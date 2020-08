Un reguetonero dirige un hospital de Caracas donde trabajan 82 sanitarios cubanos

Una brigada de 82 médicos cubanos está ubicada en el hospital de campaña montado por Nicolás Maduro para atender a enfermos de covid-19. El líder chavista inauguró las instalaciones en el Poliedro de Caracas, un edificio que hasta ahora ha albergado espectáculos y eventos (entre ellos el certamen de Miss Venezuela) y que ahora contará con 1.200 camas para enfermos de covid-19.

Aunque el centro está pensado para contagiados asintomáticos o con síntomas leves de la enfermedad, los cubanos, integrantes de la Tercera Brigada Ernesto Che Guevara, estarán al frente de una unidad de cuidados intensivos. Al área están vinculadas 300 camas, instaladas en el antiguo recinto de conciertos.

Este Hospital Especial Intermedio de Campaña se presentó el sábado de manera virtual. Muy acorde con su estilo, Maduro hizo un nombramiento sorpresa al poner al mando a un exreguetonero y exbeisbolista, Antonio El Potro Álvarez.

"¿Qué carajo sabe El Potro Álvarez de manejar una pandemia? Improvisar en medio de esta crisis se traduce en muertes de médicos, de niños, de venezolanos"

"Te encargo la salud de Venezuela en el Poliedro de Caracas", dijo el jefe del Ejecutivo. El Potro no ha logrado mucho éxito hasta ahora en las tareas que ha desempeñado. Como cantante, no ha sido demasiado popular, como deportista tampoco y como político su destino no ha sido mejor. Su intento de conseguir la alcaldía de Sucre, en la capital, fue frustrada. Y su puesto como máximo responsable de los hipódromos nacionales no ha ayudado precisamente a estos recintos, sumidos en una fuerte crisis.

Ahora, el presidente le ha encargado algo más delicado, la salud de los caraqueños. "¿Qué carajo sabe El Potro Álvarez de manejar una pandemia? Improvisar en medio de esta crisis se traduce en muertes de médicos, de niños, de venezolanos", afirmó el diputado opositor y médico José Miguel Olivares, comisionado de Salud de Juan Guaidó, el presidente reconocido por unos 60 países.

El infectólogo Julio Castro, que forma parte del consejo de salud del Parlamento, también ha sido crítico. "El nombramiento del cantante como director del hospital intermedio frente a las sugerencias de las academias es una expresión de lo que tenemos y lo que es peor, de lo que vendrá si las cosas no cambian drásticamente", dijo.

El hospital intermedio se usa mayoritariamente para confinar o aislar a enfermos en principio menos graves para cortar la transmisión, un modelo que se ha utilizado en muchos países durante la pandemia.

"Queremos mostrar este modelo (confinamiento obligado de asintomáticos en hoteles u otros lugares). Estamos dando uno, dos, tres pasos adelante de la situación por si acaso hace falta. Ya lo tenemos listo. Tremenda batalla estamos dando junto al pueblo", dijo Maduro en la inauguración, donde estuvo también la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el alto mando militar y miembros de la misión médica cubana.

Según han revelado las autoridades, el centro tendrá un recinto en el exterior, junto con 900 camas para pacientes con pruebas rápidas positivas y PCR positivos asintomáticos.

Además de la zona de cuidados intensivos para los pacientes más graves, habrá una zona de rayos X móvil.

La pandemia, que inicialmente no afectó agresivamente a Venezuela, está dejando datos preocupantes en el país en las últimas semanas. Este lunes se detectaron 548 nuevos contagios, para un total de 20.754 y 180 fallecimientos.

"Debemos reportar 477 nuevos casos de transmisión comunitaria y 71 casos de transmisión por connacionales que han ingresado por las fronteras con Colombia, con Brasil", dijo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, a la televisión pública VTV.

El 30% de los casos comunitarios, unos 141, se detectaron en Caracas, el actual epicentro de la pandemia en Venezuela y donde esta semana se aplica una "cuarentena radical" para tratar de frenar los contagios.

Rodríguez pidió a los venezolanos ser "más disciplinados y solidarios" con el acatamiento de la cuarentena, que en Venezuela ya cuenta 141 días.

"Mientras más disciplinados y más solidarios seamos, más efectivos seremos en esta lucha contra el covid-19 (...), es muy importante que ustedes nos ayuden a cuidarlos", señaló, al tiempo que insistió en el uso de mascarillas y otras medidas básicas de bioseguridad para evitar los contagios.

