Pyongyang ostenta su misil "más poderoso" en un desfile sin la presencia de Xi y Putin

Es la primera aparición pública de esta arma nuclear, que algunos expertos anticipan que contará con ojivas múltiples

Seúl/Corea del Norte presentó "el sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso" del país, denominado Hwasong-20, durante el desfile militar celebrado en Pyongyang por el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, en un evento sin la presencia de los máximos líderes de Pekín y Moscú. "Cuando el destacamento del misil balístico intercontinental Hwasong-20, el sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso de Corea del Norte, entró en la plaza, el entusiasmo del público alcanzó su punto máximo", dijo este sábado la agencia estatal KCNA, sobre el desfile de la noche anterior, que contó con la presencia del mandatario Kim Jong-un.

Es la primera aparición pública de este misil, que algunos expertos anticipan que contará con ojivas múltiples, lo cual le permitiría atacar varios objetivos simultáneamente y superar sistemas antimisiles.

Pyongyang ya había hecho mención del nuevo ICBM durante la "prueba final" de su motor de combustible sólido, supervisada por Kim en septiembre. Aunque el Hwasong-20 busca ampliar el alcance y capacidad destructiva de sus predecesores, aún no ha sido probada, por lo que sus capacidades operativas no pueden confirmarse.

El evento reunió al primer ministro chino, Li Qiang, y al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev. Sin embargo, destacó la ausencia de Xi Jinping y Vladímir Putin, pese a especulaciones de que Pyongyang los había invitado directamente.

Xi y Putin dejaron una imagen potente como invitados de honor de Xi durante el desfile de Pekín a principios de septiembre. Aunque el gesto supuso una distensión de las relaciones Pyongyang-Moscú, el hecho de que Xi no haya asistido de manera recíproca al desfile norcoreano, podría evidenciar los límites del respaldo internacional que Pyongyang buscaba exhibir en su aniversario más simbólico.

Kim Jong-un presidió el desfile desde la tribuna central de la plaza Kim Il-sung, donde pronunció un discurso en el que subrayó que el Ejército norcoreano debe "evolucionar continuamente como una fuerza invencible"

Kim Jong-un presidió el desfile desde la tribuna central de la plaza Kim Il-sung, donde pronunció un discurso en el que subrayó que el Ejército norcoreano debe "evolucionar continuamente como una fuerza invencible" que elimine cualquier amenaza, según la KCNA, citada por la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Kim no mencionó a Seúl ni a Washington en su discurso, limitándose a mencionar la lucha contra la "hegemonía" de manera general.

Recientemente, la Casa Blanca dejó abierta la posibilidad de sostener negociaciones con Pyongyang sin condiciones previas, lo cual parece insinuar que podrían descartar el tema de la "desnuclearización" en los primeros acercamientos, acatando las demandas norcoreanas. Por su parte, Seúl ha seguido enviando señales de apertura al diálogo que el régimen norcoreano sigue ignorando.

El ex presidente ruso, Dmitri Medvédev, recalcó en ocasión de la celebración norcoreana, la disposición de Rusia de cumplir al pie de la letra sus compromisos de asociación estratégica con Corea del Norte. "Partimos de que nuestras relaciones continuarán basándose en él (acuerdo de cooperación estratégica y militar), cumpliendo inapelablemente los compromisos planteados en este tratado", aseveró tras reunirse con Kim Jong-un, según la agencia RIA Nóvosti.

El también vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso destacó el aporte de los militares norcoreanos que combatieron en la región rusa de Kursk contra la incursión ucraniana, y aseguró que Rusia siempre recordará "el heroísmo de los soldados que defendieron nuestra tierra, que vinieron en nuestra ayuda". "Esto unificó por largos años nuestros pueblos", aseveró, al señalar que para Rusia "la posición del Partido de los Trabajadores respecto a la operación militar especial (la invasión rusa en Ucrania) reviste una importancia exclusiva".

Medvédev felicitó al líder norcoreano por el 80 aniversario y le entregó, en nombre del presidente ruso, Vladímir Putin, varios documentos de archivo entre los que destaca una carta de archivos del fundador del Estado comunista norcoreano, Kim Il-sung, al líder soviético, Iósif Stalin.