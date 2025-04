"Vamos a ser más quirúrgicos, más efectivos" para provocar el cambio en Cuba, asegura el enviado de Trump

Madrid/El enviado especial para América Latina de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, afirmó este jueves que la Administración de Donald Trump ejercerá más presión sobre el Ejército cubano y el aparato de inteligencia, y estimó que las presiones económicas aplicadas hasta ahora al régimen de la Isla han sido insuficientes. “Vamos a ser más quirúrgicos, más efectivos”, dijo en un evento celebrado en el Miami-Dade College junto al presidente del Consejo de Asuntos Mundiales de Miami, Aaron Rosen, en español, y recogido por medios locales.

Preguntado por la carta enviada a la Casa Blanca por el congresista republicano Carlos Giménez, en la que pedía prohibir los viajes y las remesas a la Isla, Claver-Carone opinó que, si bien es una propuesta que “viene de muy buen lugar”, se trata de “viejas herramientas”. “Creo que podemos ser más creativos”, afirmó, e insistió en que “el Gobierno cubano debe comprender que nuestras herramientas y la voluntad del presidente Trump en este sentido son diferentes a las que han visto en el pasado”.

“Las propias sanciones están basadas en leyes antiguas que a veces no tienen efectos secundarios”, explicó, a diferencia del caso de Venezuela, donde “los instrumentos son mucho más puntuales, efectivos, tienen efectos secundarios y por eso son más potentes”.

Hay, dijo, “una oportunidad histórica hacia una apertura política, hacia una transición”

En el primer mandato del actual presidente (2016-2020), indicó, “se nos acabó el tiempo en cómo poder enfocarnos en los ejes económicos, particularmente, de los cuerpos militares y de inteligencia del régimen”. El primer objetivo era, aseveró, “recomponer el daño que dejó la Administración Biden”.

No quiso pronunciarse, sin embargo, sobre el borrador de la medida, revelado por The New York Times el pasado 14 de marzo, de incluir a Cuba en una lista roja de ciudadanos que tendrían prohibida su entrada a EE UU. “Ni afirmo ni no afirmo”, dijo, “eso todavía se está hablando, no tengo nada que agregar”.

Durante la conversación, el funcionario defendió sin reservas el endurecimiento de la política migratoria llevado a cabo por el actual presidente, cuya voluntad, asegura, es diferente a la de anteriores Gobiernos. Hay, dijo, “una oportunidad histórica hacia una apertura política, hacia una transición”.

Se mostró especialmente a favor de la deportación de miembros del grupo criminal Tren de Aragua a Venezuela, como parte de una “estrategia más amplia” para presionar al régimen de Nicolás Maduro. La estrategia de este, comparó, fue similar a la de Fidel Castro en 1980, cuando liberó a criminales de las cárceles cubanas y estos formaron parte de los 125.000 cubanos que llegaron a las costas de Florida durante el éxodo del Mariel. Y añadió que a diferencia de otros presidentes, que no fueron lo suficientemente decididos como para expulsarlos, “el presidente Trump sí lo es”.

Trump, a pesar de las crisis mundiales existentes, como la guerra de Ucrania, “sigue muy enfocado en Venezuela”

Acerca de las críticas a las deportaciones generalizadas y al hecho de equiparar a toda la migración venezolana con delincuentes, declaró: “Entendemos que existen desafíos y es doloroso. Hay un dolor a corto plazo”. Extendiéndose, esgrimió que “otra cosa que todos estos regímenes y dictadores también han aprendido, empezando por Cuba, es que lo más fácil es exportar el problema, así que la forma de tener control totalitario es que si no te gusta, te vas”. Pasó en Venezuela y está pasando en Nicaragua, recordó.

Claver-Carone señaló que Trump, a pesar de las crisis mundiales existentes, como la guerra de Ucrania, “sigue muy enfocado en Venezuela” y que trabajarán hacia la meta de que sea un país democrático.

También justificó el “dolor” que pueden causar las medidas a los pueblos cubano y venezolano: “O se trata de dolor a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo, o se tendrá dolor a largo plazo sin obtener ningún beneficio. A corto plazo, hay cosas que pueden parecer molestas o disruptivas. Pero, sinceramente, si no lo haces, no funciona. Así que tenemos que apostar todo, ir a lo grande o irnos a casa”.

Como miembro de la comunidad cubanoamericana, pidió: “Si no quieren estar 60 años en el exilio, entonces interrumpan ese proceso ahora, hagan los sacrificios a corto plazo ahora, porque si no, no irán a ninguna parte”.