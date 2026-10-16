Rosa María Payá recibe en Madrid el Premio FAES de la Libertad junto a dos opositoras de Irán y Rusia

“Cuba está más cerca de la libertad de lo que muchos imaginan”, aseguró Payá durante su intervención.

José María Aznar entregó el galardón a la cubana, Masih Alinejad y Yulia Navalnaya, en una ceremonia marcada por las críticas a los regímenes autoritarios

Madrid/La opositora cubana Rosa María Payá recibió este viernes en Madrid el XIII Premio FAES de la Libertad, que comparte con la rusa Yulia Navalnaya, viuda del disidente Alekséi Navalni, y la periodista iraní Masih Alinejad. El reconocimiento fue entregado por el ex presidente del Gobierno español José María Aznar, durante una ceremonia celebrada en CaixaForum Madrid, en la que las tres activistas denunciaron la represión en sus respectivos países y reclamaron un mayor compromiso internacional con la democracia.

“Cuba está más cerca de la libertad de lo que muchos imaginan”, aseguró Payá durante su intervención. La activista, que desde enero de este año integra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), afirmó que la Isla está “a instantes del amanecer” y pidió a España que acompañe al pueblo cubano en una eventual transición política.

“En la Isla y en el exilio estamos convencidos de que la única manera de superar esta catástrofe humanitaria es saliendo de la dictadura, y nos estamos dejando la vida en ello”, declaró la hija del fallecido opositor Oswaldo Payá.

“Comer dos veces al día es un lujo”, lamentó Payá, quien también denunció la escasez de medicamentos, alimentos, electricidad y agua potable

La galardonada dedicó parte de su discurso a describir el deterioro de las condiciones de vida en Cuba. Recordó que en 2025 murieron aproximadamente el doble de personas de las que nacieron y señaló que el 94% de la población vive en condiciones de pobreza extrema, según las estimaciones del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

“Comer dos veces al día es un lujo”, lamentó Payá, quien también denunció la escasez de medicamentos, alimentos, electricidad y agua potable.

La opositora aprovechó la ocasión para anunciar que el próximo 3 de noviembre se presentarán en Madrid los equipos y las capacidades desarrolladas por las organizaciones firmantes del Acuerdo de Liberación, suscrito en marzo en Miami y ratificado posteriormente en la capital española. La convocatoria coincidirá con los días previos a la Cumbre Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre.

Payá también lanzó críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, al que reprochó haber estado “más cerca de los dictadores que del pueblo cubano”, según declaró a EFE después de la ceremonia. Ante las elecciones españolas de noviembre, pidió una nueva relación entre ambos países que priorice la defensa de los derechos humanos.

“La dictadura de Rusia mató a mi marido, la de Cuba asesinó al padre de Rosa María Payá y la de Irán intentó matar muchas veces a Masih”

El premio, cuya concesión fue anunciada a finales de julio, reconoce la trayectoria de las tres activistas en la defensa de las libertades civiles. La decisión fue adoptada por unanimidad por el Patronato de FAES, fundación vinculada al Partido Popular y presidida por Aznar.

Durante la ceremonia, Navalnaya estableció un paralelismo entre la muerte de su esposo, fallecido en una prisión rusa en febrero de 2024, y la de Oswaldo Payá, ocurrida en Cuba en julio de 2012.

“La dictadura de Rusia mató a mi marido, la de Cuba asesinó al padre de Rosa María Payá y la de Irán intentó matar muchas veces a Masih”, declaró la activista rusa. También llamó a los movimientos democráticos a trabajar juntos y compartir sus experiencias frente a los gobiernos que combaten.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada lo protagonizó Masih Alinejad, quien subió al escenario con un pañuelo cubriéndole el cabello y se lo quitó ante los asistentes. Después lo arrojó al suelo mientras gritaba “¡Libertad!”, en protesta contra la imposición del velo a las mujeres iraníes.

“Sorprende la simpatía de cierta derecha europea hacia el régimen de Putin. Parece como si vieran en él una expresión vigorosa de virtudes tradicionales. Abismal confusión. Putin es un autócrata”

La periodista, que ha sobrevivido a varios intentos de asesinato atribuidos a las autoridades de Teherán, criticó a los dirigentes occidentales que mantienen relaciones con gobiernos autoritarios y señaló directamente a Sánchez. “Para mí España es más que Pedro Sánchez”, afirmó al dirigirse a Aznar.

El ex presidente español, por su parte, defendió la trayectoria de las tres mujeres y cuestionó tanto a sectores de la izquierda que justifican las políticas del régimen iraní como a determinadas fuerzas de la derecha europea que muestran simpatía por Vladímir Putin.

“Sorprende la simpatía de cierta derecha europea hacia el régimen de Putin. Parece como si vieran en él una expresión vigorosa de virtudes tradicionales. Abismal confusión. Putin es un autócrata”, afirmó Aznar, que también acusó a un sector del feminismo de ignorar la lucha de las tres galardonadas.

Para Rosa María Payá, el premio se suma a una serie de reconocimientos internacionales recibidos por su activismo. En mayo pasado, la organización estadounidense Freedom House le entregó en Washington el Alfred Moses Liberty Award, por su trabajo en defensa de los presos políticos cubanos. También ha sido distinguida por UN Watch y la Organización Demócrata Cristiana de América, entre otras instituciones.

Al cierre de su intervención, Payá volvió a evocar la memoria de su padre y de quienes murieron reclamando derechos políticos: “La mejor manera de honrar a quienes dieron su vida por la libertad no es solamente recordar su sacrificio, es terminar la tarea que comenzaron”.