El régimen cubano da su "invariable apoyo" a Cristina Kirchner, condenada por corrupción en Argentina

El Supremo confirma la pena de seis años de prisión para la ex presidenta, además de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

La Habana / Buenos Aires/El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó este martes su "invariable apoyo" a la ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner al conocer que la Corte Suprema de ese país confirmó una condena contra ella a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

"Reafirmamos nuestro invariable apoyo a Cristina Fernández de Kirchner ante el episodio de judicialización política", escribió en las redes sociales el mandatario cubano. "Fuerza, estimada Cristina", agregó.

Díaz-Canel consideró que "una vez más se utiliza la justicia con motivaciones políticas, como instrumento de la derecha contra referentes progresistas de la región".

El canciller Bruno Rodríguez, también expresó en las redes sociales con la etiqueta #TodosConCristina la "firme solidaridad" de Cuba con Fernández y consideró que la condena en su contra "es un claro acto de venganza y amenaza". "Reiteramos nuestro apoyo al pueblo argentino en defensa de la soberanía y la dignidad", recalcó el ministro.

La Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la ex presidenta y dejó firme la condena dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales, por lo que la ex mandataria podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena.

En 2022 un tribunal oral condenó a la ex mandataria a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la denominada 'causa Vialidad'. La condena fue por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La Cámara de Casación Penal confirmó el año pasado ese fallo y este martes, por unanimidad de sus tres integrantes, la Corte Suprema dejó firme esa sentencia al rechazar un recurso de queja que había presentado la defensa de Fernández.

Además, también hizo firme la absolución de Fernández por el delito de asociación ilícita, tras rechazar el pedido de la Fiscalía para agravar su condena, hasta la pena de doce años de prisión.

Según el fallo del Supremo, de 27 páginas y al que tuvo acceso EFE, las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la "profusa prueba producida" y en el Código Penal sin que se haya demostrado "en modo alguno" que la decisión apelada fuera contraria al derecho ni que durante el proceso se hubiera vulnerado alguna garantía constitucional.

"El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley", sostuvieron los miembros de la Corte.

La 'causa Vialidad' tuvo su foco en las irregularidades en la adjudicación de 51 obras de construcción de carreteras en la provincia de Santa Cruz (sur) a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010 y esposo de la ex mandataria, y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

En la etapa de investigación del caso, la Justicia determinó que cerca del 85% de los contratos viales de Santa Cruz fue adjudicado a Lázaro Báez, amigo personal de Néstor Kirchner.

El tribunal oral que condenó a la ex mandataria en 2022 incluyó entre los fundamentos de la sentencia que "los incontrovertibles beneficios obtenidos" por el empresario Báez "no agotan las ventajas económicas que reportó esta defraudación, pues parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la ex presidenta".

Este martes, la Corte recordó en su fallo que aquella sentencia aludió a que Lázaro Báez, por intermedio de empresas por él controladas, firmó contratos de alquiler y gerenciamiento con empresas de la familia Kirchner que explotaban hoteles, además de haber realizado otros negocios inmobiliarios.

De acuerdo con la Corte, esas relaciones no fueron cuestionadas por la defensa de Fernández, más allá de alegar que los actos comerciales fueron "totalmente lícitos y se celebraron a precios de mercado", lo que para el máximo tribunal "resta toda eficacia a su planteo".

Según subrayaron los ministros de la Corte, esas circunstancias llevaron a la conclusión de que la adjudicación de las obras viales a Báez implicó una decisión presidencial que "relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares".

La Corte también marcó en su fallo "diversas falencias" en la presentación de la defensa. Entre ellas, apuntaron que aparecen enumeraciones sobre distintos jueces y fiscales o encuentros con ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo "sin indicar ni una sola circunstancia concreta que permita inferir razonablemente que se ha comprometido la imparcialidad de los jueces en este caso concreto".

La también ex primera dama ha hecho un llamamiento a la militacia para "estar junto a la gente que necesita" y ha avisado de que se quedará a poner "la cara y el cuerpo"

Además, según el Supremo, la defensa tampoco indicó "la forma en que se habría puesto de manifiesto el temor de parcialidad que procuraba evitar, no bastando para ello el dictado de un fallo adverso a sus intereses".

Fernández de Kirchner afirmó, en un discurso en la sede del Partido Justicialista, que ella preside, que los jueces de la Corte Suprema que ratificaron su condena "son tres monigotes que responden a mandos naturales por encima de ellos" y que su decisión implica un "cepo al voto popular", ya que la ex mandataría tenía previsto presentarse a las elecciones legislativas de septiembre.

Asimismo, la también ex primera dama ha hecho un llamamiento a la militacia para "estar junto a la gente que necesita" y ha avisado de que se quedará a poner "la cara y el cuerpo". "No somos mafiosos", ha dicho, al tiempo que ha considerado que "estar presa es un certificado de dignidad".

Milei ha reaccionado rápidamente a la noticia a través de su perfil en la red social X, donde ha asegurado que se ha logrado "justicia". El mandatario, que se encuentra en Israel en una gira internacional, ha afirmado que "la república funciona, y todos los periodistas corruptos cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad".

En el país, hubo este martes numerosas manifestaciones de sus correligionarios