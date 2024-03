El régimen cubano impide a Martha Beatriz Roque recoger un premio en EE UU

La Habana/La cubana Martha Beatriz Roque, directora del Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH) y ex presa de la Primavera Negra, ha sido una de las galardonadas del Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2024, que otorga el Gobierno de Estados Unidos. Pero no podrá ir a la ceremonia de entrega, el próximo lunes.

En conversación este viernes con 14ymedio, la histórica disidente cuenta que le fue comunicada la noticia el pasado enero. “Me plantearon que el premio consistía en 15 días de vacaciones en Los Ángeles, 15 días en Washington y después el otorgamiento del premio”. Roque, que se encuentra regulada, acudió a las oficinas de Emigración en La Habana, donde la esperaban agentes de la Seguridad del Estado.

Allí le dijeron que volviera a los 15 días para resolver su caso. Tenía la esperanza de que, al igual que ha sucedido recientemente con otros opositores, como Julio Ferrer o María Cristina Labrada, le fuera levantada la prohibición de salir del país. Sin embargo, cuando regresó a las dos semanas, la respuesta fue tajante: “Usted sigue regulada y punto”. Esa vez, refiere, “el trato fue distinto completamente, puedo decir que me trataron mal”.

"Creo que 'ellos' prefieren la silla vacía que mi verbo. Entonces, bueno, ahí estará mi silla vacía. El odio que me tienen es terrible"

Y discurre: “Yo me imagino que la Embajada de Estados Unidos, a propuesta del Gobierno, haya pedido que me dejen viajar, pero creo que ellos prefieren la silla vacía que mi verbo. Entonces, bueno, ahí estará mi silla vacía. El odio que me tienen es terrible”.

El caso de Roque ha sido similar al de Yoani Sánchez, directora de este diario, a quien el régimen impidió salir de la Isla cuando le fue concedido también el Premio a las Mujeres Coraje, en su caso en 2011.

Este año, en su décima octava edición, el premio concedido a la opositora cubana es compartido con la ecuatoriana Fátima Corozo, profesora de secundaria, líder comunitaria y defensora de los jóvenes en Esmeraldas, la ciudad más violenta de su país.

De igual manera, las nueve mujeres que formaban parte del grupo de 222 presos políticos nicaragüenses que fueron excarcelados y desterrados el año pasado a EE UU, por su parte, han sido honradas con el Premio del Grupo Honorario Madeleine Albright.

La ceremonia de entrega tendrá lugar en la Casa Blanca con la presencia de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y el secretario de Estado, Antony Blinken.

El premio concedido a la opositora cubana es compartido con la ecuatoriana Fátima Corozo, profesora de secundaria y activista comunitaria

Según expresó el Departamento de Estado en un comunicado recogido por la agencia Efe, este premio, que va por su décima octava edición, reconoce a “mujeres de todo el mundo que han demostrado una valentía, fortaleza y liderazgo excepcionales en la promoción de la paz, la justicia, los derechos humanos, la igualdad y el empoderamiento”.

Martha Beatriz Roque firmó en 1997, junto a Félix Bonne Carcassés, René Gómez Manzano y Vladimiro Roca, el documento La patria es de todos, que criticaba la gestión del régimen castrista y pedía una apertura. Los cuatro fueron sancionados a penas de entre tres y cinco años de prisión bajo los supuestos delitos de “acciones en contra de la seguridad nacional del Estado cubano” y “sedición”. Amnistía Internacional los consideró prisioneros de conciencia, y Roque fue liberada en mayo de 2000.

La opositora volvió a ser detenida en 2003, durante la llamada Primavera Negra, en la que 75 opositores y periodistas independientes fueron arrestados y procesados judicialmente. En esa ocasión recibió una condena de 20 años de cárcel. Tras recibir una licencia extrapenal por motivos de salud, sobre Roque pesa todavía una prohibición de viaje fuera del país y la vigilancia de la Seguridad del Estado.