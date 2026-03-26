Las refinerías rusas son forzadas a reducir su producción tras el ataque con drones a la terminal de Ust-Luga

Madrid/Un ataque con drones contra la terminal portuaria rusa de Ust-Luga, en el mar Báltico, ha abierto desde este miércoles un nuevo frente de presión sobre la industria petrolera de Rusia. Los daños en esa instalación, clave para la salida de combustibles refinados, podrían obligar a varias de las principales refinerías del oeste del país a reducir su producción en los próximos días.

Según fuentes del mercado citadas por Reuters, el golpe afectó una plataforma ferroviaria de descarga de productos petroleros en la terminal, lo que ha interrumpido la recepción de mercancías por tren, incluidos suministros procedentes de cuatro grandes refinerías: Kirishi, Yaroslavl, Moscú y Ryazan. Juntas procesan unos 55 millones de toneladas de crudo al año, equivalentes a unos 400.000 barriles diarios.

La terminal de Ust-Luga es uno de los principales puntos de exportación de productos refinados de Rusia. Maneja alrededor de 18 millones de toneladas anuales de fueloil, un derivado cuya salida al exterior resulta ahora el mayor problema para las plantas afectadas. Mientras la gasolina y el diésel pueden reorientarse al mercado interno, la demanda doméstica de fueloil es mucho más limitada.

Una fuente del sector, bajo anonimato, dijo a la agencia de noticias que la terminal dejó de recibir gasolina y fueloil el miércoles y advirtió que, si la situación no cambia, será necesario bajar la producción al mínimo e incluso detener algunas unidades de refinación.

Kiev sostiene que este tipo de infraestructuras tiene un papel esencial en la exportación de crudo y derivados con los que Rusia financia su esfuerzo bélico

El cuello de botella afecta sobre todo al fueloil, que representa entre el 18% y el 35% del crudo procesado en las refinerías alcanzadas por la interrupción logística. Reducir la producción para contener ese excedente implicaría también menos gasolina en un momento en que empieza a subir la demanda estacional dentro de Rusia.

Fuentes del sector también aseguraron que las refinerías estudian medidas de emergencia para contener el impacto. Entre las opciones figuran desviar parte de la producción hacia betún o fuelóleo pesado, buscar otros puertos de salida y aumentar la carga en unidades secundarias para limitar la generación de derivados de menor valor.

El Estado Mayor de Ucrania reivindicó el ataque contra Ust-Luga y aseguró que fueron alcanzadas zonas de depósitos de petróleo y varios sistemas de almacenamiento, lo que provocó un incendio dentro del perímetro de la terminal. Kiev sostiene que este tipo de infraestructuras tiene un papel esencial en la exportación de crudo y derivados con los que Rusia financia su esfuerzo bélico.

Las autoridades rusas, por su parte, confirmaron el incendio y denunciaron un ataque masivo con drones contra la región de Leningrado, donde se encuentra el puerto. Según fuentes oficiales citadas por EFE, durante esa operación fueron lanzados 56 drones ucranianos.

La presión no terminó ahí. En la noche siguiente, la región de Leningrado volvió a ser atacada con más de 20 drones, según informó el gobernador Alexandr Drozdenko. El funcionario aseguró que el ataque fue repelido en el distrito de Kirishi y que no hubo víctimas, aunque sí daños en un polígono industrial. Canales de Telegram rusos y ucranianos apuntaron a que el objetivo habría sido la refinería KINEF, una de las más importantes del país.

De confirmarse daños mayores en Kirishi, el golpe podría agravar la vulnerabilidad energética rusa y, al mismo tiempo, reducir temporalmente la presión sobre Ust-Luga al disminuir la cantidad de fueloil disponible para la exportación.