El régimen cubano celebra que Trump no lo haya incluido en la lista mundial de aranceles

La Habana/“Esta vez Cuba no está incluida en el listado de países penalizados por Estados Unidos… Es quizás la única lista punitiva del gobierno imperial en que no está Cuba. ¿Y ese milagro?”, se pregunta este jueves Cubadebate, en tono de celebración, ante la noticia de que la Isla –junto a Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte– no se verá afectada por la imposición de aranceles de Donald Trump a casi todos los países del globo.

De momento, ningún alto cargo cubano –incluyendo a Miguel Díaz-Canel y al canciller Bruno Rodríguez– han reaccionado ante la noticia.

Según un alto cargo de la Casa Blanca entrevistado de forma anónima por The New York Times, el grupo de regímenes excluido por Trump ya cuenta con “aranceles extremadamente altos”, que son una estocada de muerte para cualquier posibilidad comercial “significativa”.

Este miércoles, Trump anunció –pancarta con la lista de países en mano– aranceles mundiales de un 10% hasta un 49%, en concepto de reciprocidad para los Estados que, considera, suponen un obstáculo comercial para los productos estadounidenses.

La peor parte la llevan Vietnam y China –el enemigo económico por excelencia de EE UU–, con un 46% y 34% de aranceles, respectivamente, seguidos de India, con 26%, y la Unión Europea, con 20%. Tampoco se libran los aliados de Washington, ya que Taiwán es castigada con un 32%, Corea del Sur con un 25%, Japón con 24% e Israel con 17%. En cambio, los latinoamericanos se salvan con un 10%, excepto Venezuela (15%) y Nicaragua (18%). Este sábado entrará en vigor el arancel base del 10%, y, el 9 de abril, las imposiciones adicionales por país.

Según Trump, estas restricciones presionarán a las empresas para que trasladen sus fábricas a Estados Unidos

Según Trump, estas restricciones presionarán a las empresas para que trasladen sus fábricas a Estados Unidos y generen puestos de trabajo. Para los expertos y los Gobiernos afectados, sin embargo, la noticia no podría ser más catastrófica y prevén una perturbación significativa en la economía mundial.

Las reacciones por todo el planeta han sido prácticamente unánimes. China declaró su “firme oposición” a Trump y prometió represalias. “Los gravámenes ignoran las normas del comercio internacional y socavan gravemente los derechos e intereses legítimos de las partes implicadas", comentó un funcionario de Comercio. El país ya contaba con aranceles de un 20%, de modo que las importaciones de China sumarán a partir de este mes un total de 54%.

Pekín declaró que la Casa Blanca viola el “equilibrio de intereses” en el que ambos países llevan décadas trabajando y calificó la medida de “intimidación”. A inicios de marzo, China respondió a EE UU con aranceles recíprocos a sus productos agropecuarios.

De forma similar reaccionó Japón, cuyo ministro de Economía advirtió de que el interés de los inversores japoneses en EE UU caerá después del anuncio de Trump. Yoji Muto aseguró que el país norteamericano será el primer perdedor en este escenario, puesto que Tokio es uno de sus principales socios comerciales y miles de estadounidenses son empleados de empresas niponas, sobre todo en el sector manufacturero.

Europa afirma haber preparado un “plan sólido de contramedidas firmes”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que al bloque le interesa una “solución negociada”, pero afirmó que Washington no había dejado otra opción a la Unión Europea. "Hoy, nadie necesita esto: ni Estados Unidos ni Europa", dijo.

"Los aranceles son impuestos que pagará la gente. Los aranceles son impuestos para los americanos sobre sus alimentos y sus medicamentos. Los aranceles solo impulsarán la inflación. Exactamente lo contrario de lo que queremos lograr. Las fábricas estadounidenses pagarán más por los componentes producidos en Europa. Esto costará empleos", añadió.

En cuanto a Centroamérica, una región que exporta a EE UU plátano, café, tabaco, textiles y otros insumos, recibirá aranceles del 10%, excepto Nicaragua, al que se impondrá un 18%. Estos Gobiernos han reaccionado con cautela y pedido “más información” antes de opinar, si bien Guatemala considera la medida violatoria de sus derechos.

Las reacciones en el continente latinoamericano han sido dispares en su crítica a Washington. Brasil –con exportaciones a EE UU de 40.000 millones de dólares en petróleo, aviones y café–, por ejemplo, ya aprobó un proyecto de ley de represalias comerciales, mientras que otros Gobiernos “estudian” el impacto que los aranceles tendrán en su economía.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que Trump había cometido “un gran error”. "Cree ahora que subiendo aranceles a sus importaciones en general pueda aumentar su propia producción, riqueza y empleo", dijo. En cuanto a Chile, su presidente, Gabriel Boric, celebró que su principal producto exportable –el cobre– esté exento de los aranceles.

Venezuela se ha tomado a burla la noticia, pese a que le será impuesto un 15% de aranceles, los mayores en la región después de Nicaragua y Guyana

Venezuela se ha tomado a burla la noticia, pese a que le será impuesto un 15% de aranceles –los mayores en la región después de Nicaragua y Guyana (37%)–, y el presidente de su Parlamento, Diosdado Cabello, dijo que Trump pretendía imponer gravámenes “hasta a Marte”.

En el propio sector empresarial de EE UU, las reacciones han sido de preocupación e incertidumbre. La Mesa Redonda de Negocios, que agrupa a directores ejecutivos de grandes empresas, aseguró que las medidas tendrán un impacto directo en las fábricas y sus empleados. "El daño a la economía estadounidense aumentará cuanto más tiempo se mantengan los aranceles y podría verse exacerbado por medidas de represalia", añadieron. Prevén, además, un alza significativa en los precios.

Los dos grandes ausentes de la lista de Trump –además de los regímenes autoritarios– han sido México y Canadá, vecinos de EE UU con los que el republicano ha sostenido una tensión comercial desde el inicio de su mandato. Tampoco aparece Groenlandia, un territorio autónomo que forma parte de Dinamarca, y sobre el que Trump ha manifestado su intención de anexarlo a EE UU.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo haberse reunido con su gabinete para reforzar el Plan México, una iniciativa de reestructuración económica del país. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo por su parte que los aranceles preservan "elementos importantes" de la relación bilateral. No obstante, prometió mantenerse en guardia contra los gravámenes al acero, el aluminio y otros metales.

Uno de los gigantes mineros de ese país, Sherritt International, tiene una estrecha relación con Cuba, donde explota yacimientos de níquel y cobalto.