Putin y Trump se reunirán en los próximos días, según el Kremlin

Los dos líderes se conocieron en 2017 durante una de las sesiones del G20.

Zelenski pide un alto el fuego como prioridad y paso previo a una reunión con el mandatario ruso en la que también incluye a la UE

Moscú / Kiev/Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en los próximos días, anunció este jueves el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov

"La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días llevarán sus preparativos", dijo Ushakov, citado por la agencia oficial TASS.

El diplomático subrayó que "el lugar de la reunión también fue, en principio, acordada, pero informaremos de ello un poco más tarde".

Destacó que la propuesta de celebrar una cumbre entre Putin y Trump es de la Casa Blanca, cuyo emisario especial, Steve Witkoff, se reunió el miércoles con el líder ruso en el Kremlin. "Lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva", subrayó.

En cuanto a una futura reunión entre ambos mandatarios y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también puesta sobre la mesa por Witkoff en el Kremlin.

"La parte rusa dejó esa posibilidad totalmente sin comentarios", explicó Ushakov, quien describió como "constructiva" la reunión del emisario de Trump con Putin. "Considero que ambas partes pueden sentirse satisfechos con el resultado de la conversación", agregó.

Zelenski,insistió, por su parte, en pedir que se declare un alto el fuego como primer paso antes de una posible reunión con Putin, en la que también estarían presentes líderes de EE UU y de la UE.

“Las prioridades están absolutamente claras. Primero, parar las matanzas, y es Rusia la que debe aceptar el alto el fuego. Segundo, un formato de líderes, para que la reunión pueda llevar a una paz verdaderamente duradera”, escribió en la red X Zelenski, que espera mantener este jueves conversaciones con los líderes de Alemania, Italia y Francia para coordinar posiciones de cara a los próximos acontecimientos.

El tercer paso en la agenda que propone Zelenski es delinear con Europa y EE UU garantías de seguridad para Ucrania a largo plazo. Zelenski explicó también que durante la jornada del jueves habrá contactos entre los asesores de seguridad de Kiev y sus socios.

El presidente ucraniano dijo que ya habló por teléfono ayer con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y con el secretario general de la Otan, Mark Rutte, después de la conversación que mantuvo con Trump y con varios líderes europeos.

En el campo de batalla, la vaz no se vislumbra. "Entre las 23:00 del 6 de agosto y las 06:10 del 7 de agosto, los sistemas de defensa antiaéreas derribaron 82 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte, la mayoría de drones ucranianos, un total de 50, fueron interceptados y destruidos sobre la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y la aguas de los mares Negro y Azov, que bañan ese territorio.

Los demás drones fueron abatidos sobres las regiones de Rostov (10), Krasnodar (9), Volgogrado (7), Belgorod (4), Kurs (1) y Oriol (1).

El estadounidense, que ha mantenido seis conversaciones telefónicas con Putin desde principios de año, había dicho la víspera que existían "muchas posibilidades" de que la reunión tuviera lugar "muy pronto", aunque las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, parecían haber frenado la inmunencia.

“Si la situación continúa avanzando, con suerte, muy pronto se presentará la oportunidad de una reunión (de Trump) con Vladímir Putin y con el presidente Zelenski, ojalá en un futuro próximo. Pero, obviamente, aún queda mucho por hacer antes de que eso ocurra”, declaró en una entrevista con Fox Business.

Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, mientras se vio por última vez las caras con Trump en junio de 2019, encuentro celebrado en Helsinki.