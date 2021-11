México se desmarca de la solidaridad internacional con el 15N

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha evitado opinar sobre la jornada de manifestaciones convocadas por activistas para este lunes en Cuba, pero sí criticó, de nuevo, el "bloqueo" de Estados Unidos a la Isla.

"Nosotros somos respetuosos de las políticas que se toman en otros países, no somos injerencistas", dijo el mandatario al ser preguntado en su habitual conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, antiguo museo y sede del Gobierno desde que él tomó posesión, en 2018.

Para el presidente mexicano, EE UU debería de cambiar su política y deseó "que no haya represalias en contra de pueblos, a Gobiernos que han decidido tener un sistema político determinado de acuerdo a su idiosincrasia e historia".

Así, afirmó que "no se debe asfixiar a cubanos que han decidido abstenerse en Cuba", refiriéndose al embargo como "bloqueo", al que considera "inhumano".

Esas son las prácticas, opina López Obrador, que "han llevado al pueblo a rebelarse contra su Gobierno", lo cual calificó de "vil" y "canallesco".

Agregó que México está agradecido con los migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos por el apoyo que dan con las remesas. Sin embargo, insistió en que por el "bloqueo" a Cuba los migrantes cubanos no pueden enviar dinero a sus familiares. "Eso no me parece justo, no tiene nada qué ver con la fraternidad universal".

En cuanto al derecho a manifestarse, el presidente mexicano dice que es "algo que deben resolver los cubanos" y no quiso pronunciarse al respecto de la marcha convocada para hoy por la plataforma Archipiélago, cuyos principales líderes se encuentran sin poder salir de sus casas, asediados por actos de repudio.

Frente a la postura del Gobierno de México, que en un acto inédito había acogido al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel al estrado de las celebraciones patrias el pasado septiembre, una veintena de países se unieron a Estados Unidos este domingo en un llamado contra la represión y en favor del respeto a la libertad de expresión en Cuba.

En Madrid, todos los partidos, incluso el izquierdista Podemos, que no considera el régimen cubano como una dictadura, y el Partido Comunista de España (PCE) han pedido que se restituyan todas las credenciales retiradas a la agencia Efe en la Isla. La portavoz de la formación, Isa Serra, dijo en rueda de prensa que "no le queda otra que defender la libertad de prensa y el derecho a la información". Enrique Santiago, secretario general del PCE, ha asegurado, por su parte, que no le cabe ninguna duda de que ese asunto se va a solventar "correctísimanente".

Felipe Sicilia, portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español, en el Gobierno, también está convencido de que "en las próximas horas" Cuba devolverá las acreditaciones a los periodistas de la agencia española e insistió en que España está llevando a cabo "todos los trámites" para conseguirlo.

En la oposición, el Partido Popular (PP) ha cuestionado la decisión de las autoridades cubanas y reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que diga que "Cuba es una dictadura", dé apoyo a los disidentes y opositores y respalde el trabajo que los medios de comunicación hacen en la Isla.

El PP también ha apoyado la manifestación prevista para este lunes en Cuba y ha mantenido una reunión con Ángel de Fana y Ernesto Díaz, intérpretes de la película Plantados, de Lilo Vilaplana, que homenajea a los presos políticos insumisos dentro de las cárceles cubanas.

El presidente del partido derechista Vox y la mayoría de los diputados del partido han participado este lunes en una concentración convocada frente al Congreso de los Diputados por la organización Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba en la que han acusado al gobierno cubano de intentar que no se cuente la verdad y lanzado gritos de libertad para Cuba.

"Constatamos un repentino incremento en los últimos meses de la política de EE UU de desestabilización de la situación en la Isla, incentivando los ánimos de protesta desde el exterior, incluido a través de las redes sociales"

También el portavoz de los liberales de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha subrayado este lunes que su partido expresa un "rechazo total y absoluto" a la retirada de credenciales de prensa de Efe, como siempre rechazará "de lleno" cualquier atentado contra la libertad de expresión y contra el ejercicio libre del periodismo.

Mientras, desde Rusia, donde no ha habido ninguna sorpresa, acusan a Estados Unidos de intentar desestabilizar la situación en Cuba al fomentar los ánimos de protesta popular. "Constatamos un repentino incremento en los últimos meses de la política de EE UU de desestabilización de la situación en la Isla, incentivando los ánimos de protesta desde el exterior, incluido a través de las redes sociales", comentó María Zajárova, portavoz de Exteriores.

"Desde el extranjero se caldea el ambiente de manera artificial. Se acallan las secuelas del reforzamiento sin precedentes de la política sancionadora de EE UU", señaló Zajárova, que condenó "firmemente" tal injerencia y, en el marco de las "estrechas" y "amistosas" relaciones con el Gobierno y el pueblo cubano, aseguró que Moscú ofrecerá "toda clase de ayuda a Cuba".

