Rusia amenaza con atacar a los países bálticos si permiten drones ucranianos en su espacio aéreo

Un piloto de drones ucraniano de la 93.ª Brigada Kholodny Yar prepara un dron interceptor para despegar cerca de su posición de combate, en un lugar no revelado cerca de la línea del frente en el área de Druzhkivka (Donetsk), Ucrania.

El Kremlin dice que los planes europeos de dar más drones a Ucrania son una drástica escalada

Moscú/El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y exministro de Defensa, Serguéi Shoigú, advirtió este jueves a Finlandia y a los países bálticos de que Moscú puede invocar su derecho a la legítima defensa si ceden su espacio aéreo a los drones ucranianos que atacan territorio ruso. "O los sistemas de defensa antiaérea occidentales son extremadamente ineficaces, como ya sucedió durante los sucesos en Oriente Medio, o bien estos países ceden deliberadamente su espacio aéreo, convirtiéndose así en cómplices de la agresión contra Rusia", comentó Shoigú a la prensa local, citado por TASS.

Shoigú recordó el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, "que estipula el derecho inalienable de los Estados a la legítima defensa en caso de ataque armado". Asimismo, Shoigú, quien anteriormente fue ministro de Defensa, subrayó que Rusia está registrando un aumento de ataques de drones ucranianos a través de Finlandia y los países bálticos. "Como consecuencia, la población y las infraestructuras civiles sufren daños significativos", añadió.

A finales de marzo la terminal portuaria del mar Báltico de Ust-Luga, en la región rusa de Leningrado, sufrió un ataque masivo de drones ucranianos. Unos 56 drones golpearon las instalaciones causando un gran incendio debido a que es un nudo logístico para la exportación de petróleo ruso.

A los pocos días el Kremlin advirtió de que respondería a los países que cedieran su espacio aéreo para que Ucrania llevase a cabo sus ataques aéreos contra Rusia, contra quien se defiende en guerra abierta desde 2022.

"Los ciudadanos europeos deben conocer las direcciones de las empresas ucranianas y las empresas conjuntas que fabrican drones y sus componentes"

Este miércoles, el Ministerio de Defensa ruso alertó de que los planes europeos de aumentar los suministros de drones a Ucrania constituyen una drástica escalada del conflicto. "En lugar de fortalecer la seguridad de los estados europeos, los líderes europeos con sus acciones están arrastrando cada vez más sus países a la guerra con Rusia", afirmó en un comunicado.

La nota agregaba que los líderes de varios países europeos decidieron el pasado marzo aumentar la producción y el suministro de drones a Ucrania para ataques en territorio ruso. Para eso "se prevé un aumento significativo en la producción de vehículos aéreos no tripulados para el régimen de Kiev mediante el incremento de la financiación a empresas ucranianas y conjuntas en países europeos que fabrican drones de ataque y sus componentes".

"Consideramos esta decisión como un paso deliberado que conduce a una escalada drástica de la situación político-militar en toda Europa y a la progresiva transformación de estos países en la retaguardia estratégica de Ucrania", añade el comunicado.

Defensa alertó que esta decisión conlleva "consecuencias impredecibles". "Los ciudadanos europeos deben (...) conocer las direcciones y ubicaciones de las empresas ucranianas y las empresas conjuntas que fabrican drones y sus componentes para Ucrania en sus respectivos países", indica el comunicado.

En este sentido, Defensa publicó una lista en la que se afirma que las filiales de empresas ucranianas que fabrican vehículos aéreos no tripulados y sus componentes se encuentran en Londres, Mildenhall y Leicester (Reino Unido), Múnich (Alemania), Stovring (Dinamarca), Riga (Letonia), Vilna (Lituania), Hengelo (Países Bajos), Mielec y Tarnów (Polonia), y Praga (República Checa).

Además, según los militares rusos, las empresas extranjeras que fabrican componentes para las Fuerzas Armadas ucranianas operan en Hanau (Alemania), Madrid (España), Venecia y otras localidades de Italia, así como en Praga y Velká Biteš (República Checa), Haifa y Or Yehuda (Israel), Ankara y Yalova (Turquía).