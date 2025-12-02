Putin rechaza las propuestas de Europa para la paz en Ucrania antes de su reunión con el enviado de Trump

Moscú/El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este martes de que Rusia está preparada para combatir si Europa opta por la vía militar, aunque afirmó que Moscú no tiene intención de enfrentarse con el continente. Señaló que no busca un conflicto con Europa y que, si este se iniciara, Rusia estaría lista. Subrayó que Europa “no es Ucrania”, y sostuvo que en el país vecino el ejército ruso actúa “de manera quirúrgica”, en referencia a la ausencia de bombardeos indiscriminados, algo negado por Kiev y gobiernos occidentales. Añadió que esta “no es una guerra en el sentido moderno del término” y que, si Europa comenzara una confrontación, podría darse una situación en la que no hubiera interlocutores para negociar.

Putin vinculó la postura europea a su rechazo al plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluía condiciones como la renuncia de Ucrania a ingresar en la Otan, la retirada del Donbás, la renuncia a reparaciones y la reducción de su ejército. Consideró que esta negativa muestra que los países europeos están a favor de la guerra. También acusó a los gobiernos europeos de vivir “en la ilusión” de que pueden asestar a Rusia una “derrota estratégica”, mientras insistió en que el ejército ruso ha tomado el bastión de Pokrovsk en Donetsk, algo que Kiev niega. Añadió que, a su juicio, los europeos “confundieron el deseo con la realidad” y que no quieren reconocerlo.

El mandatario ruso reiteró su rechazo al plan de paz presentado por Francia, Alemania y Reino Unido, al que atribuyó exigencias que consideró inaceptables para Moscú. Afirmó que esas condiciones tendrían como efecto bloquear el proceso de negociación y permitir que Europa responsabilizara a Rusia de su falta de avance.

Putin aseguró que los países europeos pueden reincorporarse a eventuales conversaciones si “quieren regresar a la realidad, partiendo de la situación que se ha creado sobre el terreno”. Las declaraciones se produjeron antes de su reunión en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y tras su participación en un foro organizado por el banco VTB, donde reiteró que Rusia no tiene intención de atacar Europa, pero que está preparada para cualquier escenario si ese fuera el rumbo que tomaran los países europeos.