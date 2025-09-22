Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal dan un paso histórico y reconocen el Estado palestino

Votación en la Asamblea General de la ONU de la iniciativa para considerar la integración de Palestina como Estado de pleno derecho, en mayo de 2024.

La conferencia de los dos Estados arranca este lunes en la ONU como gran evento diplomático

Naciones Unidas/El Reino Unido, Australia y Canadá, tres países tradicionalmente aliados de Israel, dieron este domingo el paso histórico de reconocer el Estado palestino, un movimiento al que horas después se sumó Portugal, mientras que Francia y otros cinco países lo harán previsiblemente este lunes, durante la conferencia internacional por la solución de los dos Estados que se celebra hoy en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Estados Unidos trató de torpedear el foro negando el visado de entrada a la delegación venida de Palestina, pero finalmente podrá estarad hacerlo por videoconferencia tras un voto ad hoc el pasado viernes de la misma Asamblea.

El paso del Reino Unido tiene gran carga simbólica por tratarse de la antigua potencia colonial y firmante en 1917 de la Declaración Balfour, el documento con el que daba su visto bueno a crear un "hogar nacional" para el pueblo judío en la hasta entonces Palestina. Esa declaración se considera el germen histórico del Estado de Israel.

Y aunque el Estado palestino ya lo reconocían antes de hoy 147 países, no había entre ellos ninguno de las economías más avanzadas del mundo reunidas en el llamado G7, por lo que la decisión de Reino Unido, Canadá y Francia adquiere así mayor relevancia.

Por añadidura, Reino Unido y Francia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, máximo órgano ejecutivo de la ONU, y se suman así a la postura de China y de Rusia, dejando en soledad a Estados Unidos dentro del Consejo, una soledad que ya viene manifestándose en los últimos años: seis veces desde el inicio de la guerra de Gaza ha tenido que vetar Estados Unidos en solitario resoluciones del Consejo que reclamaban a Israel un alto el fuego.

Simultáneamente al anuncio de los cuatro países, el Ejército israelí confirmó este domingo que sus tanques ya están entrando en la ciudad de Gaza, como parte de su ofensiva para tomar la capital gazatí y desplazar de allí a su millón de habitantes.

Paralizar esa ofensiva era una de las condiciones de las capitales occidentales para poner en suspenso el reconocimiento y dar más tiempo a las negociaciones, pero Israel ha hecho oídos sordos.

En el plano político, la decisión fue rechazada por el primer ministro Benjamín Netanyahu: "Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán", dijo en un vídeo difundido por su oficina. Tras él, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, calificó la decisión de "inmoral", "indignante" y "especialmente repugnante".

Como era de esperar, la posición ha sido aplaudida por la Autoridad Palestina, cuyo presidente, Mahmud Abás, consideró que constituye "un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera conforme a las resoluciones de la legitimidad internacional".

Además, anticipó que "allanará el camino para la aplicación de la solución de dos Estados", que permitiría a Palestina vivir "junto al Estado de Israel en seguridad, paz y buena vecindad".

Pese a la relevancia diplomática del reconocimiento, que Israel ha descalificado en días previos llamándolo "un regalo a Hamás", éste llega lleno de condiciones que no serán de fácil cumplimiento.

Con más o menos matices, los cuatro países que dieron el paso coinciden en exigir que Hamás no tenga ningún papel en el futuro Estado palestino, cuando es la fuerza mayoritaria en Gaza, que ese futuro estado reconozca el derecho de Israel a existir y que la Autoridad Palestina celebre elecciones democráticas.

Además de aplicar reformas de calado "en materia de finanzas, gobernanza y educación", en palabras del Gobierno de Camberra.

El problema que se presenta de manera inmediata es que, en un escenario posbélico en Gaza, la Autoridad Palestina que todos estos países tratan de apuntalar no cuenta para Israel ni para Estados Unidos, que la han excluido de una eventual negociación futura, sin dejar muy claro en su caso qué alternativa proponen.

Israel y EE UU han dado a entender que favorecerían una administración internacional o alguna especie de protectorado encargado a varios países árabes aliados, pero ninguno de los árabes ha recogido el guante y tampoco la ONU ha dado crédito a esa solución que visiblemente dejaría a los palestinos sin poder de decisión.

Es decir, aquí y ahora, la Autoridad Palestina es la que cuenta con el mayor apoyo de la comunidad internacional. Y la solución de los dos estados, por difícil que se presente, es la única sobre la mesa.

La conferencia internacional por la solución de los dos Estados arrancará este lunes en Nueva York como uno de los grandes eventos diplomáticos del año, preliminar a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU que comienza el martes.

Se da por hecho que hoy darán ese mismo paso que Reino Unido, Canadá y Australia varias naciones, entre ellas Francia, Bélgica, Malta, Andorra, Luxemburgo y San Marino, lo que inclinará la balanza europea a favor del Estado palestino. Sin embargo, países tan importantes como Alemania, Italia, Holanda, Grecia, Austria o Finlandia aún no lo han hecho, dejando en evidencia que es uno de los temas más divisivos de la política exterior europea.

En este momento, y sin contar todavía los países que se suman hoy, 150 países reconocen el Estado palestino, del total de 193 que se sientan en la ONU. El reconocimiento es prácticamente unánime en Latinoamérica (salvo Panamá) y África (salvo Camerún y Eritrea).