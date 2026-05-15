Putin no logra desbloquear el frente ucraniano y Europa prepara un tribunal contra Rusia

Analistas cuestionan la capacidad rusa para tomar el Donbás pese al enorme coste humano de la ofensiva

Redacción internacional/Después de seis meses sin apenas avances rusos en el frente se puede decir que, a día de hoy, la guerra en Ucrania está congelada. Con todo, el presidente ruso, Vladímir Putin, se niega a admitirlo y mantiene sus maximalistas demandas de que Kiev abandone las regiones anexionadas.

Esto ocurre aunque el presidente de EE UU, Donald Trump, negó esta misma semana antes de viajar a China que haya acordado con el Kremlin la cesión de todo el Donbás, el objetivo de mínimos de Moscú.

Mientras, desde febrero, rusos y ucranianos no se sientan en la misma mesa para negociar la ansiada paz, tanto por la guerra en Irán, que tiene ocupada a la Casa Blanca, como por la falta de interés de ambos bandos.

Este año el ejército ruso pierde entre 15.000 y 20.000 hombres mensualmente, según EE UU, un saldo mortal que es cinco veces mayor que en las filas ucranianas

Desde diciembre pasado el ejército ruso apenas ha avanzado, tanto en la región de Donetsk como en la sureña de Zaporiyia, mientras Ucrania ha logrado sus mayores ganancias territoriales en más de dos años.

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), los rusos han conquistado sólo 350 kilómetros cuadrados en Donetsk en lo que va de año, menos que lo que tomaron en algunos meses de 2025.

A ese ritmo –2,63 kilómetros cuadrados por día– el ISW y otros expertos expresan serias dudas sobre que Moscú sea capaz de expulsar a los ucranianos del cerca de 20% del territorio que aún controlan en dicha región.

Con todo, según The Financial Times, el Estado Mayor ha convencido a Putin de que en otoño sus tropas podrán tomar las plazas fuertes de Sloviansk y Kramatorsk.

Eso, cuando según el ISW, las unidades rusas apenas han progresado en medio año en las calles de la ciudad que es la puerta al norte de Donetsk: Kostiantínivka.

“El pensamiento de Putin parece estar cada vez más lejos de la realidad en el campo de batalla”, señala el instituto, quien considera que el comandante supremo exige avances que el ejército es “incapaz” de garantizar.

Además, según medios independientes, al menos 352.000 soldados rusos han muerto entre 2022 y 2025. Este año el ejército ruso pierde entre 15.000 y 20.000 hombres mensualmente, según EE UU, un saldo mortal que es cinco veces mayor que en las filas ucranianas.

El alto al fuego humanitario ha terminado y la operación especial continúa

Putin animó a los más escépticos al afirmar el 9 de mayo en el Día de la Victoria que “este asunto se acerca a su final”.

Desde entonces sus colaboradores han echado uno tras otro jarros de agua fría al optimismo. El primero, su asesor para política internacional, Yuri Ushakov: “En Ucrania saben lo que hay que hacer y que tarde o temprano lo harán de todas formas”, comentó, en alusión al repliegue ucraniano.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rebajó las expectativas aún más al recordar que “el alto al fuego humanitario ha terminado y la operación especial continúa”.

“Para que se logre un alto el fuego y se abra camino a unas negociaciones de paz plenas […] Zelenski debe ordenar a las fuerzas armadas ucranianas que cesen el fuego y abandonen el territorio del Donbás”, dijo y después matizó que se refería a las cuatro regiones anexionadas (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia).

Volvemos a junio de 2024, cuando Putin presentó sus actuales demandas. El Donbás no es negociable, sino sólo un punto de partida, una vez Kiev consuma el repliegue de sus tropas. Lo que hay que negociar es el futuro de Ucrania.

“Ucrania debe recuperar los principios de no alineamiento, neutralidad y desnuclearización consagrados en su declaración de soberanía de 1990”, insistió el jueves Serguéi Shoigú, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, no ocultó su hartazgo con la postura de Estados Unidos, al que acusó de aprobar sanciones contra Rusia

Además, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, no ocultó su hartazgo con la postura de Estados Unidos, al que acusó de aprobar sanciones contra Rusia, mientras asegura que la de Ucrania “es la guerra de [el anterior presidente, Joe] Biden”.

“En realidad, no ocurre nada. Con la excepción del diálogo habitual, que es lo normal entre personas y países, todo lo demás, es la misma línea que inició Biden”, lamentó, en comentarios al canal RT India.

Lavrov se mantuvo en sus trece a la hora de defender los “entendimientos” alcanzados en agosto de 2025 entre Putin y Trump en Alaska, motivo de toda clase de especulaciones desde entonces, ya que nadie los conoce.

