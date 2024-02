La red social X restablece la cuenta de la viuda de Alexéi Navalni

Moscú/(EFE).- La red social X restableció este martes, tras una breve suspensión, la recién creada cuenta de Yulia Naválnaya, la viuda del opositor Alexéi Navalni, fallecido la semana pasada en una prisión rusa.

Al intentar abrir la cuenta, que reunió a unos 100.000 seguidores en 24 horas, aparecía el mensaje de "Cuenta suspendida" por la violación de las reglas de la red social, sin ofrecer más detalles.

Tras un revuelo mediático, el acceso a la cuenta fue restaurado.

Naválnaya tiene ya más de 110.000 suscriptores, 10.000 más que antes del bloqueo

En total, la sanción duró cerca de 45 minutos y actualmente Naválnaya tiene ya más de 110.000 suscriptores, 10.000 más que antes del bloqueo.

Antes de la suspensión, Naválnaya, quien ayer anunció que continuará el trabajo de su fallecido marido, había publicado dos mensajes propios y un vídeo de la madre del opositor en el que exige al presidente ruso, Vladímir Putin, que le entreguen el cuerpo de su hijo.

En su segunda entrada, publicada esta mañana, Naválnaya también pedía a las autoridades entregar el cuerpo de su marido.

"Devolved el cuerpo de Alexéi y dejad que sea enterrado dignamente, no impidáis que la gente se despida de él", rezaba el texto.

Los correligionarios de Navalni acusan a las autoridades rusas de negarse a entregar el cuerpo para "borrar las huellas" del crimen.

Según informó OVD-Info, organización que vela por los derechos de los detenidos, casi 70.000 personas ya han firmado una petición popular para que las autoridades le entreguen el cadáver a la familia.

El Fondo Anticorrupción, fundado por Navalni, pidió explicaciones a X y su dueño, el multimillonario Elon Musk, por la suspensión hoy de la cuenta de la viuda del opositor.

Otro de los contenidos compartidos por la viuda del opositor fue un video de Liudmila Naválnaya, madre de Alexéi Navalni. "Me dirijo a usted, Vladímir Putin. La solución de este asunto sólo depende de usted. ¡Déjeme ver de una vez por todas a mi hijo!", dijo en el video colgado por el equipo de Navalni en YouTube.

La progenitora añadió: "Exijo que me entreguen inmediatamente el cuerpo de Alexéi para poder enterrarlo como Dios manda".

"Es el quinto día que no puedo verlo, no me entregan su cuerpo e incluso no me dicen donde se encuentra", señaló.

Destacó que el vídeo está grabado frente a la prisión "Lobo Polar" de la localidad ártica de Jarp donde el pasado viernes murió repentinamente el opositor.

La solución de este asunto sólo depende de usted. ¡Déjeme ver de una vez por todas a mi hijo!, dijo a Putin la madre de Navalni

El equipo de Navalni publicó en Telegram la carta dirigida a la Administración Presidencial y firmada de puño y letra por Liudmila Naválnaya.

En dicho texto denuncia que el Comité de Instrucción del distrito autónomo de Yamalo-Nénets no le permite acceder al cadáver de su hijo.

La madre, de 69 años, llegó el sábado a esa inhóspita zona de Rusia, pero tanto los funcionarios de prisiones como los empleados de la morgue se negaron a atender sus solicitudes.

Ella no ha llegado a acusar a Putin de ordenar el asesinato de su hijo, algo que sí hizo la viuda de Alexéi Navalni. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, condenó hoy dichas afirmaciones.

"Me importa un bledo cómo el secretario de prensa del asesino comente mis palabras. Devolved el cuerpo de Alexéi y dejad que sea enterrado dignamente, no impidáis que la gente se despida de él", dijo .

Y añadió: "Y le pido de verdad a todos los periodistas que todavía puedan hacer preguntas que no pregunten por mí, pregunten por Alexéi".