

Los países que deseen formar parte deberán pagar 1.000 millones de dólares como membresía, según informaron 'Bloomberg' y 'The Atlantic'

Según se anunció el domingo, la Junta estará presidida por el propio Trump y formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump.

Posteriormente se ha conocido que Trump también invitó al rey Abdalá II de Jordania; al presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, y también al mandatario argentino Javier Milei.

Este órgano internacional cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque algunas voces alertan de que pueda convertirse en un cuerpo paralelo a las Naciones Unidas para reforzar los intereses de Washington.

Los países que deseen formar parte deberán pagar 1.000 millones de dólares como membresía, según informaron Bloomberg y The Atlantic tras acceder a un borrador de los estatutos fundacionales.

El documento, que no especifica en qué se invertirá esta cuota, recoge que los países que formen parte del órgano tendrán un mandato de tres años, sujeto a renovación por parte del estadounidense.

Sin embargo, los que contribuyan con más de 1.000 millones de dólares a la Junta durante el primer año no estarán sujetos a este plazo trienal.

El borrador también apunta que Trump, además de ser el presidente inaugural, será quien aprobará qué Estados miembros pueden formar parte del grupo y cuáles no.

Además, señala que las decisiones se podrán votar en conjunto, pero que el mandatario tendrá autoridad exclusiva para aprobarlas o no, según los citados medios.

Trump avanzó que dará más detalles durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza y donde tiene previsto intervenir.

La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, afirmó que el organismo "no es legal": "Se trata de un intento descarado de imponer, mediante la amenaza de una fuerza continua contra una población prácticamente indefensa, los intereses de EE UU e Israel", declaró.

Algunos países, entre ellos Israel, fuerte aliado de EE UU, han rechazado la iniciativa por "no alinearse con sus políticas", según un comunicado del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Varios medios recogen declaraciones anónimas de otros aliados que alertan que pueda "socavar" el rol del Consejo de Seguridad, pero la mayoría apuesta por esperar con cautela a ver cómo se desarrolla.

Según The Atlantic, el primer párrafo del preámbulo de los estatutos recoge que una paz duradera requiere "un juicio pragmático, soluciones sensatas y el valor de alejarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado".

En el mismo apartado se subraya la necesidad de "un organismo internacional de consolidación de la paz más ágil y eficaz".