“Si los americanos consideran que no pueden sacar adelante esos acuerdos, no es nuestro problema”, dijo.

Su homólogo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, respondió con crudeza. Por una parte, admitió que los esfuerzos estadounidenses de mediación “se han estancado” y, por otra, destacó que “las Fuerzas Armadas de Ucrania son actualmente las más fuertes y potentes de toda Europa”.

Se acerca con celeridad el momento en que Rusia deberá rendir cuentas por su agresión

Una mayoría de los países europeos apoyaron este viernes la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania durante la reunión anual del comité de ministros del Consejo de Europa (CE) celebrada en Chisinau, capital de Moldavia.

El ministro de Exteriores moldavo, Mihai Popsoi, anunció que 34 de los 46 miembros del Consejo, más la Unión Europea, expresaron su intención de sumarse al conocido como Acuerdo Parcial Ampliado que establecerá dicho tribunal.

Países como España, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido suscribieron el acuerdo, al igual que otros Estados no europeos como Australia y Costa Rica, mientras Canadá también expresó su deseo de sumarse en breve al acuerdo.

“El Tribunal Especial significa justicia y esperanza. Ahora es necesario tomar medidas para corroborar ese compromiso político, garantizando el funcionamiento y la financiación del tribunal”, dijo Alain Berset, secretario general del Consejo.

Añadió: “Se acerca con celeridad el momento en que Rusia deberá rendir cuentas por su agresión”.

Los cimientos morales de Europa y del mundo sólo se restaurarán si el crimen de agresión contra Ucrania es castigado

Mientras Popsoi llamó al resto de países a aprobar y ratificar el documento cuanto antes, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, calificó la jornada de hoy como “histórica” y la comparó con la creación del tribunal de Núremberg.

“Este tribunal restituirá la justicia en las ruinas de la guerra […] Los cimientos morales de Europa y del mundo sólo se restaurarán si el crimen de agresión contra Ucrania es castigado”, proclamó tras recibir una copia de la resolución de manos de Berset entre los aplausos de los presentes.

Sibiga denunció que 24 civiles, incluido tres menores, murieron el jueves en Kiev, capital ucraniana, en el mayor ataque ruso con drones de toda la guerra.

“Putin siempre quiso pasar a la historia. Pasará a la historia como un criminal. Y no sólo él”, señaló y citó a varios altos cargos rusos y al presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, considerado un cómplice de la guerra por Kiev.

El Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania se ocupará de investigar, procesar y juzgar a los responsables de los crímenes contra ese país, llenando el hueco en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que ordenó en 2023 el arresto de Putin por crímenes de guerra.

Rusia lanzó en total contra territorio ucraniano en este espacio de tiempo 141 drones de largo alcance y seis misiles

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes 130 drones de larga distancia y un misil rusos, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte diario.

Rusia lanzó en total contra territorio ucraniano en este espacio de tiempo 141 drones de largo alcance y seis misiles.

Cinco de esos misiles no fueron derribados pero no alcanzaron objetivos, según la Fuerza Aérea ucraniana, que informa además del impacto de siete de los drones en seis localizaciones distintas no especificadas.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.

Este nuevo ataque ruso tiene lugar después de que las fuerzas del Kremlin lanzaran contra territorio ucraniano en las 48 horas anteriores centenares de drones y decenas de misiles, en uno de los ataques de más larga duración desde que empezó la guerra hace más de cuatro años.

Uno de los misiles empleados en este ataque golpeó un edificio residencial en Kiev y provocó la muerte de al menos 24 personas.

El 15 de mayo del territorio controlado por el régimen de Kiev regresaron 205 militares rusos. A cambio fueron entregados 205 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania

Rusia informó hoy de un nuevo canje de 205 prisioneros de guerra por cada bando con Ucrania, según el Ministerio de Defensa ruso.

“El 15 de mayo del territorio controlado por el régimen de Kiev regresaron 205 militares rusos. A cambio fueron entregados 205 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, informó el mando castrense ruso.

Según Defensa, en estos momentos los prisioneros rusos canjeados se encuentran en Bielorrusia, “donde reciben la ayuda psicológica y médica necesarias”.

Como en ocasiones anteriores, el intercambio fue posible gracias a la mediación humanitaria de Emiratos Árabes Unidos, indicó la dependencia.

El anterior canje, de 193 prisioneros de cada bando, tuvo lugar el pasado 24 de abril.

En el marco del cese el fuego acordado con mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 9 al 11 de mayo, durante los festejos por el 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania Nazi, estaba previsto un canje de 1.000 por 1.000 que hasta el momento no se ha concretado.