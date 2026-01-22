El régimen venezolano libera a Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González

Caracas/El Gobierno venezolano ha liberado a Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González, según informó este jueves la esposa del propio Tudares en su perfil de X.

"Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada", explicó Mariana González de Tudares.

A Tudares lo detuvieron el pasado 7 de enero de 2025 –tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años–, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos liberados.

Desde que Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela para juzgarlo por un presunto delito de narcoterrorismo y la presidencia del país fue ocupada por la segunda en el Gobierno, Delcy Rodríguez, el régimen venezolano ha ido liberando paulatinamente a parte de los centenares de presos políticos que mantiene en las cárceles del país.

"Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho", añade su esposa.

También agradeció "muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente, en la lucha por su libertad" y al "Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que siempre hicieron seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias".

Recordó, igualmente, "a todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos. Toda mi solidaridad y apoyo".

Tudares es yerno de Edmundo González, actualmente exiliado en España y ganador –de acuerdo con las actas– de las elecciones presidenciales de julio de 2024 por la oposición Plataforma Unitaria Democrática, que este miércoles estableció en más de 942 los presos políticos que "siguen esperando libertad".

"Hasta este momento, solo hemos podido verificar la excarcelación de 170 presos políticos, muchos de ellos bajo medidas cautelares", señaló la PUD en una publicación en X.

El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció un "número importante" de liberaciones, sin precisar la cantidad de personas que recibirían esta medida y bajo qué condiciones.

La PUD agregó previamente en un comunicado que las liberaciones "a cuenta gotas" son "una señal contraria" a las declaraciones recientes de las autoridades. Por ello, añadió, "más del 80 %" de los presos políticos "aún esperan" por libertad plena.

La ONG Provea llamó este miércoles a publicar la lista de los presos políticos excarcelados en el país, tras el ofrecimiento de Rodríguez de difundir los nombres de las personas que han sido liberadas.

Foro Penal dijo que contabilizaba 143 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este lunes

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles de las identidades, cantidad de excarcelados ni condiciones de estas medidas.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de detenidos por motivos políticos, informó el lunes que registra un total de 777 presos políticos en el país. Además, dijo que contabilizaba 143 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este lunes.

Este martes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) exigió a la Fiscalía información sobre al menos 201 presos políticos de quienes, según sus registros, se desconoce el centro de reclusión en donde se encuentran.

Desde el anuncio de las excarcelaciones, familiares y activistas se mantienen congregados en las afueras de distintas cárceles para pedir información y la libertad plena de todos los detenidos.